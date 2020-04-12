Ситуація з COVID-19 у США викликає "обережний оптимізм" в експертів, проте чи відкриється країна до 1 травня?

Ситуація із поширенням коронавірусу у США, зокрема, в Нью-Йорку, викликає "обережний оптимізм", - заявив директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США доктор Ентоні Фаучі, в інтерв'ю каналу CNN. За його словами, зменшення кількості пацієнтів, що потрапляють у лікарні, зокрема, до відділень інтенсивної терапії, може свідчити про спад "кривої" захворюваності.

Раніше експерти припускали, що на ці вихідні, коли більшість американців святує Великдень, може припасти пік зараження COVID-19. "Якщо подивитись на досвід інших країн, то щойно там було досягнуто піку, відбувався різкий спад. А після того потрібно думати про те, як зберегти позитивну тенденцію й не допустити повторення ситуації", - додав Фаучі. З огляду на це він застеріг від різкого й повного скасування карантинних обмежень у країні, адже на його думку різні штати повинні робити це залежно від індивідуальної ситуації на місцях.

Раніше телеканал ABC повідомив, що адміністрація президента США за дорученням Дональда Трампа почала розглядати можливості відкрити окремі галузі американської економіки, що змушені були призупинити свою роботу через карантин. На думку глави Білого дому, промисловість країни зможе повернутись до попереднього процвітання "як ніколи швидко", хоча низка губернаторів видали розпорядження залишатись удома принаймні до червня.

Водночас, якщо карантин і режим соціального дистанціювання послабити, це може призвести до повторного спалаху захворювання, вважає доктор Крістофер Мюррей, директор Інституту Метрики і Оцінювання у галузі охорони здоров'я (Health Metrics and Evaluation), що заснований Фондом Білла та Мелінди Гейтс.

В ефірі телеканалу CBS він припустив, що якщо із 1 травня у країні послабити карантинні обмеження, у липні-серпні ситуація може знову стати такою ж складною, як зараз. На його думку, навіть у кількох штатах на заході США, де зафіксували спалахи хвороби та ввели карантинні обмеження раніше, ніж у решті країни, все ще варто кілька тижнів залишати цей надзвичайний режим.

Схожої думки дотримується доктор Том Інгелсбі, директор Центру безпеки здоров'я при Школі громадського здоров'я Університету Джонса Гопкінса (Center for Health Security, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health), повідомляє CNBC. Він вважає, що "відкривати" зачинену на карантин країну з 1 травня було б зарано, однак, це, ймовірно, зможуть зробити окремі штати, за умов доступного для загалу тестування. Й навіть за цих умов він радить робити це "дуже обережно".

Станом на неділю, за даними Університету Джонса Гопкінса, у США кількість хворих на коронавірус перевищила 542 тисячі, померло понад 21 тисяча людей. Загалом у світі вже 1 мільйон 827 тисячі інфікованих і понад 113 тисяч смертей.

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