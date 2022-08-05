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Південна Корея може розширити протиракетний щит THAAD, через погрози з КНДР
Новий уряд Південної Кореї заявив про готовність розглянути можливість розширення використання протиракетного щита THAAD, розгорнутого США, враховуючи дедалі більше доказів того, що Північна Корея готується провести ядерне випробування.
Експерти з питань оборони кажуть, що цей крок змінив би існуючу політику та викликав рішучу опозицію з боку Китаю. Однак він має сенс у світлі небажання Пекіна стримувати нещодавню серію ракетних запусків Пхеньяном.
Попередня південнокорейська адміністрація Мун Чже Іна відмовилася від розгортання будь-яких додаткових систем протиракетної оборони США (THAAD) як спосіб заспокоїти Китай у 2017 році, коли Південна Корея отримала щит THAAD.
Політика, відома як «Три ні», передбачала відсутність додаткового розгортання THAAD, участь у системі протиракетної оборони США та створення тристороннього військового альянсу з Вашингтоном і Токіо.
Адміністрація Муна оголосила політику «Три Ні» в жовтні 2017 року після того, як Пекін розпочав кампанію економічного тиску проти Південної Кореї. Рік тому Сеул вирішив дозволити розміщення системи THAAD для захисту від Пхеньяна.
На парламентських слуханнях 25 липня міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин сказав: «Три Ні — це не обіцянка чи угода, яку ми дали Китаю, а пояснення нашої позиції».
Він продовжив: «Важко прийняти заклик Китаю дотримуватись політики «Трьох Ні», навіть якщо це питання безпосередньо стосується нашої національної безпеки та суверенітету».
У відповідь речник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь 27 липня сказав: «Взяте зобов’язання має бути зобов’язанням дотриманим, незважаючи на зміну уряду».
Він додав: «Опозиція Китаю розгортанню США THAAD у Південній Кореї спрямована не на Південну Корею, а на зловмисний намір США навмисно підірвати стратегічну безпеку Китаю».
Застаріла політика
Експерти заявили, що уряд президента Юн Сук Йоля не зобов’язаний дотримуватися «Трьох Ні» Муна перед обличчям зростаючих загроз з боку Північної Кореї та небажанням Пекіна відмовляти Пхеньян від запуску ракет.
"З тих пір, як почали обговорювати "Три Ні", все змінилося", - сказав Брюс Беннетт, старший аналітик з питань оборони корпорації Rand.
"Загроза Північної Кореї стала значно більшою, - продовжив він, - і Китай як велика держава не в змозі стримувати загрозу Північної Кореї".
Того самого дня Чжао виступив проти посилення системи THAAD, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що країна може використати свій ядерний арсенал у конфлікті зі США та Південною Кореєю.
Цього року Північна Корея провела 18 випробувань зброї, включно з кількома балістичними ракетами, порушуючи резолюції Ради Безпеки ООН.
Китай разом із Росією наклав вето на резолюцію ООН, внесену США в травні, що закликає до нових санкцій у відповідь на прискорені запуски балістичних ракет Пхеньяном.
Патрік Кронін, голова безпеки Азіатсько-Тихоокеанського регіону в Гудзонському Інституті, сказав: «Наразі, ймовірно, ближче до кінця цього року, сьоме ядерне випробування Північної Кореї вимагатиме відповідних заходів для забезпечення стримування та стратегічної стабільності».
Він продовжив: «Таким чином, адміністрація Юна має залишати відкритими свої варіанти щодо [своїх] найкращих систем захисту, включаючи THAAD».
Кронін додав: «Президент Юн не зобов’язаний дотримуватися політики свого попередника. «Три Ні» були політичною політикою адміністрації Муна, а не офіційним договірним зобов’язанням між двома державами».
THAAD - не предмет для переговорів
Патрісія Кім, співробітниця Центру політичних досліджень Східної Азії Інституту Брукінгса, сказала: «Південна Корея повинна чітко дати зрозуміти, що вона приймала і продовжуватиме приймати рішення, виходячи з інтересів національної безпеки».
Речник Міністерства закордонних справ Південної Кореї повідомив Корейській службі Голосу Америки в середу, що політика уряду Юна ґрунтується на твердій позиції «захисту життя та безпеки свого народу» як основної мети його національної безпеки «в умовах підвищеної безпеки, через збільшення ядерної та ракетної загрози з боку Північної Кореї".
Відповідаючи на запитання про позицію Сеула щодо можливого додаткового розгортання THAAD, речник сказав: «Все, що обмежує нашу національну безпеку та суверенні права, не є предметом переговорів».
Корейська служба Голосу Америки зв’язалася з посольством Китаю у Вашингтоні з проханням надати коментарі щодо позиції Пекіна щодо додаткового розміщення THAAD у Південній Кореї та отримала посилання на коментарі Чжао від 27 липня.
Девід Максвелл, старший науковий співробітник Фонду захисту демократій (FDD), сказав: «Президент Юн і народ Південної Кореї не пов’язані жодними угодами, які ставлять під загрозу їхню країну та життя людей. і “Три Ні” роблять саме це".
Максвелл додав: «Ми повинні очікувати, що Китай розпочне економічну війну проти РК, як це було в 2017 році». Він продовжив: «Цього разу вкрай необхідно, щоб США та демократії, які мають власну думку, виступили на економічний захист РК і продовжували звинувачувати Китай у його кричущому ігноруванні міжнародного порядку, заснованого на правилах».
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- Голос Америки
Ердоган та Путін у Сочі обговорили зерно, Сирію та "нову сторінку" у відносинах між країнами
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся сьогодні, 5 серпня, у Сочі із президентом Росії Володимиром Путіним.
Деталі розмови не розголошують, але відомо, що до делегації президента Туреччини увійшли міністр закордонних справ, міністр оборони та начальник національної розвідки Туреччини. За даними ЗМІ, у складі російської делегації - глава Чечні Рамзан Кадиров.
Як повідомляє BBC, переговори тривали більше 4 годин. На сайті Кремля опублікували вступні промови президентів перед початком зустрічі. Зокрема повідомляється, що президент Ердоган перед зустріччю з Путіним заявив: “Вірю, що ми відкриємо нову сторінку у наших турецько-російських відносинах. Це стосується й енергетики, це особливо стосується "зернового коридору" через Чорне море, де ми зробили кроки”.
Видання Financial Times повідомляє, що Ердоган високо оцінив результативність зустрічі у питаннях політики, економіки та торгівлі.
Посередницька роль президента Ердогана
На порядку денному цієї зустрічі було обговорення експорту українського зерна та ймовірність підтримки з боку Росії турецького наступу на сирійських курдів.
Зустріч відбулась після того, як перший корабель з зерном вийшов з України і безпечно пройшов через Чорне море до Туреччини - у напрямку Лівану. Це сталося, згідно з домовленостями, які підписали Київ і Москва за посередництва Туреччини та ООН.
Успіх Ердогана у посередництві цієї угоди разом з ООН та зустріч у Сочі є потужним сигналом для західних союзників Туреччини щодо ваги турецького лідера, - вважає аналітик новинного порталу Duvar Ільхан Узгел.
“Це допомагає покращити його імідж як порушника спокою на міжнародному та регіональному рівнях. Він все ще намагається показати, що він може укладати угоди з Путіним, демонструючи Сполученим Штатам і адміністрації Байдена, що Путін є близьким союзником і другом Ердогана, що він може зустрічатися з Путіним двічі на місяць”, – зазначив експерт в інтерв’ю “Голосу Америки”.
А фахівець з турецько-російських відносин Заур Гасімов, професор історії в Боннському університеті, вважає, що нинішня зернова угода поглибить зв’язки між Росією та Туреччиною, оскільки Анкара дотримується збалансованого підходу до війни в Україні.
“Нинішні турецько-російські відносини мають певний зв’язок із нинішньою війною в Україні. Експорт українського зерна є новою главою для регіону, і Туреччина відіграє досить значну роль як посередник. Тісна військова співпраця між Україною та Туреччиною і неприєднання Туреччини до антиросійських санкцій – усе це призводить до динаміки, яка є важливою як для Москви, так і для Анкари”, – аналізує професор.
Спроби обійти санкції
У червні заступник міністра фінансів США на зустрічі з турецькими чиновниками та банкірами застеріг їх не сприяти ухиленню від санкцій запроваджених Заходом проти Росії, - повідомляє видання Financial Times.
За даними видання, напередодні українські спецслужби передали країнам НАТО документ, який вони нібито перехопили з Москви. Документ містив пропозиції щодо турецько-російської співпраці. Українська сторона вважає документ справжнім.
Серед пропозицій у документі - способи допомогти Росії уникнути західних санкцій за допомогою турецьких банків, а також турецько-російська співпраця в інших сферах, зокрема, в енергетиці та промисловості.
Турецько-російські інтереси
Експерти звертають увагу, що турецько-російські відносини переплітаються у багатьох напрямках - від Північної Африки до Близького Сходу та Кавказу, в суміші суперництва та співпраці. Вони також партнери в енергетиці.
На думку експерта Ільхана Узгела, Ердоган сподівається, що зустріч у Сочі допоможе вийти з глухого кута в Сирії. Турецький лідер має намір розпочати великий наступ проти сирійських курдів, які, як вважають в Анкарі, мають зв'язки з повстанцями в Туреччині.
“Вони (Ердоган та Путін - ред.) вже зустрічалися в Тегерані два тижні тому. Схоже, що Ердоган не зміг отримати бажане від Путіна. Дозвіл на турецьке вторгнення в північну Сирію, де він відкрито називає два місця, Тель-Ріфат і Манбідж. Швидше за все, він шукає можливості для такого військового кроку в Північну Сирію”, – розповів Узгел.
Росія контролює повітряний простір Сирії, то ж Анкарі потрібна співпраця Москви для успішної військової операції.
Професор Заур Гасімов вважає, що Путін обережно ставиться до зростання військової присутності турків у Сирії, але обидва лідери мають досвід залагодження розбіжностей, - зауважує Гасімов.
“Безумовно, ми бачимо певні незручності з обох сторін, але також дуже велику готовність обговорювати це один з одним", - зазнчив експерт.
Така готовність до розмови президентів Туреччини та Росії, а також зростаючий перелік їхніх спільних інтересів у регіоні, означає, що зустрічі двох лідерів можуть стати частими та регулярними, вважають оглядачі.
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- Голос Америки
Пелосі: ми не дозволимо Китаю ізолювати Тайвань
Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі виступила на захист свого візиту на Тайвань на початку цього тижня.
На прес-конференції в Токіо у п'ятницю вона сказала, що США не дозволять Китаю ізолювати Тайвань.
«Вони можуть ізолювати Тайвань тим, що не дозволять візити та участь Тайваню в (подіях, – ред.) в інших місцях. Але вони не зможуть ізолювати Тайвань таким чином, щоб не дозволити нам відвідувати Тайвань. У нас були візити на високому рівні. Сенатори з обох партій їздили туди навесні, візити продовжаться. Ми не дозволимо їм ізолювати Тайвань», – сказала Ненсі Пелосі.
Вона додала, що її візит не мав на меті змінити статус-кво в регіоні, а радше був покликаний зберегти мир у Тайванській протоці.
Китай оголосив про запровадження санкцій щодо спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі та її найближчих родичів після її візиту на Тайвань на початку цього тижня.
Міністерство закордонних справ Китаю у п'ятницю заявило, що Пелосі знехтувала занепокоєнням Китаю та рішучим протестом щодо її візиту. Пелосі, третя за рангом особа в державі, була найвищим представником США, який відвідав Тайвань за 25 років.
Китай вважає Тайвань своєю сепаратистською провінцією, яку потрібно взяти під свій контроль і виступає проти того, щоб Тайбей мав власні відносини з іноземними урядами. Поїздку Пелосі Пекін назвав «провокаційною» і такою, що «підриває суверенітет і територіальну цілісність» Китаю.
«Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі наполягала на відвідуванні Тайваню, ігноруючи серйозні занепокоєння та тверду опозицію Китаю, серйозно втручаючись у внутрішні справи Китаю, серйозно підриваючи суверенітет і територіальну цілісність Китаю, серйозно попираючи принцип одного Китаю та серйозно загрожуючи миру та стабільності у Тайванській протоці», – йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Китаю.
Подробиць щодо санкцій щодо Пелосі не повідомляється. Оглядачі вважають, що такі кроки мають переважно символічний характер.
На знак протесту Пекін також припинив співпрацю зі США щодо восьми конкретних заходів, включаючи спільні дії у сфері боротьби з наслідками зміни клімату, у військових питаннях, у сфері боротьби з наркотиками, а також він пообіцяв припинити переговори про запобігання транскордонній злочинності та репатріації мігрантів без документів.
Також Пекін провів військові навчання з бойовими стрільбами у водах поблизу Тайваню, які, як очікується, триватимуть до неділі.
Газета Washington Post повідомила, що Білий дім викликав у четвер посла Китаю в США Цінь Ганга, щоб засудити «безвідповідальну» військову діяльність Китаю після візиту Пелосі. Цю інформацію в розсмові з CNN підтвердив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.
У повідомленні використано інформацію Reuters, Washington Post, CNN.
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