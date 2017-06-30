Соціальні медіа платитимуть мільйонні штрафи за "мову ненависті" в Німеччині

Німеччина стала першою країною Європи, яка запровадила чіткі правила протидії «мові ненависті» в соціальних медіа. Новий закон, схвалений Бундестаґом, накладатиме високі штрафи на соціальні мережі, наприклад Facebook, Twitter та YouTube, якщо вони зволікатимуть з видаленням «мови ненависті» - висловів, які, в порушення законодавства країни, розпалюють ворожнечу.

Досвід показує, що без політичного тиску «великі оператори платформ не виконують свої зобов’язання» усувати незаконний контент

Згідно з новим законом, соціальні мережі матимуть 24 години для видалення постів, які очевидно порушують законодавство Німеччини, якщо на такі пости надходили скарги інших користувачів. В неоднозначних випадках, мережі матимуть сім днів, щоб винести рішення. За недотримання вимог, на мережі накладатиметься штраф від 5 до 50 мільйонів євро.

Досвід показує, що без політичного тиску «великі оператори платформ не виконують свої зобов’язання» усувати незаконний контент, - заявив Міністр Юстиції Німеччини Гайко Маас. Він також окремо наголосив на діяльності Facebook, який має 30 мільйонів користувачів у Німеччині.

Facebook, в свою чергу, повідомив про те, що він досяг «значного прогресу» в усуванні незаконного контенту. Компанія нещодавно оголосила, що вона найняла 3000 нових співробітників, які щотижня відслідковують «мільйони скарг», інформує BBC.

Очікується, що нові вимоги різко знизять кількість постів, де міститиметься «мова ненависті», несправжні новини та пропаганда. Протягом січня-лютого 2017 року, Youtube видалив 90 відсотків випадків «мови ненависті», на які скаржились користувачі. Водночас, Twitter видалив тільки один відсоток таких випадків, повідомляє Deutsche Welle.

Критики закону зауважують, що тепер соціальні медіа мусять самі визначати, що відповідає законам Німеччини, а що є «мовою ненависті». Так може постраждати свобода слова, адже компанії видалятимуть багато постів, просто щоб убезпечити себе від штрафу. Відповідаючи на занепокоєння, міністр Маас зазначив, що цей крок не обмежить свободу слова, а, скоріше, стане її запорукою.

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