Медведєв залишиться "альтер-его" Путіна – експерти США реагують на відставку уряду в Росії

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв оголосив про відставку свого уряду в середу. Оголошення відбулось одразу після заяви російського президента Володимира Путіна про масштабні конституційні зміни в країні.

Експерти на Заході пропонують свої пояснення крокам Путіна.

"Наразі невідомо, чи є ця відставка сигналом про розбрат в російському керівництві, або частиною скоординованого, але поки невідомого плану Путіна залишитись при владі і переформатувати політичну систему, яка, з незначними змінами, тримається з початку 1990-х", - пише видання The New York Times, коментуючи відставку.

Нові конституційні зміни дозволять Путіну утримати владу після 2024 року. Так відреагували на новину у Інституті Маккейна.

Кризу наступництва при відході Путіна від влади пророкує Річард Гаас, президент аналітичного центру Council on Foreign Relations.



"Знаком авторитарної системи є нестача політичної легітимності і путінська Росія – явний приклад. Дуже ймовірно, що настане криза наступництва, або навіть зрив громадського порядку, коли Путін полишить цю землю/Кремль", - написав президент Гаас, реагуючи на останні рішення Кремля.

Перехід від правління, заснованого на особистості Путіна, до більш системної структури влади побачив у кроках Кремля дослідник аналітичної компанії Stratfor.

Медведєва насправді понизили і сказали відступити, в той час, як Путін формує новий уряд, щоб закріпити свої здобутки і переконатись у продовженні російської політики, сказав аналітик Stratfor Сім Тек у коментарі Forbes. "Видається, ми бачимо початок переходу від правління Путіна, заснованого на його особистості, до більш системної владної сруктури", - додав він.

На посаду прем'єр-міністра російський президент запропонував теперішнього очільника російської податкової служби Михайла Мішустіна.

Така зміна керівництва означає більшу орієнтацію на внутрішню ситуацію влади в Росії, але Медведєв і далі залишатиметься "альтер-его" Путіна, вважає Дмітрій Тренін, директор Інституту Карнегі в Москві.

"Підвищення Михайла Мішустіна до посади російського прем'єр-міністра покликане підвищити компетентність керівництва Кабінету, яке має переорієнтуватись на дуже важливі внутрішні питання. Кар'єра Медведєва не завершена, він ще потрібен Путіну для перехідного сценарію. Він залишається, як і завжди альтер-его Путіна".

"Більш тверезою" версією Медведєва назвав Мішустіна директор американського Центру Пенн Байден Майкл Карпентер.

"Вибір Михайла Мішустіна в якості прем'єр-міністра показує, що Путін хоче безликого технократа без власних владних амбіцій. Він міг призначити Олексія Кудріна, який робив заяви стосовно корупції. Натомість він обрав Мішустіна, фактично більш тверезу (в буквальному сенсі) версію Медведева", - пише аналітик.

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