Актуально
- Голос Америки
Запуск SpaceX з астронавтами зі США, ОАЕ й Росії скасували за дві хвилини до старту
НАСА та SpaceX перенесли запуск ракети Falcon 9 з астронавтами зі Сполучених Штатів, Об'єднаних Арабських Еміратів й Росії. Запуск у понеділок скасували за дві хвилини до старту польоту на Міжнародну космічну станцію.
Підписуйтеся на Голос Америки Українською в Telegram.
Як повідомляє Національна космічна агенція США, у центрі управління польотами виникла проблема із підтвердженням завантаження джерела запалювання для двигунів першого ступеня ракети.
"Я пишаюся тим, що команди НАСА і SpaceX зосереджені на гарантуванні безпеки Crew-6, - сказав адміністратор НАСА Білл Нельсон. - Політ людини в космос є за своєю суттю ризикованою справою, і, як завжди, ми полетимо, коли будемо готові".
Наступна спроба відправити космічний корабель до МКС із командою Crew-6 запланована на 2 лютого. Для приватної космічної компанії Ілона Маска це стане шостою місією ротації екіпажу МКС.
Астронавти НАСА Стівен Бовен і Воррен Гобург, Султан Алнеяді з Об'єднаних Арабських Еміратів і російський космонавт Андрій Федяєв проведуть на МКС шість місяців. На орбіті Землі вони планують проводити експерименти і збирати інформацію, щоб наблизити людство до здійснення місії на Марс. Зокрема, вони перевірятимуть вплив мікрогравітації на полум'я та імунітет, а також збиратимуть мікроорганізми за межами космічної станції.
У середині лютого на російському вантажному космічному кораблі "Прогрес МС-21", що був пристикований до МКС, відбулася розгерметизація. Як пише Радіо Свобода, корабель почав втрачати тиск, що призвело до перенесення повернення на Землю двох російських космонавтів і астронавта США.
До цього у грудні відбулася розгерметизація контуру зовнішнього радіатора іншого космічного корабля РФ "Союз МС-22". Внаслідок цього на борту корабля різко підвищилася температура. Його вирішили не використовувати для повернення російсько-американського екіпажу на Землю.
Всі новини дня
- Голос Америки
США та Україна домовились про співпрацю у галузі телекомунікацій та 5G
США та Україна підписали Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у галузі телекомунікацій. Зокрема, йдеться про відбудову телекомунікаційної інфраструктури, поліпшення якості обслуговування та покриття, а також впровадження мобільного зв'язку покоління 5G.
Підписуйтеся на Голос Америки Українською в Telegram.
Документ підписали керівниця Федеральної комісії з комунікацій США Джессіка Розенворсел та представниця Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації Лілія Мальон під час Світового конгресу мобільних технологій (Mobile World Congress) у Барселоні.
Меморандум формалізує партнерство країн для "взаємовигідного обміну ідеями у сфері політики регулювання зв’язку з метою сприяння розвитку передових комунікацій в обох країнах". "Партнери сприятимуть обміну інформацією, досвідом та зміцненню потенціалу, а також ініціативами, пілотними рішеннями чи проектами", - повідомляють у федеральній комісії США.
"Ніщо не може бути яснішим, ніж те, що Сполучені Штати є другом і партнером для сильної, безпечної, незалежної та процвітаючої України. Це включає телекомунікаційну політику, і ми прагнемо підтримувати та прислухатися до наших друзів і партнерів у Києві", - сказала Розенворсель, йдеться у прес-релізі американського уряду.
Мальон зазначила, що це партнерство "матиме позитивний вплив на розвиток телекомунікаційного сектору в наших країнах, а також беручи до уваги потреби у відновленні пошкодженої телекомунікаційної інфраструктури України".
У середині лютого стало відомо, що USAID виділяє 60 млн доларів на посилення кібербезпеки України. "Важливий крок для того, щоб всі цифрові продукти стабільно працювали й ви могли користуватися зручними державними сервісами. Також підтримка допоможе посилити захист об'єктів критичної інфраструктури від кібератак", - повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Тим часом в інтерв'ю Радіо Свободі Федоров також розповів, що принаймні п'ять країн вже заявили про намір створення власних цифрових додатків на основі українського застосунку "Дія". А 19 січня у Мінцифри оголосили, що у співпраці з урядом Естонії запустили для громадян цієї країни застосунок mRiik, створений на основі "Дії".
- Голос Америки
Російський полон - це не поодинокі випадки сексуального насильства і тортур, а систематичні порушення прав людини - Анна Олсен
Про знущання над українськими військовими і цивільними у російському полоні та на окупованих територіях розповіла бойовий медик-морпіх ЗСУ Анна Олсен під час події у Центрі зі стратегічних і міжнародних досліджень в США в понеділок. Під час розмови йшлося і про задокументовані нищівні наслідки російських бомбардувань для української системи охорони здоров'я, а також про роботу медиків у час війни.
Підписуйтеся на Голос Америки Українською в Telegram.
“Чесно - це була гра на виживання, - згадує Анна Олсен власне піврічне перебування у полоні. - Це не якісь поодинокі випадки фізичного, сексуального насилля або тортур, це систематичне грубе порушення прав людей з боку російських військових та цивільних. Для них ми були ворогами, які прийшли на їхню землю, а не навпаки. Вони не розуміли, за що ми боремося і що робить нас такими мотивованими. А для військових, які мали найбільш проукраїнську позицію і мотивацію, вони вигадували ще більш жорстокі тортури. “Найлегшим”, як ми називали тоді, було повне розрядження електрошокера на твоєму тілі”.
Анна Олсен потрапила у полон в Маріуполі разом із бригадою, яка на той момент мала 980 поранених. Жодної допомоги, у тому числі від Червоного Хреста вони не отримували, - розповідає Анна Олсен. “На всі наші запити і прохання зв'язатися з представниками Червоного Хреста, російські військові відповідали у дуже грубій формі. Про ставлення до полонених можна дізнатися за тим станом, у якому повертаються українські військовослужбовці - чимало з них мають занедбані хронічні і гострі захворювання, переломи, синці, побиття”, - каже Олсен.
Власне звільнення (шляхом обміну) Анна назвала удачею, оскільки, за її словами, росіяни не мали наміру відпускати військових медиків, мовляв, повернуться і лікуватимуть поранених військових знову: “Мені допомогло вижити те, що я знала, що наша країна ніколи не залишить і не забуде своїх людей”.
Звертаючись до американської аудиторії, Олсен сказала: “Росія є ворогом, якого потрібно лише спільними зусиллями перемогти. Такій країні немає місця у цивілізованому світі. Світова спільнота має розуміти, що РФ не дотримується жодних людських поглядів та повністю не дотримується Женевської конвенції. Тому хочу, щоб світ побачив і почув - кожного дня тисячі українців боронять Україну або допомагають військовим боронити її. Вони бояться, але вони роблять. І Україна потребує допомоги від світу, щоб ми разом могли побороти агресора і щоб він більше ніколи нікому не загрожував у світі”.
Тетяна Катриченко, координаторка організації “Медійна ініціатива за права людини” під час дискусії озвучила умови, в яких працюють лікарі в Україні. Так, наприклад, в окупації фельдшери організовують допомогу прямо у себе вдома, бо іншої змоги отримати медичну допомогу просто немає. Росіяни ще й свідомо протидіють, каже Катриченко і наводить приклад, коли росіяни не дозволили поїхати до лікарні чоловіку, хворому на цукровий діабет і у результаті людина померла від гангрени.
За словами Катриченко, українці продовжують збирати факти підтвердження звірств, які здійснювала Росія на території України.
Віце-президент Центру зі стратегічних і міжнародних досліджень Стівен Моррісон відзначив масштабний звіт організацій EyeWitness to Atrocities, Insecurity Insight, Медійної ініціативи за права людини, Лікарів за права людини та Українського центру охорони здоров'я, який вдалося підготувати безпосередньо під час війни в Україні.
У звіті йдеться, що загарбницька війна Росії завдала системі охорони здоров'я України "приголомшливих втрат": від атак на медзаклади до крадіжок і знищення критично важливої інфраструктури, нападів і жорстокого поводження з українськими медичними працівниками.
За рік війни Росія здійснила щонайменше 802 удари по медичних закладах в Україні.
Про те, що воєнні злочини не можна залишати безкарними в інтерв'ю Голосу Америки заявила посолка з питань глобального кримінального правосуддя Держдепу США Бет Ван Скаак.
«Світова спільнота ще ніколи не була настільки згуртованою в питанні правосуддя. Світ сформулював своє зобов’язання - ці злочини [воєнні злочини Росії в Україні] не можна залишити безкарними», - говорить представниця Держдепу. Вона наголошує на тому, що Росія веде агресивну війну, в якій російські сили коять воєнні злочини буквально всюди, де вони розташовані, включно із сексуальним насиллям, вбивствами шляхом страти, катуваннями та примусовими депортаціями дітей. Вона назвала це «брутальним насиллям», в якого часто немає якоїсь військової мети.
- Голос Америки
$1,25 млрд нової бюджетної підтримки США передали Україні - Єллен
США надали Україні понад мільярд двісті мільйонів доларів нової фінансової допомоги, що є першим траншем додаткового пакету прямої бюджетної допомоги, обсягом 9,9 млрд дол, яка надійде Києву у наступні три квартали 2023 року. Про це у понеділок у Києві оголосила міністерка фінансів США Дженет Єллен.
Підписуйтеся на Голос Америки Українською в Telegram.
"Ця економічна допомога посилить тил, що зміцнить спротив українців. Ці гроші допоможуть зберегти роботу цивільним службовцям. Успіхи української армії у першу чергу – результат хоробрості та сили українських солдатів, але тривалі військові зусилля неможливі без ефективного урядування. Наша економічна підтримка допоможе функціонуванню ключових державних служб, які забезпечують економічну та соціальну стабільність України".
Раніше в Білому домі повідомляли, що ця допомога допоможе Україні забезпечити критичні потреби населення, включаючи витрати на охорону здоров'я, освіту, служби екстреної допомоги, підтримку уряду. Кошти виплачуватимуть через програму Світового банку PEACE.
В понеділок, 27 лютого, Єллен відвідала Україну і провела зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, повідомили в Міністерстві фінансів США. Під час зустрічі Єллен високо оцінила лідерство Зеленського та рішучість перед лицем "неспровокованого та незаконного вторгнення Росії" а також привітала зусилля президента з подолання корупції та покращення управлінської практики.
В ході візиту посадовця запевнила - Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну у її боротьбі за свободу, а також дадуть допомогу, необхідну для відбудови. Міністерка запевнила, що США продовжуватимуть впроваджувати жорстку санкційну політику, щоб покласти велику ціну на Росію за її варварську війну та позбавити її ресурсів для фінансування війни.
Єллен наголосила на ролі США у координації допомоги Україні і повторила заклик до МВФ швидко затвердити нову програму допомоги Україні.
"Ми також працюємо з нашими європейськими партнерами через Європейський банк з реконструкції та розвитку, щоб забезпечити роботу базової інфраструктури та мереж поставок в Україні, - заявила Єллен. - Ми будемо тиснути на наших союзників та партнерів робити більше. Ми очікуємо, що МВФ швидко створить амбітну, профінансовану на 100 відсотків програму допомоги Україні".
Сподівання на те, що МВФ швидко узгодить програму для України Єллен висловлювала і на вихідних під час зустрічі міністрів фінансів "Групи 20" в Індії.
Для того, щоб мобілізувати донорів на підтримку відбудови України, створено окрему платформу, зазначила посадовиця: "Ми також готові підтримати Україну у її зусиллях з відбудови. У підготовці до цього Україна, США, Єврокомісія та "Група семи" створили інклюзивну платформу для мобілізації донорів по всьому світові та координації потоків допомоги. Америка стоїть поряд з вами у цій боротьбі за свободу і ми будемо з вами, щоб допомогти вам відбудуватись".
До роковин повномасштабного вторгнення Росії до України США, Велика Британія, ЄС, оголосили нові санкції проти Росії.
“Ми не місто-герой, ми – місто героїв”, – мер Миколаєва Олександр Сєнкевич
Миколаїв перші девʼять місяців війни був прифронтовим містом. Його постійно обстрілювали з артилерії і не раз намагались окупувати російські війська. Миколаїв вистояв і отримав звання “місто-герой”. До річниці повномасштабного вторгнення “Голос Америки” поспілкувався із мером Миколаєва Олександром Сенкевичем. Про збитки від війни, відсутність прісної води у майже пів мільйонному місті та плани на відбудову він розповів Лесі Бакалець.
Підписуйтеся на Голос Америки Українською в Telegram.
Леся Бакалець, Голос Америки: Я думаю, напередодні річниці війни кожен українець згадує, як все починалося. Що памʼятаєте ви?
За пʼять пʼята ранку я прокинувся від вибуху і подумав, що це щось відбулося на одному з миколаївських заводів. Десь інтуїтивно я зрозумів, що почалася війна, але не хотілося в це вірити
Олександр Сєнкевич, мер Миколаєва: Напередодні 24 лютого я зустрічався з друзями. Мені виповнилось 40 років і вже декілька днів з різними людьми святкував свій день народження. 23 лютого був один з тих днів, середа, ми зустрілися ввечері, говорили про ймовірний напад, про стягнення зброї. Більшість людей думали, що це вплив іноземної преси чи розкручування іншими країнами ситуації навколо Росії з використанням України в цих політичних іграх. Тому ми погодились, що війни не повинно бути і розійшлись по домівках. За пʼять пʼята ранку я прокинувся від вибуху і подумав, що це щось відбулося на одному з миколаївських заводів. Десь інтуїтивно я зрозумів, що почалася війна, але не хотілося в це вірити.
Л.Б.: Тривожну валізку мали?
О.С.: Тривожна валізка була. Розуміючи, що війна може бути, в найгіршому варіанті, я за кілька тижнів до цього купив каністри, заправив їх дизелем, поклав їх в машину, поклав зверху багажник, у нас вже були зібрані якісь речі. Тому 24-го я зібрав родину, відправив їх з міста і пішов на роботу.
Л.Б.: І що найперше в такій ситуації зробив мер міста на своєму робочому місці?
О.С.: В першу чергу будь-які проблеми, в тому числі під час війни, починаються із відсутності комунікації. Тому ми використали онлайн вокі-токі, щоби спілкуватися. І користуємось досі. Це дуже надійний і прикольний інструмент. На другий день я зібрав всі служби у міськраді. Сказав, що ми повинні покинути цю будівлю, тому що вона може бути однією з цілей для атаки. На третій день війни ми вже повністю вийшли з будівлі, фактично там залишився лише охоронець. Всі працювали віддалено. Так і почалась війна.
Л.Б.: Миколаїв був прифронтовим містом аж до звільнення Херсонщини у листопаді. Ви зараз вже можете сказати, скільки разів Миколаїв був за крок від окупації?
О.С.: Я можу сказати, такий ризик був на початку – мабуть, 26, 27, 28 лютого. Тобто вони [російські війська] були на підступах, і наші війська, не буду казати як, може це таємниця, але їм вдалося відсунути росіян, розбити їхні плани швидкого наступу на місто. З першого дня ми почали готувати місто. Брати його в кільце, копати траншеї, ставити блокпости, як це робилося колись у 2014 році. Миколаїв оточений системою іригаційних каналів, ми затопили ці канали водою, для того, щоб російська техніка не могла заїхати. Військові підірвали деякі мости, для того, щоб сповільнити наступальні дії ворога.
З першого дня війни я всім миколаївцям казав, що вони повинні поїхати з міста. Ми бачимо сьогодні, що трапилось з Маріуполем, з іншими містами. В місті Миколаїв за весь час війни загинуло 186 осіб. Це немало, якщо ми кажемо про людей. Але у розрізі війни – це невелика цифра, бо жертв могло бути набагато більше.
Л.Б.: І тоді багато ж виїхало.
О.С.: Так, багато – з 480 тисяч людей до війни, під час війни ми налічували близько 220-230 тисяч. Але зараз вже повертаються. У місті вже 350 тисяч, вже деінде навіть корки автомобільні є.
Л.Б.: За весь цей час, коли вам було по-справжньому страшно?
О.С.: Мабуть, у перші дні. І то, я цього не показував. Тоді не було розуміння, що відбувається. Ми про війну бачили, чули лише в історичних фільмах. Мене часто питають: про що ви думали, про що переживали? Та ми просто діяли, не було часу осмислювати, навіщо це відбулося з нами. Просто відповідали на питання "що треба робити?”
Л.Б.: В якийсь момент, напевно, звикли до вибухів?
До звільнення Херсона 11 листопада, Миколаїв не обстрілювали за весь час війни лише 46 днів. Ми рахували: один день, два дні, третій день без вибухів – і вибух! Рекорд – це 38 ракет, які прилетіли до міста
О.С.: Так. Треба сказати, що до звільнення Херсона 11 листопада, Миколаїв не обстрілювали за весь час війни лише 46 днів. Ми рахували: один день, два дні, третій день без вибухів – і вибух! Рекорд – це 38 ракет, які прилетіли до міста. Ми побудували таку систему безпеки, що ми розуміли під час вибухів вночі, в яке саме місце прилітає ракета. Ми спілкувалися зі спецслужбами, ДСНС виїжджали на місце. І вже зранку наші служби відпрацьовували прибирання. Журналісти до нас зверталися з проханням дуже швидко не прибирати, бо вони приїжджають на місце вибуху, там о 9-тій ранку, а з 5-6-ї там вже все прибирається.
Л.Б.: На вашу думку, як місто вистояло?
О.С.: Миколаєву за те, що ми витримали ось цей наступ, присвоєно звання міста-героя. Але ми в Миколаєві, кажемо, що ми не місто-герой, ми – місто героїв. Багато людей в місті взяли до рук зброю, хтось пішов формувати гуманітарні штаби, почали будувати блок-пости. Я памʼятаю той вечір, коли ми вже бачили, що рухається колона на нас, як містяни стягували колеса, формували всередині міста різні лінії оборони. Так склалося: військові, цивільні, міські служби, державні служби, всі знали, за що вони борються.
Л.Б.: План “русского мира” в переважно російськомовному Миколаєві провалився, виходить, від самого початку.
О.С.: 70-80% жителів Миколаєва використовують російську, як мову основного спілкування. Але коли це все почалося, ні у кого не було сумнівів, хто ворог. Ті, у кого досі сумніви – це сепаратисти. У нас є маркери: коли людина каже “нам всего не рассказывают”, “а мы не все знаем”, “кто 8 лет бомбил Донбасс” – все це маркер: “можливий співробітник Росії”.
Л.Б.: Бачила цифру, що збитки міста від війни оцінюють у 900 мільйонів євро.
О.С.: Ми хочемо стати пілотним проектом по правильному обліку цих втрат. Це далеко не кінцева цифра, тому що велика кількість ще є зруйнованих приватних будинків, і це не включає екологічні збитки.
Л.Б.: Як саме допомагає і допомагатиме Данія, яка взяла шефство над містом?
О.С.: Ми розділили допомогу Данії на два напрямки. Один – терміновий, і один – стратегічний. Терміновий – вони допомагали нам починаючи від закупівлі фанери, щоб забивати вікна. Бо людей не було в будинках, а опалювальний сезон треба було запускати, скло використовувати неможливо, бо вибухи постійно, воно розліталось. Тому ми вирішили використовувати фанеру. Потім у нас проблема з водою і Данія допомогла нам із системою очищення. Проблема з теплом – надала дизель-генератори і модульні пересувні котельні.
Ми не хочемо бути якимось родичем, який постійно телефонує “будь ласка, позич мені в борг ще двісті гривень”. Ми хочемо бути партнером, на території якого буде створено нові виробництва, вони будуть заробляти, бо бізнес – це про гроші
Стратегічне питання стосується не лише відновлення соціальної інфраструктури, це питання стосується інвестицій. Я їм казав, що ми не хочемо бути якимось родичем, який постійно телефонує “будь ласка, позич мені в борг ще двісті гривень”. Ми хочемо бути партнером, на території якого буде створено нові виробництва, вони будуть заробляти, бо бізнес – це про гроші. А нам потрібно створювати робочі місця. Щоб наші люди могли заробляти гроші, могли витрачати їх на квартири, на машини, на їжу. Данія сьогодні може стати прикладом для інших країн у співпраці, у підтримці по відновленню окремих регіонів чи міст. Я дуже радий з того, що у нас складається дуже серйозна співпраця.
Л.Б.: Щодо води – давайте нагадаємо: Миколаїв має проблеми із водопостачанням із квітня минулого року.
Як мені сказали, росіяни думали, що українські війська перейдуть на територію окупованої Херсонської області цими трубами, тому вони їх підірвали, в чотирьох місцях
О.С.: 12-го квітня ракети зруйнували водозабір. Як ми пізніше дізналися, вони підірвали труби наші навмисне. Воду ми брали з річки Дніпро, яка знаходиться за 73 кілометрів від Миколаєва. Це дві такі великі труби діаметром 1.4 метри, що людина може пройти. Як мені сказали, росіяни думали, що українські війська перейдуть на територію окупованої Херсонської області цими трубами, тому вони їх підірвали, в чотирьох місцях. Ми відремонтували труби (після звільнення Херсонщини – ГА), але вони перейшли на інший берег Дніпра і почали обстрілювати станцію водозабору. Тому ми досі маємо проблеми з водою.
Л.Б.: Тобто зараз у водогоні все ще технічна вода – солона з Бузького лиману?
О.С.: Так, умовно кажучи, у нас з крана тече доочищена морська вода, вона солона. Коли набираєте її в рот, відчуваєте сіль. Цю воду не можна вживати в їжу, не можна пити, все інше можна робити. Тому ми створюємо окремі точки водозабору, їх біля 150-ти, і використовуємо їх для питної води.
Л.Б.: Я так розумію, це мало не вперше в історії, коли таке велике місто повністю залишається без прісної води у водогоні?
О.С.: Так, ми працюємо над тим, щоб диверсифікувати систему подачі води в Миколаєві і шукаємо альтернативну систему подачі і очищення води. Ця система може бути дорогою, але тимчасовою. Тобто дешева вода – на постійній основі. Якщо щось трапляється (з водогоном із Дніпра – ГА), є дорогий спосіб, коштовний, але всі будуть з водою. Сьогодні ж поки альтернативи немає.
Л.Б.: Через солону воду псуються труби у міському водогоні. Треба буде міняти всі?
О.С.: Так, всі. Можна рахувати в кілометрах, в роках роботи, в грошах – це все довго і дорого, нереально дорого. Головне, що зруйнувало наші труби – це солона вода. Кількість проривів збільшилась в 20 разів. Вода тече всюди в Миколаєві, постійні прориви.
Л.Б.: Є якісь терміни – коли миколаївці будуть з водою?
О.С.: Якщо ви відповісте мені, коли закінчиться війна, я скажу вам про терміни. Цього поки ніхто не може сказати.
Форум