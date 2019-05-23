Банкіру, який свідчив у справі Манафорта, висунули звинувачення у США

Колишнього керівника американського банка звинувачують в тому, що він схвалив кредити на мільйони доларів для голови виборчої кампанії Трампа Пола Манафорта в обмін на отримання посади в адміністрації Трампа.

Звинувачення висунули прокурори Нью-Йорка проти чиказького банкіра Стівена Колка.

Манафорт отримав 16 мільйонів доларів позики від Federal Savings Bank в якому працював Колк.

Банкір з Чикаго виступав в якості свідка в справі проти Манафорта, що слухалась у федеральному суді в місті Александрія, у штаті Вірджинія минулого року.

В судових матеріалах, зокрема наголошувалось, що Манафорт і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер обмінялись електронними повідомленнями в листопаді 2016 року. В повідомленні Манафорт сказав Кушнеру, що Колк є відданим прихильником Трампа, який зацікавлений в управлінні сухопутними силами США, або, можливо, в посаді міністра фінансів, або торгівлі.

Манафорт отримав відповідь: "Працюю над цим!" – йшлося в матеріалах справи.

На початку січня 2017 року Колк проходив співбесіду на посаду заступника міністра Сухопутних сил, перед тим, як Трамп заступив на посаду президента. Колка не було обрано на посаду.

"Стівен Колк, за звинуваченнями, зловживав владою, довіреною йому як керівнику банку, застрахованого федеральним урядом, схваливши мільйони доларів високоризикових кредитів, намагаючись отримати особистий зиск, а саме посаду міністра сухопутних сил США, або посаду подібного рівня у новій президентській адміністрації", - наголошується в заяві в.о. прокурора Одрі Штраус, яку цитує The Hill.

"Заявлені наміри Колка не були успішними, і схвалені ним позики було зрештою понижено в рейтингу регулятором банку. Завдяки відмінній роботи ФБР, Службі генерального інспектора Корпорації страхування депозитів, заявлені корупційні дії Колка тепер призвели до висунення федеральних кримінальних звинувачень", - стверджує сторона обвинувачення.

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