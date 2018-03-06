"Сором" - Аслунд про позицію Німеччині в газовій суперечці Росії та України

"Німеччині має бути соромно: 'Газпром' відмовляється визнавати рішення міжнародного арбітражу з 'Нафтогазом', а уряд Німеччини звинувачує обидві сторони".

Так експерт вашингтонського аналітичного центру Atlantic Council Андерс Аслунд прокоментував заяву спікера німецького уряду Штеффена Зайберта стосовно погроз російського «Газпрому» припинити контракт з постачання газу з українським «Нафтогазом».

Дві сторони мають виконувати рішення Стокгольмського арбітражу, наголосив Штеффен Зайберт.

«В інтересах Німеччини, Європейського Союзу, Росії та України, щоб ці обидві країни довели, що вони є надійними партнерами в газопостачанні газу до Європи та гарантували безперебійні поставки», - сказав Зайберт.

Він повторив точку зору уряду Німеччини про те, що новий газопровід через Балтійське море в обхід України «є виключно комерційним проектом», однак додав, що «в інтересах Німеччини та Європи, щоб Україна продовжила відігравати роль в транзиті російського газу».

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