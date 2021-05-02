Капсула SpaceX Crew Dragon успішно повернулася на Землю з МКС

Капсула космічної компанії SpaceX Crew Dragon успішно повернулася на Землю з Міжнародної космічної станції із чотирма астронавтами на борту, повідомило американське космічне агентство NASA.

Американські астронавти Майк Гопкінс, Віктор Гловер і Шеннон Волкер та японець Соїчі Ногучі приводнилися в Мексиканській затоці 2 травня близько 3 години ночі. Це була перша нічна посадка для космічного екіпажу США після Apollo 8 у 1968 році.

Екіпаж повернувся на Землю у тій самій капсулі під назвою Resilience ("Стійкість"), якою вони летіли до МКС у листопаді 2020 року. Їхня місія в космосі тривала 167 і була найдовшою з усіх запущених із США.

Спочатку екіпаж повинен був повернутися 29 квітня, але місію відклали через сильний вітер. У вересні SpaceX планує приватну космічну місію, а в жовтні - черговий запуск астронавта NASA.

NASA співпрацює із приватними компаніями з обслуговування МКС з часу закінчення програми космічних шаттлів у 2011 році. SpaceX, що належить підприємцю Ілону Маску, запустила свій перший екіпаж на МКС у травні 2020 року. До того американські астронавти залежали у транспортуванні на МКС від Росії.

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