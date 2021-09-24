США в ОБСЄ: Росія прагне завадити СММ документувати російську зброю та поставки за контактною лінією

США закликали Росію перестати чинити перепони діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на сході України. Про це заявив в.о. політичного радника Представництва США при ОБСЄ Ендрю Шеперд.

"Росія та контрольовані нею сили продовжують перешкоджати роботі СММ, місії, створеної консенсусним рішенням за участі Росії, - заявив Шеперд. - Очевидно, метою Росії є не дозволити СММ документувати російські сили, російське обладнання, російську зброю, російські конвої та російські цистерни з паливом на іншій стороні контактної лінії".

"Це завжди був керований Росією конфлікт", - додав дипломат. Він поклав відповідальність за смерті та спустошення на східній Україні на Росію і наголосив на тому, що цивільне населення регіону найбільше потерпає від конфлікту.

"Блокування Росією пропускних пунктів вздовж контактної лінії прямо шкодить найбільш вразливим верствам населення, яке мешкає на контрольованій Росією території України".

Шеперд також подякував спостерігачам місії ОБСЄ, яка нараховує більше сотні представників 44 різних країн ОБСЄ, включаючи США та Росію.

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