США та Японія підтримують Україну і притягнення Росії до відповідальності за агресію, заявив Байден у Хіросімі

Президент США Джо Байден прибув до Японії напередодні саміту G7. Він зустрівся з прем’єр-міністром країни Фуміо Кісідою у Хіросімі та зробив ряд заяв, зокрема щодо України.

Війна Росії, амбіції Китаю і штучний інтелект - головні теми саміту G7

Загалом війна Росії проти України разом із зростаючими військовими та економічними амбіціями Китаю є пріоритетними темами саміту, пишуть оглядачі. Ще одна тема дискусій світових лідерів - стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту.

На цьому тлі Байден підкреслив роль тісних американо-японських відносин та закликав до зміцнення союзників.

«Коли наші країни співпрацюють, ми стаємо сильнішими. І я вважаю, що весь світ безпечніший, коли ми це робимо», – сказав Джо Байден.

Щодо України і війни Росії Байден сказав японському високопосадовцю: “Ми відстоюємо спільні цінності, включаючи підтримку хоробрих людей в Україні, які захищають свою суверенну територію, і притягнення Росії до відповідальності за цю жорстоку агресію”.

За інформацією оглядачів, Байден у Японії має намір об’єднати лідерів найбільших економік світу на тлі політики Пекіна, а також з метою підтримки України в умовах вторгнення Росії.

Під час саміту лідери обговорять ідею проведення міжнародного саміту щодо миру в Україні, про це повідомляє Reuters з посиланням на інформацію від посадовця ЄС.

Візит Байдена скорочено через ризик дефолту у США

Зі свого боку, лідери країн Групи Семи можуть запитати Байдена про ризики дефолту в США, що потенційно становить найсерйознішу загрозу глобальній стабільності, пише CNN. Саме переговори щодо підвищення боргу США стали причиною скорочення візиту Байдена до Азії – до 4 днів із раніше планованого восьмиденного туру.

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Байден у Хіросімі також говорив про відданість нерозповсюдженню ядерної зброї, а також про нове партнерство з Японією у сфері квантових обчислень і напівпровідників. Джо Байден став другим президентом США після Барака Обами, який відвідав Хіросіму.

G7 обговорить запровадження нових санкцій, а також забезпечення виконання санкційного режиму. Цього тижня очікується оголошення нових санкцій, покликаних закрити “лазівки”, що дозволяли російським організаціям уникати наявних обмежень.

Очікується, що учасники саміту у Японії віртуально почують президента України Володимира Зеленського.

Також CNN оприлюднили інформацією про те, що Білий дім вітає більш рішучу зовнішню політику Японії на тлі війни та зростання військової наполегливості Китаю. До слова, напередодні саміту Китай підвів до Японії військові кораблі.

У грудні в Японії оприлюднили новий план національної безпеки, який став найбільшим військовим нарощуванням країни з часів Другої світової війни, подвоївши витрати на оборону, незважаючи на пацифістську політику, пише CNN.

Як створити умови для прогресу на полі бою в Україні - обговорять лідери світових економік

Війна Росії проти України є однією з основних тем для зустрічі лідерів Групи Семи – заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час прес-конференції 17 травня.

“Будуть дискусії про стан справ на полі бою. А також про санкції і кроки, які G7 колективно зробить щодо забезпечення їх виконання, зокрема, щоб переконатись, що ми закриваємо усі можливі “лазівки” ухилення”, – сказала Карін Жан-П'єр.

За її словами, мова на саміті піде і про реконструкцію, економічну та гуманітарну підтримку України та про те, як створити відповідні умови для прогресу на полі бою.

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