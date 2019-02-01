У Twitter розповіли як компанія стримує передвиборчу дезінформацію в соцмедіа

"У світі проводяться вибори і наша мета захистити їх найкращим способом, навчаючись з досвіду один одного. Наша роль, зараз як ніколи – бути на крок попереду і відповідати на можливі нові загрози". Про це заявив Карлос Мондже, директор компанії Twitter з громадської політики в США та Канаді.

31 січня Twitter оприлюднив звіт стосовно стратегій маніпулювання соцмережами під час проміжних виборів США 2018 року.

Компанії вдалось обмежити поширення дезінформації кероване з-за кордону, завдяки співпраці з громадськими організаціями, готовності до постійно змінюваного середовища, заявив Мондже.

Ситуація з дезінформацією під час виборів 2018 року відрізнялась від того, як відбувалось поширення дезінформації під час президентських виборів 2016 року в США.

"На відміну від 2016 року, ми визначили менше маніпуляцій платформами від сумнівних діячів, з-за кордону. Все ж, в рамках зусиль, що тривають, ми викрили обмежені операції, які можливо, пов'язані з джерелами у Ірані, Венесуелі та Росії. Більшість цих акаунтів було закрито перед днем виборів, завдяки кращій технологій та використання інструментів з визначення маніпулювань платформами", - йдеться у повідомленні компанії.

В жовтні-грудні Twitter усунув 418 пов'язаних з Росією акаунтів, які проводили підозрілу діяльність і мавпували поведінку 3483 пов'язаних з російським урядом акаунтів, які Twitter заблокував раніше, йдеться в окремому повідомленні компанії.

Все ж, під час виборів 2018 року, було виявлено кампанії з дезінформації, які намагались створити плутанину у день виборів, зокрема, містили неправдиву інформацію стосовно часу голосування та правил.

Росія створила сценарії поширення дезінформації в соціальних медіа, а тепер решта світу мавпують ці інструменти, йдеться в статті The New York Times під назвою "російські сценарії дезінформації в соцмедіа стають глобальними".

В четвер, компанія Twitter повідомила, що такі країни, як Бангладеш та Венесуела використовують соціальні медіа, щоб поширювати позицію своїх урядів. Facebook, в свою чергу, детально описав кампанію з дезінформації, яку проводить Іран.

Ці кампанії, пов'язані з урядами та приватними гравцями використовували досвід дезінформації, до якої вдавалась Росія до та під час президентських виборів 2016 року, наголошують соцмедійні компанії.

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