SpaceX запустив 60 нових супутників Starlink і виконав приводнення ракети

Компанія SpaceX успішно вивела на орбіту ще 60 супутників для світової інтернет-мережі Starlink. Це "ще один крок до забезпечення високошвидкісного глобального інтернету до місць, де доступ до мережі ненадійний, дорогий або цілком відсутній", - йдеться у Twitter компанії.

Таким чином, компанія уже вивела 835 супутників Starlinks, мета - щоб таких супутників було 12 тисяч із можливим розширенням мережі до 42 тисяч. Для цього SpaceX планує запускати на орбіту 120 апаратів на місяць.

Перший ступінь ракети-носія Falcon 9, що виводив супутники на обріту, через 9 хвилин після запуску виконав приводнення на безпілотну платформу в океані, що має назву "Звісно, я все ще тебе люблю" (Of Course I Still Love You).

Це вже 18-й старт для ракети частково повторного використання Falcon 9 цього року і 95-й політ за увесь час із 2010 року. Назва ракети звертається до назви космічного корабля "Тисячолітній сокіл" (Millennium Falcon) із кіносаги "Зоряні війни".

Днями засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що розраховує запустити свою першу безпілотну місію на Марс уже через чотири роки. Для цього на підприємстві компанії у Техасі вже будують космічний корабель Starship.

За словами Маска, людство повинно забезпечити постійну присутність на Марсі, щоб мати варіант на випадок, якщо Земля не буде придатною для життя.

Також із 2022 року SpaceX хоче розпочати місії на Місяць.

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