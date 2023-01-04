8 фактів про Кевіна Маккарті, який може стати новим спікером Палати представників США

Американський Конгрес обирає нового спікера Палати представників. Імовірну перемогу пророкували республіканцю зі штату Каліфорнія Кевіну Маккарті. Однак політикові не вдалося одразу отримати необхідну більшість голосів. Це сталося вперше за майже століття, боротьба за підтримку конгресменів триває.

В Україні про Маккарті чули зокрема через його заклики припинити виписувати Україні "порожні чеки". Наводимо ще вісім фактів про можливого майбутнього спікера Палати представників та рішення, які можна від нього чекати.

1. Кар’єра Маккарті, можливо, розпочалася завдяки щасливому лотерейному квитку

У 21 рік Кевін Маккарті, будучи студентом Каліфорнійського державного університету в Бейкерсфілді, виграв п’ять тисяч доларів у лотерею. Ці гроші він вклав в акції, які потім продав, а на отримані кошти відкрив власний магазин бутербродів. Маккарті розповідає, що маючи власний бізнес, він став прихильником консервативних ідей.

Під час навчання в Університеті Бейксфілд, де він у 1989 році отримав диплом бакалавра, а у 1994 році – MBA, Маккарті очолив осередок молодих республіканців Каліфорнії. Також ще під час навчання він почав працювати помічником конгресмена Каліфорнійського Сенату Білла Томаса. Пізніше Маккарті балотувався та виграв на виборах до місцевого Сенату у місті Сакраменто, а у 2006 році був вперше обраний у Конгрес США.

2. Він перший республіканець в родині демократів

Батьки Маккарті були членами Демократичної партії. Свої політичні переконання називає близькими до поглядів президента Рональда Рейгана.

У 2019 році Маккарті став першим республіканцем з Каліфорнії - лідером меншості в Палаті представників. Він очолював меншість у Конгресі двічі, і три рази був лідером більшості. Крім цього, Маккарті двічі був секретарем республіканської партії — слідкував, щоб конгресмени-республіканці голосували відповідно до позиції партії й не пропускали засідання.

3. Головний персонаж "Карткового будинку" частково змальований з Маккарті

Політик допоміг Кевіну Спейсі з його роллю в "Картковому будиночку", коли той готувався грати Френка Андервуда. Маккарті дозволив акторові якийсь час бути поруч і стежити за його роботою. Іноді герой Спейсі напряму цитує політика-республіканця. Зокрема, акторові було цікаво, наскільки політики справді "викручують один одному руки". Маккарті відповів йому: "Я скажу вам, як кажу конгресменам: Голосуйте по совісті. Голосуйте в інтересах свого округу. Тільки без сюрпризів". Ця фраза стала культовою в першому сезоні серіалу.

4. Міг стати спікером Палати представників ще у 2015

25 вересня 2015 року, даючи інтерв’ю каналу Fox News, Маккарті фатально промовився . Він заявив, що тодішнє розслідування Палати представників щодо атаки в Бенгазі 2012 року, під час якого загинули четверо американців, зашкодило рейтингам Гілларі Клінтон, яка саме готувалася до президентських виборів. Маккарті вибачився за цей епізод, але слова вартували йому позиції спікера — політику довелося зняти свою кандидатуру після інтерв’ю.

5. Перші ініціативи Маккарті в новому Конгресі стосуватимуться посилення безпеки кордону

Політичний план Маккарті охоплює широкі цілі, такі як зміцнення економіки, безпеки кордону і зменшення злочинності. Ці три питання стали центральними у передвиборчій кампанії республіканської партії загалом.

В інтерв’ю CNN, Маккарті пообіцяв , що першим законопроєктом, який розгляне новий Конгрес, стане документ про прикордонний контроль. Також політик просуватиме ініціативи про фінансування та навчання поліції. Крім цього, Маккарті обіцяє зробити Америку енергетично незалежною державою.

6. Маккарті не виключає можливості імпічменту Байдена

Перед виборами до Конгресу цієї осені Маккарті пообіцяв , що для Республіканців у Палаті представників пріоритетом буде "нагляд і розслідування" діяльності адміністрації президента Байдена. Зокрема, йдеться про три напрямки. Перший — дослідження походження пандемії Covid-19, "вплив закриття шкіл на американських дітей", розробку вакцин і відповідних федеральних мандатів. Другий — діяльність ФБР щодо радикально налаштованих батьківських груп у школах. І третій — розслідування виведення американських військ з Афганістану, хоча за адміністрації Трампа Маккарті підтримував цей крок.

інтерв’ю для CNN політик розповів , що не ініціюватиме процедуру імпічменту Джо Байдена “у політичних цілях”. Але додав, цей метод можуть використати, якщо для цього будуть підстави.

7. MAGA, підтримка Трампа та крайньоправих республіканців

Для того, щоб отримати необхідні голоси і стати спікером, Маккарті потрібно об’єднати навколо себе як поміркованих конгресменів, так і праве крило республіканської партії, яке підтримує колишнього президента Дональда Трампа.

Маккарті пообіцяв відновити на посаді в освітньому комітеті Марджорі Тейлор Грін — законодавицю, яку минулого року позбавили повноважень, у тому числі, за її висловлювання на підтримку теорій змов, включно з QAnon.

У політика непрості відносини і з самим Трампом. Він був одним із перших республіканців, які підтримали бізнесмена на президентських виборах у 2016 році. Маккарті був на боці Трампа у питаннях втручання Росії в американські вибори та телефонного дзвінка між президентом США та президентом України Володимиром Зеленським.

Після того, як Трамп програв президентські вибори у 2020 році, Маккарті спершу заявляв , що саме Трамп виграв вибори і ніщо не змусить республіканців мовчати. Однак, після штурму Капітолія, коли очолювана демократами Палата представників проголосувала за імпічмент Трампа, Маккарті сказав , що колишній президент відповідальний за цей напад і визнав перемогу Джо Байдена.

Раніше, у 2016 році, у приватній розмові на Капітолійському пагорбі, яку згодом опублікували Washington Post, Маккарті також заявив , що Трамп може отримувати фінансування від президента Росії Володимира Путіна. Після публікації статті, політик cказав, що це був жарт.

8. Позиція щодо України

На проміжних виборах у Конгрес восени 2022 року, Кевін Маккарті говорив , що отримавши більшість у Палаті представників, республіканці не виписуватимуть Україні "порожніх чеків". Це повторювало скептичні настрої деяких членів республіканської партії щодо підтримки України у війні з Росією.

MAGA-крило партії закликало урізати фінансування, яке надають Україні. Водночас більш помірковані республіканці, такі як лідер партії в Сенаті США Мітч Макконнелл, закликали продовжити підтримувати Україну більше і надавати допомогу швидше, хоч і здійснювати ретельні перевірки цієї допомоги.