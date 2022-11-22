Мінфін США виділив Україні додатково $4,5 млрд на соцвиплати та зарплати медикам і вчителям

Сполучені Штати виділяють Україні додатково 4,5 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки, йдеться у заяві міністерки фінансів Джанет Єллен.

"Ці кошти почнуть виплачуватися найближчими тижнями та допоможуть уряду України захиститися від незаконної війни Росії шляхом зміцнення економічної стабільності та підтримки основних державних послуг, включаючи заробітну плату працівникам лікарень, державним службовцям і вчителям, а також соціальну допомогу людям похилого віку та вразливим категоріям. У поєднанні з нашою підтримкою безпеки та величезною хоробрістю українського народу ці кошти є критично важливим інструментом опору України неспровокованому вторгненню Путіна".

Загалом включно із цією виплатою загальна пряма бюджетна підтримка України з боку США сягає до 13 мільярдів доларів США, заявив американський Мінфін і підкреслив, що також заохочує інших міжнародних приватних і державних донорів збільшити та прискорити свою допомогу Україні.

При цьому, крім надання економічної підтримки, Міністерство фінансів і уряд США "продовжуватимуть використовувати всі наші інструменти, включаючи нашу історичну коаліцію санкцій, щоб послабити військову машину Путіна".

Раніше Голос Америки повідомляв, що голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про надання Україні ще 2,5 мільярдів євро макрофінансової допомоги.

"Єврокомісія виділяє Україні додаткові 2,5 мільярда євро. Ми плануємо виділити 18 мільярдів євро на 2023 рік із регулярним наданням коштів. Для термінової відбудови, яка приведе до швидкого та успішного відновлення країни. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", – написала вона у Twitter.