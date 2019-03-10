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США дадуть мільйон доларів на проекти розвитку свободи інтернету в Україні

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США нададуть українським недержавним організаціям гранти на понад мільйон доларів на проекти розвитку свободи інтернету в Україні.

Американський уряд готовий підтримати проекти, які допоможуть розвитку відкритого, надійного і безпечного інтернету, а також забезпечать вільний потік інформації онлайн, - говориться у повідомленні Державного департаменту США. Програма також повинна акцентуватися на проблемі поєднання принципів свободи слова із потребами національної безпеки.

За даними організації Дім Свободи, за останні роки Україна скотилася у рейтингу свободи в інтернеті з категорії "вільна" до "частково вільна". Зокрема це відбулося через блокування урядом України низки російських медіа платформ, а також постійними спробами українських силових структур "контролювати та забороняти" свободу висловлювань в інтернеті.

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День свобода преси – огляд. Відео
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День свобода преси – огляд. Відео

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