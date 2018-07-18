Нові деталі звинувачень проти росіянки Бутіної

Росіянка, проти якої Міністерство юстиції США в понеділок висунуло звинувачення у незаконній діяльності в якості агента впливу Москви, знаходилась в постійному контакті з російською розвідкою. Про це повідомило Міністерство юстиції США.

Вона намагалась запропонувати секс в обмін на посаду в організації, на яку вона мала впливати, йдеться в документах обвинувачення.

В судових документах прокурори також наполягали на досудовому затриманні Бутіної через високий ризик її втечі. Зокрема, прокурори уряду США наголосили на "природі висунутих звинувачень, можливих вироків та потужних доказів її провини, а також значних зв'язках за кордоном", пише NPR.

Ти перевершила Анну Чепмен. Вона позує з іграшковими пістолетами, а твої фото публікують зі справжніми

"Через те, що Бутіну було виявлено в якості незаконного агента Росії, існує значних ризик того, що вона звернеться до тих, з ким вона змовлялась в уряді за допомогою в організації її втечі зі США", - йдеться в судових документах.

Агенти ФБР отримали листування від березня 2017 року між Бутіною та Олександром Торшиним, російським посадовцем, який, за повідомленнями. Був її основним контактом в Росії. Торшин, як зазначається, писав: "Ти перевершила Анну Чепмен. Вона позує з іграшковими пістолетами, а твої фото публікують зі справжніми".

Чепмен належала до мережі так званих "незаконних" оперативників розвідки, яку викрило ФБР в 2010 році. Після викриття, Чепмен певний час була в центрі уваги преси.

Бутіна пропонувала "секс в обмін на посаду в організації, що становила для неї особливий інтерес"

ФБР заявило, що попри особисті стосунки Бутіної з особою, яку називають "Особа 1" в судових документах і в якій преса впізнала Пола Ериксона – спеціаліста зі збору коштів на політичні проекти - вона "пропонувала іншій особі секс в обмін на посаду в організації, що становила для неї особливий інтерес. Далі в документах йдеться про те, що Бутіна скаржилась на співмешкання з Особою 1".

Бутіна провадила свою дільність без реєстрації в Міністерстві юстиції США в якості лобіста.

29-річна Марія Бутіна діяла за вказівками Олександра Торшина, російського банкіра, який перебуває під санкціями США і який став членом Національної стрілецької асоціації США, йдеться в матеріалах звинувачення. Він також мав коротку зустріч з Дональдом Трампом на одній з подій NRA.

На основі аналізу електронних повідомлень, ФБР дійшло висновку, що Торшин був ментором і куратором Бутіної. Бутіна, як і Торшин, є пожиттєвими членами NRA.

В соціальних мережах Бутіна презентувала себе в якості мисливця-любителя зброї.

Адвокат Бутіної заперечує звинувачення в тому, що вона є російською агенткою.

Серед іншого, ФБР наводить такі приклади її діяльності: участь в Національному молитовному сніданку та політичних подіях, організація обідів, запрошення NRA до Москви та використання NRA для організації зустрічей з політиками.

Бутіна не приховувала те, що вона росіянка, однак, приховувала, що була агентом Москви, натомість, представляючись студенткою American University.

Серед іншого, вона змогла придбати квитки на Національний молитовний сніданок 2017 року і запросила росіян, яких обрав Торшин. Вона говорила знайомому американцю: «ми приходимо, щоб налагодити спілкування «з чорного входу», пише The Washington Times.

Пан Торшин, довірена особа Путіна і підозрюваний у банківських злочинах в Іспанії мав великі шанси на особисту зустріч з Трампом перед сніданком. Однак, помічник виявив, що Торшин має юридичні проблеми і зустріч було скасовано.

Звинувачення проти Бутіної висунув прокурор округу Колумбія, який діяв окремо від слідства, що проводить спецпрокурор Роберт Мюллер стосовно можливого втручання Росії до президентських виборів 2016 року.

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