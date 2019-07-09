67% українців схвалюють діяльність Зеленського, - опитування USAID

Напередодні дочасних парламентських виборів українці продовжують мати високі сподівання щодо президента Зеленського, менш песимістично ставитись до курсу, за яким рухається держава, та продовжують підтримувати Донбас як частину України.

Про це свідчать результати опитування настроїв виборців Міжнародного республіканського інституту (International Republican Institute - IRI), фінансоване Агенцією США із міжнародного розвитку (U.S. Agency for International Development - USAID).

67% українців схвалюють діяльність Зеленського, 48% очікують, що економічна ситуація у державі поліпшиться протягом року. У вересні 2018 року так вважали 14% опитаних.

Тоді ж 71% українців заявили, що почувались песимістично щодо свого майбутнього, однак, під час останнього опитування негативні почуття висловили 39%.

Також, зросла підтримка євроатлантичній інтеграції України: за зближення із ЄС виступають 59% опитаних, за НАТО - 53%.

Крім того, 84% респондентів заявили, що тимчасово окуповані території Донбасу повинні залишатись частиною України.

Відносно високий рівень оптимізму свідчить про здоровий стан української демократії, вважає директор IRI Євразійського регіону Стівен Нікс. Тепер, зауважує експерт, головне, аби уряд і новий парламент відповідали цим високим надіям, продовжуючи реформувати Україну.

Дослідження проводили 13-23 червня шляхом особистого опитування 2400 респондентів на всій території України, окрім окупованих територій Донбасу та анексованого Криму. Похибка не перевищує 2%.

Інше опитування, проведене компанією Edison Research, засвідчило, що питання проведення реформ та припинення війни є головними, що турбують українське суспільство. 56% опитаних українців планують брати участь у дострокових виборах до Верховної Ради.

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