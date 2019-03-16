Співробітники президентської виборчої кампанії в США вперше об'єднались у профспілку

Співробітники виборчої кампанії Берні Сандерса оголосили, що ця передвиборча кампанія стане першою президентською виборчою кампанією у США, спіробітники якої об’єднаються у профспілку.

Берні Сандерс називає себе «демократичним соціалістом». Він отримав значну підтримку під час висунення кандидатури від Демократичної партії США на президентські вибори 2016 року. Тепер він оголосив про намір взяти участь в президентських виборах 2020 року.

Цього разу багато кандидатів від Демократичної партії змагаються за підтримку робітників, намагаючись отримати від Демократичної партії схвалення своєї кандидатури на вибори від партії.

В кампанії Сандерса закликали співробітників передвиборчих кампаній інших кандидатів у президенти від Демократичної партії наслідувати їх приклад.

«Берні Сандерс є кандидатом, який набільше підтримує профспілки і стане президентом, який набільше підтримує профспілки в Білому домі і для нас честь, що в його компанії співробітники вперше об’єднаються», - заявляє керівник кампанії Фаїз Шахір, пише Politico. Керівництво кампанії визнало профспілку після того, які співробітники обрали установу, яка буде їх представляти, і більшість підписала членські картки. Згодом почнуться переговори з укладання колективної угоди з роботодавцем.

Свою підтримку правам співробітників виборчої кампанії висловив і колишній міністр адміністрації Обами Хуліан Кастро. Він зобов’язався сплачувати щонайменше 15 доларів на годину співробітникам своєї виборчої кампанії.

Рух до більш активної позиції працівників спонукав до створення профспілок серед співробітників виборчих кампаній кандидатів у конгресмени США під час проміжних виборів 2018 року.

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