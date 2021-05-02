Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Капсула SpaceX Crew Dragon успішно повернулася на Землю з МКС

Капсула космічної компанії SpaceX Crew Dragon успішно повернулася на Землю з Міжнародної космічної станції із чотирма астронавтами на борту, повідомило американське космічне агентство NASA.

Американські астронавти Майк Гопкінс, Віктор Гловер і Шеннон Волкер та японець Соїчі Ногучі приводнилися в Мексиканській затоці 2 травня близько 3 години ночі. Це була перша нічна посадка для космічного екіпажу США після Apollo 8 у 1968 році.

Екіпаж повернувся на Землю у тій самій капсулі під назвою Resilience ("Стійкість"), якою вони летіли до МКС у листопаді 2020 року. Їхня місія в космосі тривала 167 і була найдовшою з усіх запущених із США.

Спочатку екіпаж повинен був повернутися 29 квітня, але місію відклали через сильний вітер. У вересні SpaceX планує приватну космічну місію, а в жовтні - черговий запуск астронавта NASA.

NASA співпрацює із приватними компаніями з обслуговування МКС з часу закінчення програми космічних шаттлів у 2011 році. SpaceX, що належить підприємцю Ілону Маску, запустила свій перший екіпаж на МКС у травні 2020 року. До того американські астронавти залежали у транспортуванні на МКС від Росії.

Дивіться також: Апарат НАСА «Винахідливість» провів перший політ над Марсом. Відео

Апарат НАСА «Винахідливість» провів перший політ над Марсом. Відео
Embed
Апарат НАСА «Винахідливість» провів перший політ над Марсом. Відео

No media source currently available

0:00 0:00:23 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG