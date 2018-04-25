Суперечка через ТБ-проект в Україні між Манафортом і Дерипаскою привернула увагу слідства в США

В понеділок прокурори команди Роберта Мюллера подали нові документи, які проливають більше світла на хід слідства у справі проти екс-керівника передвиборчої кампанії Трампа Пола Манафорта, повідомляє Business Insider.

Серед іншого, в документах йдеться про зв’язки Пола Манафорта та Олега Дерипаски.

В матеріалах поданих в понеділок, прокурори повідомили, що на додаток до вилучення десятків тисяч документів з оселі Манафорта минулого року, вони також переглянули його свідчення, дані в 2015 році у справі проти Дерипаски, алюмінієвого магната, який має тісні зв’язки з президентом Росії Путіним.

Представники Дерипаски в судовому позові, поданому на Кайманових островах в 2014 році, заявляли, що Манафорт зник, після того, як Дерипаска дав йому і партнеру Манафорта Ґейтсу 19 мільйонів доларів, щоб інвестувати в телевізійний проект в Україні в 2007 році, який виявився провальним.

Минулого року, видання The Washington Post повідомило, що Манафорт надіслав листа колишньому російському розвіднику Костянтину Килимнику в квітні 2016 року, запропонувавши йому надавати «приватні брифінги» стосовно кампанії Трампа.

Ця пропозиція, ймовірно, була частиною зусиль Манафорта з вирішення фінансової суперечки з Дерипаскою. Такими міркуваннями з Business Insider поділився один колишній розвідник.

Манафорт ат Килимник зустрічались в травні та серпні під час передвиборчої кампанії 2016 року.

Манафорт сказав, що на зустрічі 2 серпня 2016 року він з Килимником обговорював кампанію Трампа і нещодавній хакерський напад на Демократичну партію. Водночас, Килимник заявив, що вони не обговорювали кампанію, а говорили про «гарячі новини» і «несплачені борги».

Через кілька годин після зустрічі, приватний літак, пов’язаний з Дерипаскою, приземлився в Нью-Джерсі поблизу місця зустрічі Манафорта та Килимника. Він полетів через 24 години.

В понеділок служба Мюллера подала три клопотання:

Проти запиту Манафорта на надання деталізованих звинувачень. Проти запиту Манафорта з відхилення доказів, отриманих під час обшуку ФБР місця їх збереження в Александрії, штат Вірджинія, що належить його консультативній компанії Davis Manafort Partners, Inc. Проти запиту Манафорта відхилити докази, отримані в результаті обшуку його оселі в Александрії в липні.

Суддя, який головує у розгляді справи Манафорта, також дав зрозуміти, що обшуки ФБР оселі Манафорта і кімнати для зберігання також можуть викликати сумніви, якщо на той час повноваження Мюллера не були окреслені відповідним чином.

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