Співзасновник Twitter Джек Дорсі залишає керівну посаду в компанії

Джек Дорсі залишає посаду виконавчого директора Twitter. Його заступить Параг Агравал, головний директор відділу технологій, пише SNBC. Про це повідомила компанія.

«Я вирішив залишити Twitter, тому що вірю, що компанія готова іти далі без своїх засновників. Моя довіра до Парага як виконавчого директора Twitter глибока. Його робота останні 10 років була трансформаційною. Я глибоко вдячний за його вміння, його серце та душу. Настав час стати лідером», - написав Дорсі.

Після оголошення про відхід Дорсі, акції компанії до полудня понеділка впали на піввідсотка.

45-річний Дорсі залишиться в раді директорів до 2022 року.

До кінця 2023 року компанія планує мати 315 мільйонів денних активних користувачів, а в цьому році щонайменш подвоїти свої прибутки.

В матеріалі використані джерела SNBC та PR Newswire

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