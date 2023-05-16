Делегація Південної Африки прибула до Росії

Головна опозиційна партія Південної Африки вимагає від влади пояснень, чому в Москві перебуває делегація високого рівня з питань оборони, яка обговорює посилення співпраці та боєготовності. Ця новина з’явилася лише через кілька днів після того, як посол США звинуватив Південну Африку в продажу зброї Росії в порушення її заяв про позаблоковість у війні Москви проти України.

Речник Демократичного альянсу з питань оборони та законодавець Кобус Мараїс каже, що про візит під керівництвом командувача південноафриканської армії генерал-лейтенанта Лоуренса Мбати не оголошували.

«Це ще раз демонструє нечутливість уряду АНК до нашої дипломатичної та торговельної дилеми, — сказав Маре. — Цей візит є останнім у серії, коли південноафриканський уряд чітко й безсоромно демонструє свою підтримку Росії».

Минулого тижня посол США в Південній Африці Рубен Бріджіті потрапив у заголовки газет, коли заявив, що закладається життям, що Південна Африка постачала зброю Росії.

Маре, який є тіньовим міністром у справах оборони та військових ветеранів, каже, що Демократичний альянс має розвідувальні дані про те, про що казав Бріджіті. Він каже, що в грудні на російське вантажне судно Lady R було завантажено щось, гідне того, щоб його охороняли люди в уніформі, коли воно пришвартувалося на військово-морській базі Саймонс-Таун.

«Ми також знаємо, що США, мабуть, є найрозвиненішими з точки зору технологій спостереження, зокрема щодо супутників, — сказав Маре. — Ми знаємо, що вони можуть збільшити масштаб будь-якого порту, аеропорту чи навіть поля бою й точно сказати, якого на вас кольору сорочка і штани, тому я припускаю, що вони мають власні розвіддані».

Маре каже, що непідтверджені чутки про те, що боєприпаси були доставлені на Lady R, виглядають правдоподібними, оскільки російські військові мають складнощі в Україні.

«Ми знаємо те, що було повідомлено про те, що у них велика нестача боєприпасів, — сказав Маре. — Але саме тому нам потрібно встановити та знати, що вони завантажили. Ми знаємо, що це не були споживчі товари, як яблука та груші».

У повідомленнях WhatsApp посол України в ПАР Любов Абравітова написала, що «її тривожить» прагнення Росія прагне зробити вигляд, щоб Південна Африка на її боці, і ще більше тривожить, що ПАР не відкладає такі речі, як поїздка делегації до Москви.

Посилаючись на заяву військових ПАР про те, що візит до Москви був спланований завчасно, Абравітова сказала, що раніше укладені домовленості між Росією та ПАР «не можуть виправдати активізацію військових контактів з країною, яка порушує всі можливі норми міжнародного права та Статут ООН».

Президент Південної Африки Сиріл Рамафоса сьогодні заявив, що делегація лідерів африканських країн незабаром вирушить до Росії та України, щоб представити мирний план.

Він оголосив про заплановану поїздку у вівторок під час брифінгу для ЗМІ з прем’єр-міністром Сінгапуру Лі Сянь Луном, який перебуває з візитом.

Рамафоса сказав, що розмовляв з президентами Путіним і Зеленським, які погодилися, що будуть готові прийняти місію глав африканських держав в обох своїх столицях, Москві та Києві.

Офіційні особи Південної Африки намагаються вирішити, чи приймати президента Росії Володимира Путіна на саміті БРІКС, який він проводить для лідерів своїх країн-партнерів у блоці: Бразилії, Росії, Індії та Китаю.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за звинуваченням у воєнних злочинах, пов’язаних із ймовірним викраденням дітей з України.

Політолог, професор Бекі Мнгомезулу з Університету Нельсона Мандели, каже, що якби він вирішив, він би попросив Путіна не приїжджати.

"Навіть сам його приїзд сюди поставить нас у дуже незручну ситуацію, - сказав Мнгомезулу. - На даний момент ми є підписантами Римського статуту, що означає, що ми зобов'язані заарештувати його".

Саміт БРІКС відбудеться у серпні.