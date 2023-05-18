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- Голос Америки
США та Японія підтримують Україну і притягнення Росії до відповідальності за агресію, заявив Байден у Хіросімі
Президент США Джо Байден прибув до Японії напередодні саміту G7. Він зустрівся з прем’єр-міністром країни Фуміо Кісідою у Хіросімі та зробив ряд заяв, зокрема щодо України.
Війна Росії, амбіції Китаю і штучний інтелект - головні теми саміту G7
Загалом війна Росії проти України разом із зростаючими військовими та економічними амбіціями Китаю є пріоритетними темами саміту, пишуть оглядачі. Ще одна тема дискусій світових лідерів - стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту.
На цьому тлі Байден підкреслив роль тісних американо-японських відносин та закликав до зміцнення союзників.
«Коли наші країни співпрацюють, ми стаємо сильнішими. І я вважаю, що весь світ безпечніший, коли ми це робимо», – сказав Джо Байден.
Щодо України і війни Росії Байден сказав японському високопосадовцю: “Ми відстоюємо спільні цінності, включаючи підтримку хоробрих людей в Україні, які захищають свою суверенну територію, і притягнення Росії до відповідальності за цю жорстоку агресію”.
За інформацією оглядачів, Байден у Японії має намір об’єднати лідерів найбільших економік світу на тлі політики Пекіна, а також з метою підтримки України в умовах вторгнення Росії.
Під час саміту лідери обговорять ідею проведення міжнародного саміту щодо миру в Україні, про це повідомляє Reuters з посиланням на інформацію від посадовця ЄС.
Візит Байдена скорочено через ризик дефолту у США
Зі свого боку, лідери країн Групи Семи можуть запитати Байдена про ризики дефолту в США, що потенційно становить найсерйознішу загрозу глобальній стабільності, пише CNN. Саме переговори щодо підвищення боргу США стали причиною скорочення візиту Байдена до Азії – до 4 днів із раніше планованого восьмиденного туру.
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Байден у Хіросімі також говорив про відданість нерозповсюдженню ядерної зброї, а також про нове партнерство з Японією у сфері квантових обчислень і напівпровідників. Джо Байден став другим президентом США після Барака Обами, який відвідав Хіросіму.
G7 обговорить запровадження нових санкцій, а також забезпечення виконання санкційного режиму. Цього тижня очікується оголошення нових санкцій, покликаних закрити “лазівки”, що дозволяли російським організаціям уникати наявних обмежень.
Очікується, що учасники саміту у Японії віртуально почують президента України Володимира Зеленського.
Також CNN оприлюднили інформацією про те, що Білий дім вітає більш рішучу зовнішню політику Японії на тлі війни та зростання військової наполегливості Китаю. До слова, напередодні саміту Китай підвів до Японії військові кораблі.
У грудні в Японії оприлюднили новий план національної безпеки, який став найбільшим військовим нарощуванням країни з часів Другої світової війни, подвоївши витрати на оборону, незважаючи на пацифістську політику, пише CNN.
Як створити умови для прогресу на полі бою в Україні - обговорять лідери світових економік
Війна Росії проти України є однією з основних тем для зустрічі лідерів Групи Семи – заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час прес-конференції 17 травня.
“Будуть дискусії про стан справ на полі бою. А також про санкції і кроки, які G7 колективно зробить щодо забезпечення їх виконання, зокрема, щоб переконатись, що ми закриваємо усі можливі “лазівки” ухилення”, – сказала Карін Жан-П'єр.
За її словами, мова на саміті піде і про реконструкцію, економічну та гуманітарну підтримку України та про те, як створити відповідні умови для прогресу на полі бою.
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- Голос Америки
Росія категорично відкидає пропозиції України зі звільнення в'язнів у Криму – голова Меджлісу
Росія "категорично відкидає" пропозиції з боку України та міжнародних посередників, продовжуючи утримувати кримськотатарських та українських активістів та журналістів, які були «безпідставно засуджені», заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
Розмовляючи з Голосом Америки напередодні Дня пам'яті жертв геноциду кримських татар, що відзначається 18-го травня, у день, коли радянська влада почала депортацію кримських татар з півострова у 1944-му році, він сказав, що лідери України та інших держав, зокрема Туреччини, робили численні пропозиції щодо обміну, чи звільнення українських в'язнів у Криму, але "Кремль їх відкидає".
Говорячи про Нарімана Джиляла, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, кореспондента Радіо Свобода Владислава Єсипенка, братів Азіза та Асана Ахтемових, затриману кілька місяців тому, Леніє Умерову, а також сотні інших в'язнів, яких Росія, на думку України та міжнародних правозахисників незаконно утримує в ув'язнені, Чубаров сказав, що ці дії Росії спрямовані на те, щоб залякати жителів Криму, і передусім кримських татар.
"Всім зрозуміло, що вони ніколи не вчиняли тих злочинів, у яких їх звинувачують, – тероризм, диверсії і таке інше. Це все сфальсифіковане заради того, щоб залякати кримських татар", – сказав Рефат Чубаров у розмові з кореспонденткою Голосу Америки Наталкою Чуріковою.
"Те, що зараз відбувається з Леніє Умеровою, 25-річною дівчиною, яка намагалася в’їхати до Криму через кордон Грузії і Росії, щоб бути поруч з батьком, у якого дуже тяжка невиліковна хвороба, а вони з неї зробили якогось монстра розвідника-шпигуна, це дуже важко пояснити", - додав Чубаров.
Він наголосив, що були різні пропозиції щодо обміну, або звільнення. «Остання пропозиція була під час мусульманських свят – місяця Рамадану, на завершення якого є свято Ураза–Байрам, і наша влада пропонувала звільнити на це свято хоча б мусульман. Вони все це відкинули», – сказав Чубаров.
За його словами, Україна, правозахисні організації та Меджліс кримськотатарського народу "максимально моніторять і фіксують ці злочини".
"Ми сподіваємося, що колись ми доберемося до них, – сказав він. – Але ці люди будуть звільнені тоді, коли буде звільнено Крим. Кардинальне рішення – звільнення Криму і поразка Росії".
Питання звільнення політичних в'язнів постійно порушується Україною та її партнерами на всіх міжнародних майданчиках, зокрема в ООН.
Сполучені Штати закликають Росію негайно звільнити заарештованих у Сімферополі кореспондента Радіо Свобода Владислава Єсипенка, кримськотатарського політика та активіста Нарімана Джеляла (Джелалова – за документами), а також понад сотню інших політичних ув'язнених. Цей заклик, зокрема пролунав під час розгляду проекту резолюції з прав людини у Криму в ООН.
Росія заявляє, що "права людини в Криму, як і на всій території Російської Федерації, гарантовані Конституцією та міжнародними договорами". "Російська держава здатна забезпечити та забезпечує захист таких прав у повному обсязі", – сказав представник Росії в ООН Геннадій Кузьмін.
За даними представниці президента України в Автономній Республіці Крим Таміли Ташевої, станом на середину березня 2023 року Росія утримує близько 180 людей з Криму, з них 116 це – кримські татари, яких Україна вважає політичним в'язнями. Їх було заарештовано в Криму, чи у справах пов'язаних з Кримом, та утримують в Криму, чи на території Росії. За словами Ташевої, переслідування кримських татар триває з моменту окупації Криму у 2014 році, і Україна робить усе можливе для їхнього звільнення.
- Голос Америки
Розробників гіперзвукових ракет у Росії звинувачують у держзраді
У Москві заявили, що науковці, які розробляють гіперзвукові ракети, зіштовхуються із “дуже серйозними” звинуваченнями у державній зраді. Про це інформує агенція Reuters з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова.
Водночас вчені Інституту теоретичної та прикладної механіки Сибірського відділення РАН опублікували відкритий лист на захист затриманих правоохоронцями колег. Як повідомляє проект “Радіо Свобода” “Сибір. Реалії”, за останній рік у держзраді звинуватили вже трьох вчених інституту, які спеціалізуються на аеродинаміці – Анатолія Маслова, Олександра Шиплюка та Валерія Звєгінцева.
Науковці стверджують, що судові переслідування загрожують завдати серйозної шкоди російській науці.
Пєсков, своєю чергою, підтвердив, що ознайомлений з відкритим листом вчених, але додав, що ця справа належить спецслужбам.
Повідомлення про звинувачення з'явилися на фоні успіхів Збройних сил України, котрі заявили про знищення 16 травня шести гіперзвукових ракет "Кинджал".
Раніше президент РФ Володимир Путін, як нагадує Reuters, “хвалився тим, що Росія є світовим лідером у галузі гіперзвукових ракет, які здатні уникнути протиповітряної оборони”.
Щодо відкритого листа науковців, то у ньому наголошено, що всі заарештовані розробники відомі своїми “блискучими науковими результатами” та “завжди залишалися вірними інтересам країни”, - цитує авторів листа видання “Настоящее время”.
Співробітники РАН також пишуть, що трьох вчених було заарештовано зокрема “за виступи на міжнародних конференціях та семінарах, публікації у іноземних журналах з високим рейтингом, а також за участь у проектах з науковцями з інших країн”, хоча неодноразові експертні комісії не виявили у текстах інформації обмеженого доступу.
Автори звернення зазначають, що на тлі дій слідчих вже закриваються критично важливі напрями досліджень, необхідні для створення нової техніки, оскільки вчені “бояться займатися такими дослідженнями”.
Те, що відбувається, на думку представників Академії наук Росії, загрожує катастрофою російської аеродинаміки, – цитує науковців “Настоящее время”.
Як повідомляв Голос Америки, західні експерти стверджують, що швидкість і "невразливість" зброї, яку Кремль називає гіперзвуковою, значно ним перебільшена.
Зокрема, збиття ракети Х-47 "Кинджал" в Україні американською системою Patriot доводить перебільшеність заяв Кремля про начебто невразливість і досконалість російської зброї, інформував Голос Америки з посиланням на цитати експертів у світових ЗМІ.
В статті використано матеріал Reuters.
Керівництво кримських татар вимагатиме покарання Росії за геноцид – голова Меджлісу Рефат Чубаров
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що вимагатиме притягнення до відповідальності винних у геноциді кримських татар та вимагатиме створити міжнародні механізми, які б унеможливили нову російську агресію.
В інтерв'ю з Голосом Америки напередодні Дня пам'яті жертв геноциду кримських татар, що відзначається 18-го травня, у день, коли радянська влада почала депортацію кримських татар з півострова у 1944-му році, він сказав, що кримські татари, які повернулися з депортації 30 років тому, не вимагали відповідальності винних та відшкодування майна. Але події сьогодення «корегують наші підходи», сказав Чубаров.
«Те, що ми, я маю на увазі всіх – і себе, і кримських татар, і українців, і весь світ, який виявився неспроможний покарати, чи навіть визнати людиноненависницькою комуністичну ідеологію радянського режиму, який привів до мільйонів таких жертв, стало причиною того, що ми отримали нову агресію Росії», – сказав Чубаров у розмові з кореспонденткою Голосу Америки Наталкою Чуріковою.
Тому, за його словами, нинішня російсько-українська війна має завершитися не лише відновленням територіальної цілісності української держави, але і «створенням таких механізмів, які б унеможливили повторення агресії, як зробили союзники після перемоги над нацистською Німеччиною після 1945-го року».
«Якщо світ не створить механізми покарання Росія як держави, очільників Росії та всіх тих, хто здійснював злочини і на території України, і перебуваючи у себе вдома проти України, якщо такого глобального залучення не відбудеться для притягнення Рсії до відповідальності, то через 30-50-60 років будемо знову готуватися до нових агресій з боку Москви», – сказав Чубаров.
День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу відзначається щорічно 18 травня у роковини депортації кримськотатарського народу 1944 року, коли за наказом Сталіна було розпочато депортацію кримських татар з Криму до республік Центральної Азії.
Близько 200 тисяч людей депортували в залізничних товарних вагонах, приблизно половина з них загинула під час транспортування, або у перші роки після насильницького переселення від важких умов життя і хвороб.
На державному рівні День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу відзначається після ухвалення постанови Верховної Ради України 2015 року.
Уже десятий рік традиційні жалобні заходи в Криму відбуваються в умовах окупації та анексії півострова, де кримські татари зазнають переслідувань від окупаційної влади.
Десятки тисяч кримських татар були вимушені покинути півострів через переслідування російської влади, що в Меджлісі вважають свідомою політикою видушування кримських татар з їхньої батьківщини з боку Москви.
Вирішальне слово щодо F-16 для України - за США, кажуть у Європі
Провідні союзники США дають зрозуміти, що саме від рішень Вашингтона залежатиме можливість надання Україні літаків-винищувачів F-16, про потребу яких наполегливо заявляє Київ.
Українські представники вже тривалий час доводять, що для досягнення переваги у небі над російськими загарбниками і зокрема для посилення протиракетної оборони, українська авіація повинна перейти з застарілих радянських літаків на новіші західні.
Американські F-16 називають одним з найвідповідніших варіантів для України з огляду на можливість їх багатоцільового використання, а також на те, що низка західних країн готуються позбуватися таких літаків, переходячи на нові покоління винищувачів.
Велика Британія найактивніше підтримує ідею постачання Україні західної авіації і уряд в Лондоні оголосив, що цього літа починає «базове навчання» українських пілотів.
«Це навчання поєднане з намаганнями Сполученого Королівства працювати з іншими державами щодо постачання літаків F-16», - підкреслив британський уряд, який тісно консультується про це з Нідерландами.
Британія не має винищувачів F-16, і британський міністр оборони Бен Воллес на зустрічі з німецьким колегою 17 травня підкреслив, що британці бачать свою роль у забезпеченні українців «платформою» для переходу на західні літаки.
Німецький міністр Борис Пісторіус прямо заявив, що коли йдеться про F-16, то рішення схвалюватимуться «не в Берліні».
«Зрештою це в руках Білого дому, оскільки вони вирішуватимуть, чи F-16 взагалі можна постачати і, чи можна на них навчати», - сказав Борис Пісторіус.
Американські офіційні представники досі наполягали на потребі зосереджуватися на тому, що вони називали більш нагальними і дієвими видами озброєнь для України, зокрема на наземних засобах протиповітряної оборони.
Ті системи, такі як батареї ППО Patriot, довели свою дієвість під час потужних хвиль російських бомбардувань України, зокрема нещодавніх ракетних обстрілів Києва.
Провідна американська газета The New York Times пише, що «адміністрація Байдена, яка має схвалити будь-які постачання вироблених в США літаків, і далі не переконана, що Україні потрібні коштовні винищувачі».
The New York Times посилається на неназваного чільного українського посадовця, який сказав, що українським пілотам «навіть не дозволяють навчатися на F-16, якими володіють європейські країни».
Автори статті підкреслюють, що «американське небажання дозволити навчання дуже обмежило б запропоновану європейську коаліцію з метою забезпечення України літаками F-16, чи то під час теперішнього конфлікту, чи у захисті від майбутніх агресій Москви після того, як Захід відверне свою увагу від 15-місячної війни».
«У Вашингтоні чільний посадовець США сказав, що адміністрація Байдена надалі не бажає надавати Україні свої F-16 частково тому, що багатомільйонна ціна літаків забрала б надто багато з воєнних фондів, які вже зменшуються», - написано в The New York Times.
Натомість американські урядовці дають зрозуміти, що зараз хочуть пришвидшити постачання Україні тих видів зброї, які потрібні українцям негайно для контрнаступу проти Росії, бо літаків довелося б чекати надто довго.
Але газета пише, що «посадовець США не виключив можливість, що адміністрація Байдена видасть європейським військовим ліцензію на реекспорт, що дозволить передати Україні їхні літаки F-16».
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