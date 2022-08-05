Південна Корея може розширити протиракетний щит THAAD, через погрози з КНДР

Новий уряд Південної Кореї заявив про готовність розглянути можливість розширення використання протиракетного щита THAAD, розгорнутого США, враховуючи дедалі більше доказів того, що Північна Корея готується провести ядерне випробування.

Експерти з питань оборони кажуть, що цей крок змінив би існуючу політику та викликав рішучу опозицію з боку Китаю. Однак він має сенс у світлі небажання Пекіна стримувати нещодавню серію ракетних запусків Пхеньяном.

Попередня південнокорейська адміністрація Мун Чже Іна відмовилася від розгортання будь-яких додаткових систем протиракетної оборони США (THAAD) як спосіб заспокоїти Китай у 2017 році, коли Південна Корея отримала щит THAAD.

Політика, відома як «Три ні», передбачала відсутність додаткового розгортання THAAD, участь у системі протиракетної оборони США та створення тристороннього військового альянсу з Вашингтоном і Токіо.

Адміністрація Муна оголосила політику «Три Ні» в жовтні 2017 року після того, як Пекін розпочав кампанію економічного тиску проти Південної Кореї. Рік тому Сеул вирішив дозволити розміщення системи THAAD для захисту від Пхеньяна.

На парламентських слуханнях 25 липня міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин сказав: «Три Ні — це не обіцянка чи угода, яку ми дали Китаю, а пояснення нашої позиції».

Він продовжив: «Важко прийняти заклик Китаю дотримуватись політики «Трьох Ні», навіть якщо це питання безпосередньо стосується нашої національної безпеки та суверенітету».

У відповідь речник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь 27 липня сказав: «Взяте зобов’язання має бути зобов’язанням дотриманим, незважаючи на зміну уряду».

Він додав: «Опозиція Китаю розгортанню США THAAD у Південній Кореї спрямована не на Південну Корею, а на зловмисний намір США навмисно підірвати стратегічну безпеку Китаю».

Застаріла політика

Експерти заявили, що уряд президента Юн Сук Йоля не зобов’язаний дотримуватися «Трьох Ні» Муна перед обличчям зростаючих загроз з боку Північної Кореї та небажанням Пекіна відмовляти Пхеньян від запуску ракет.

"З тих пір, як почали обговорювати "Три Ні", все змінилося", - сказав Брюс Беннетт, старший аналітик з питань оборони корпорації Rand.

"Загроза Північної Кореї стала значно більшою, - продовжив він, - і Китай як велика держава не в змозі стримувати загрозу Північної Кореї".

Того самого дня Чжао виступив проти посилення системи THAAD, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що країна може використати свій ядерний арсенал у конфлікті зі США та Південною Кореєю.

Цього року Північна Корея провела 18 випробувань зброї, включно з кількома балістичними ракетами, порушуючи резолюції Ради Безпеки ООН.

Китай разом із Росією наклав вето на резолюцію ООН, внесену США в травні, що закликає до нових санкцій у відповідь на прискорені запуски балістичних ракет Пхеньяном.

Патрік Кронін, голова безпеки Азіатсько-Тихоокеанського регіону в Гудзонському Інституті, сказав: «Наразі, ймовірно, ближче до кінця цього року, сьоме ядерне випробування Північної Кореї вимагатиме відповідних заходів для забезпечення стримування та стратегічної стабільності».

Він продовжив: «Таким чином, адміністрація Юна має залишати відкритими свої варіанти щодо [своїх] найкращих систем захисту, включаючи THAAD».

Кронін додав: «Президент Юн не зобов’язаний дотримуватися політики свого попередника. «Три Ні» були політичною політикою адміністрації Муна, а не офіційним договірним зобов’язанням між двома державами».

THAAD - не предмет для переговорів

Патрісія Кім, співробітниця Центру політичних досліджень Східної Азії Інституту Брукінгса, сказала: «Південна Корея повинна чітко дати зрозуміти, що вона приймала і продовжуватиме приймати рішення, виходячи з інтересів національної безпеки».

Речник Міністерства закордонних справ Південної Кореї повідомив Корейській службі Голосу Америки в середу, що політика уряду Юна ґрунтується на твердій позиції «захисту життя та безпеки свого народу» як основної мети його національної безпеки «в умовах підвищеної безпеки, через збільшення ядерної та ракетної загрози з боку Північної Кореї".

Відповідаючи на запитання про позицію Сеула щодо можливого додаткового розгортання THAAD, речник сказав: «Все, що обмежує нашу національну безпеку та суверенні права, не є предметом переговорів».

Корейська служба Голосу Америки зв’язалася з посольством Китаю у Вашингтоні з проханням надати коментарі щодо позиції Пекіна щодо додаткового розміщення THAAD у Південній Кореї та отримала посилання на коментарі Чжао від 27 липня.

Девід Максвелл, старший науковий співробітник Фонду захисту демократій (FDD), сказав: «Президент Юн і народ Південної Кореї не пов’язані жодними угодами, які ставлять під загрозу їхню країну та життя людей. і “Три Ні” роблять саме це".

Максвелл додав: «Ми повинні очікувати, що Китай розпочне економічну війну проти РК, як це було в 2017 році». Він продовжив: «Цього разу вкрай необхідно, щоб США та демократії, які мають власну думку, виступили на економічний захист РК і продовжували звинувачувати Китай у його кричущому ігноруванні міжнародного порядку, заснованого на правилах».