Трамп продовжив санкції проти Білорусі за порушення прав людини

Президент Дональд Трамп продовжив дію санкцій проти Білорусі, які запровадили 2006-го року, повідомляє офіційний сайт Білого дому.

"Дії та політичні ініціативи певних представників уряду Білорусі та інших осіб, спрямовані на підрив демократичного процесу та інституцій у Білорусі, порушення прав людини у зв'язку з політичними репресіями, та участь у корупції, продовжують становити виняткову загрозу для національної безпеки та закордонної політики США", - йдеться у повідомленні Трампа.

У квітні президент США оголосив про призначення Джулі Фішер на посаду посла до Білорусі - вперше за 12 років. Джулі Фішер раніше обіймала посади у НАТО, а також була дипломатом в Україні, Грузії та Росії. Її кандидатуру має затвердити Конгрес.

США відкликали свого посла в Мінську у 2008 році, коли білоруський президент Олександр Лукашенко наказав скоротити кількість дипломатів США в країні.

Відносини між країнами погіршилися після введення Вашингтоном санкцій за порушення прав людини та політичні репресії під час президентських виборів у Білорусі у 2006 році.

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