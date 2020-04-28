Передача справи Гандзюк до суду викликала критику з боку захисту потерпілих, активістів

Досудове розслідування резонансної справи Катерини Гандзюк завершено. Про це повідомила у понеділок СБУ. Підозрюваними в організації нападу, що призвів до смерті активістки, слідчі назвали Владислава Мангера і Олексія Левіна. Сам Мангер заявляв, що справа проти нього сфальсифікована, а до нападу до Катерину Гандзюк він не причетний.

Покарання саме цих осіб – голови Херсонської облради та помічника депутата цієї ж облради – добивалися громадські активісти. Саме з вимогою притягнення їх до відповідальності проходили численні акції «Хто замовив Катю Гандзюк?».

Здавалося б, успіх. Натомість новина про передачу справи до суду спричинила протести.

Чому заява ГПУ про завершення слідства і передання справи до суду викликала шквал критики з боку захисту та активістів?

«Генпрокуратура зливає справу Гандзюк, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова діє в інтересах замовників та організаторів вбивства». Таке заявили активісти ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?», які в понеділок увечері прийшли під Офіс президента.

Кількадесят учасників акції, у тому числі правозахисники та адвокати потерпілої сторони, вимагали пояснень президента Зеленського і скандували «Венедіктову – у відставку!»

Пізніше увечері вони прийшли також під помешкання Венедіктової та залишили напис на асфальті перед входом: «Тут живе подруга вбивць Гандзюк».

«Злочином» назвав дії Генпрокуратури і батько загиблої активістки Віктор Гандзюк. Як він сказав у коментарі «Радіо Свобода», «Генеральна прокуратура зробила те, чого чекали адвокати Мангера».

Але чому заява ГПУ про завершення слідства і передання справи до суду викликала шквал критики з боку захисту та активістів?

Неякісність цієї справи, брак зібраних показів буде очевидною через рік, а то й два, коли суд це встановить

Слідство насправді не завершене, а покази проти головного замовника Мангера зібрані не повною мірою, - заявила у коментарі «Голос Америки» одна з учасниць акції, адвокатка потерпілих Євгенія Закревська.

«Припиняють слідчі дії, відмовляються від збору доказів і передають справу в суд, «як є». Саме про це просили адвокати Мангера, і саме тому вони зараз радіють», – обурюється Закревська.

«Голос Америки» звернувся за коментарем до Олександра Шадріна, адвоката підозрюваного Владислава Мангера.

Закревська каже: «Нам це представляють як перемогу: мовляв, завершено розслідування, справу передано до суду. Це для пересічного громадянина так виглядає. Але ж ми, адвокати, добре знаємо матеріали справи. Знаємо і заплановані слідчі дії, від яких прокуратура відмовилась. І ми розуміємо, що це не є успіх, і явно не в інтересах справи зроблені кроки».

Як додає адвокат Масі Найєм, "неякісність цієї справи, брак зібраних показів буде очевидною через рік, а то й два, коли суд це встановить. Тобто наслідки свого поспіху Венедіктова отримає не сьогодні і не завтра. А зараз вона просто здихалась цієї справи".

Найєм каже: «Ми два роки у цих матеріалах варимось. Ми знаємо, яких доказів бракуватиме. І ми знаємо, що без них справа у суді розвалиться. Тому й попереджаємо про це суспільство, яке два роки після загибелі Каті Гандзюк вимагало знайти замовників, знайти організаторів».

Генпрокурорка Ірина Венедіктова відреагувала на акцію правозахисників під своїми вікнами.

Ви хочете правди? Почався процес ознайомлення з матеріалами слідства

«Правозахисники не приходять волати на дитячі майданчики, не плюють в пісочниці, не лякають пенсіонерів», – написала чиновниця на своїй сторінці у Фейсбук.

Венедіктова наголосила на грунтовності розслідування, згадавши про 55 томів справи і «кількість слідчих та прокурорів, що в рази перевищує кількість осіб з файєрами».

«Ви хочете правди? Почався процес ознайомлення з матеріалами слідства», – підсумувала Генпрокурорка.

У вівторок на сайті Офіса Генерального прокурора з’явилось також роз’яснення щодо закінчення досудового слідства у справі Гандзюк.

«Чому досудове розслідування завершене саме зараз?», – ставить запитання документ. І наводить відповідь: «Оскільки у ході досудового розслідування слідством та прокуратурою використано повний спектр слідчих та процесуальних дій, спрямованих на встановлення об'єктивної істини у цій непростій та досить тривалій справі, прокурор дійшов до висновку про наявність достатніх підстав для складання обвинувального акту».

Дивіться також: Як тестування дозволяє науковцям краще зрозуміти, як і де спалахує хвороба