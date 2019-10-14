Столтенберґ закликав союзників ще більше підтримувати Україну

"Маємо усвідомлювати, що НАТО стоїть на позиціях рішучої солідарності з Україною", - заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, відповідаючи на питання преси під час засідання Парламентської асамблеї НАТО в Лондоні в понеділок.

Він наголосив на неприйнятності дій Росії, яка незаконно анексувала Крим і провадить дестабілізацію на сході України. "Ми надаємо політичну та практичну підтримку. Те, що Росія робить в Україні є абсолютно неприйнятним – заявив Столтенберґ, - нелегально анексувавши, захопивши частину іншої країни - Крим і продовжуючи дестабілізацію сходу України".

Після того, як Росія захопила кораблі України в Керченській протоці, НАТО почало більше уваги приділяти співпраці в сфері ВМС, зауважив посадовець.

"Ми вирішили більше робити у військово-морській сфері, співпрацювати з Одеською морською академією і через кілька тижнів, НАТО прибуде в Україну з візитом з метою засвідчити нашу потужну політичну підтримку.

Я б також закликав союзників НАТО надати ще більше практичної підтримки Україні. Вони потребують нашої допомоги. Йдеться не лише про підтримку України, але і про підтримку порядку, заснованому на правилах, що є надзвичайно важливим для всіх нас. Ми підтримуємо прагнення України до подальшої євроатлантичної інтеграції, включаючи членство. Ми вважаємо, що потрібно зосереджуватись на реформах, модернізації України".

Столтенберґ нагадав, що багато років співпрацював з цих питань з колишнім президентом Порошенком і відзначив, що співпраця триває і з Зеленським. "Ми співпрацюємо з новим президентом з посилення партнерства з Україною. Це добре як для НАТО, так і для України. Модернізація оборони та інституцій – це кращий шлях для просування до членства".

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