Росія "закидує тілами" Бахмут, але це не може змінити хід війни. В Білому домі та Держдепі США коментують ситуацію на Донбасі

Бої навколо Соледара, невеликого містечка з населенням 10 000 людей, привертають увагу ЗМІ, через непідтверджену можливість, що Росія, хоч і дорогою ціною, може отримувати на полі бою незначні здобутки. Такими оцінками поділився речник Держдепу США Нед Прайс під час брифінгу для преси в четвер. Він зазначив, що навіть можливі незначні здобутки Росії не здатні змінити загальний хід війни.

Будь-які незначні російські здобутки, навіть ті, які отримані зі значними втратами, включаючи втрати особового складу та обладнання, ніколи не зможуть змінити хід війни

"Будь-які незначні російські здобутки, навіть ті, які отримані зі значними втратами, включаючи втрати особового складу та обладнання, ніколи не зможуть змінити хід війни. Жодне тактичне просування не зможе змінити стратегічну поразку президента Путіна та його сил, з якими вони зіткнулись з найперших днів цієї війни, і стратегічна поразка лише посилилась із ефективним контрнаступом, який веде Україна", - заявив Нед Прайс.

Росія втратила надзвичайну кількість людей в боях на Донбасі, більшість з яких - засуджені, яких залучає до своїх лав російська "Група Вагнера", відзначив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі під час брифінгу для преси 12 січня. Він наголосив, що союзники допомагають Україні ефективно захищатись.

"Лише зазначу, що вони (росіяни - ред.) продовжують буквально закидувати тілами бої в Бахмуті, бо вони втратили в цій боротьбі надзвичайну кількість [людей], більшість з них - засуджені, і вони це продовжують робити, але вони мають знати і розуміти, що Сполучені Штати та наші союзники і партнери продовжують забезпечувати здатність України ефективно захистити себе в цьому регіоні", - сказав Кірбі.

Як Кірбі, так і Прайс вказали, що протистояння на Донбасі залишаються інтенсивним і це, за очікуваннями, триватиме. Прайс наголосив на успіхах контрнаступу України, який "надзвичайно ефективно зупинив просування Росії, відкинув російські сили і дозволив повернути контроль над тисячами квадратних миль території. І те, що деякі російські елементи стверджують, що мають певний незначний прогрес, гадаю, свідчить про неспроможність Росії вже певний час робити такі заяви".

Кірбі, своєю чергою, відзначив, що США заявили про надання Україні нового пакету оборонної допомоги обсягом майже 3 мільярди доларів. "Буде ще більше", - додав він.

У Міноборони Росії в п'ятницю заявили про захоплення Соледара. В українських ЗСУ кажуть, що бої тривають, повідомляють ЗМІ.

Американський інститут вивчення війни вказав на свідчення того, що "українські сили вже не утримують організовану оборону Соледара", але назвав це "пірровою перемогою" для Росії а також зауважив, що російська інформаційна операція перебільшує важливість цього.

За оцінками Інституту, поступ в Соледарі не дозволить росіянам взяти під контроль наземні ліній комунікації з Бахмутом, або краще його оточити в короткостроковій перспективі, але виснажують російські сили.

Як повідомляв Голос Америки, подібної думки дотримується і американський генерал (у відст.), колишній командувач сил США у Європі генерал у відставці Марк Гертлінг. В інтерв’ю телеканалу CNN він сказав, що бої за Соледар мають більше значення для розкладу сил у владних ешелонах в Москві, ніж на полі бою.

«Володіння Соледаром не має стратегічної переваги. Це зіткнення особистостей всередині Росії, – вважає американський генерал. – Герасимов, Суровікін, Пригожин, пан Путін, вони, мають проблеми з наступом по всьому фронту, чого вони прагнули з початку цієї війни. Соледар не є стратегічно важливим містом. Бахмут на південь від Соледара також не є стратегічно важливим».

За його словами, навіть якщо росіяни візьмуть Соледар і Бахмут, це може стати «пірровою перемогою», яке не дасть великої переваги Росії на полі бою.

«Війська Вагнера можуть зрештою захопити місто Соледар, але якщо вони це зроблять, це може бути чистою тактичною «пірровою» перемогою, але стратегічним успіхом для України, яка тримається стільки часу. Це подібно до Маріуполя», – вважає американський генерал.