"Вражаючий" документ - у США обговорюють спільну заяву Байдена та Зеленського

"Партнерство між нашими країнами міцніше ніж будь-коли і стане це міцнішим". Такими словами президент США Джо Байден відкрив зустріч з президентом України Володимиром Зеленським в Білому домі.

На зустрічі із Зеленським "я підтвердив, що Сполучені Штати підтримують суверенітет та територіальну цілісність України перед лицем російської агресії, нашу тісну співпрацю в енергобезпеці та спільні демократичні цінності", - написав Байден у соцмедіа.

"Пріоритет – безпекові питання. - твітує Зеленський. - Зокрема, безпека на Донбасі, в окупованому Криму, в Чорноморсько-Азовському регіоні й енергетична безпека України та Європи. Передали список з майже 450 утримуваних українців, щоб разом домагатися їхнього звільнення".

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який брав участь в зустрічі, візначив, що "американсько-українське партнерство міцніше, ніж будь-коли, і ми прагнемо світлого та успішного майбутнього України". Вн подякував Україні за допомогу в евакуації осіб з групи ризику в Афганістані.

Головним документом зустрічі стала спільна заява президентів щодо стратегічного партнерства України та США.

Заява, що охопила широке коло питань, включаючи засудження агресії Росії, підтвердження опозиції до "Північного потоку-2", поновлення роботи Комісії стратегічного партнерства, допомогу в сфері безпеки, енергетики, співпрацю в кіберсфері, вже отримала схвальні відгуки оглядачів.

Спільна заява "справді вражає", твітує економіст Atlantic Council Андерс Аслунд. Він вказує на "навдивовиж потужні формулювання щодо "Північного Потоку-2" як " загрозу для європейської енергобезпеки". "Однак, робіть щось із цим" - закликає Аслунд.

Колишній координатор Держдепу з питань санкцій Деніел Фрід назвав заяву "гарною основою для більш глибоких зв'язків" а також "важливою з точки зору цілі США у світі".

"Успіх України - центральний для світової боротьби між демократією та автократією", - цитує Фрід спільну заяву.

На думку Джонатана Каца з Американського Фонду Маршалла, заява відзначає "значний прогрес у поглибленні співпраці та можливостях розвитку відночин США та України".

А от щодо питання американської підтримки вступу України, на важливості якого наголошував Зеленський перед зустріччю, так і не увійшло до спільної заяви. Формулювання в заяві обмежуються підтримкою "права України вирішувати своє майбутнє", включно з "прагненням вступу до НАТО".

Перед зустріччю президентів речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Білий дім "продовжує підтримувати і закликати НАТО до політики відкритих дверей", однак наголосила на значних реформах, які має провести Україна, щоб отримати членство.

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