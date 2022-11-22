Актуально
Мінфін США виділив Україні додатково $4,5 млрд на соцвиплати та зарплати медикам і вчителям
Сполучені Штати виділяють Україні додатково 4,5 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки, йдеться у заяві міністерки фінансів Джанет Єллен.
"Ці кошти почнуть виплачуватися найближчими тижнями та допоможуть уряду України захиститися від незаконної війни Росії шляхом зміцнення економічної стабільності та підтримки основних державних послуг, включаючи заробітну плату працівникам лікарень, державним службовцям і вчителям, а також соціальну допомогу людям похилого віку та вразливим категоріям. У поєднанні з нашою підтримкою безпеки та величезною хоробрістю українського народу ці кошти є критично важливим інструментом опору України неспровокованому вторгненню Путіна".
Загалом включно із цією виплатою загальна пряма бюджетна підтримка України з боку США сягає до 13 мільярдів доларів США, заявив американський Мінфін і підкреслив, що також заохочує інших міжнародних приватних і державних донорів збільшити та прискорити свою допомогу Україні.
При цьому, крім надання економічної підтримки, Міністерство фінансів і уряд США "продовжуватимуть використовувати всі наші інструменти, включаючи нашу історичну коаліцію санкцій, щоб послабити військову машину Путіна".
Раніше Голос Америки повідомляв, що голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про надання Україні ще 2,5 мільярдів євро макрофінансової допомоги.
"Єврокомісія виділяє Україні додаткові 2,5 мільярда євро. Ми плануємо виділити 18 мільярдів євро на 2023 рік із регулярним наданням коштів. Для термінової відбудови, яка приведе до швидкого та успішного відновлення країни. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", – написала вона у Twitter.
Всі новини дня
Війна РФ в Україні стимулює перехід на відновлювальні джерела енергії - дослідження
Російська війна в Україні пришвидшує перехід на відновлювальні джерела енергії, а не сповільнює його. Такі висновки опитування британської юридичної фірми Ashurst компаній двадцяти провідних економік світу ідуть усупереч побоюванням, що заборона на імпорт російського природного газу, впроваджена багатьма країнами після вторгнення РФ в Україну, підвищить попит на вугілля та зашкодить інвестиціям у вітряну та сонячну енергію.
"Потреба в гарантуванні більшої енергетичної безпеки, яка стала очевидною через цю кризу, ймовірно, призведе до швидшого енергетичного переходу, а не до його уповільнення", - йдеться у звіті.
За даними опитування, понад 75% керівників компаній країн "Групи двадцяти" вважають, що війна в Україні прискорить енергетичний перехід у їхній країні, водночас 12% очікують, що перехід уповільниться.
Також опитування засвідчило, що державне фінансування вже не є основним фактором у впровадженні відновлюваних джерел енергії. Воно поступилося місцем інвестиціям приватних компаній та банків. Очікується, що ця тенденція змінюватиметься й надалі, і протягом наступних п’яти років приватні фонди стануть провідними інвесторами у відновлювану енергетику, особливо в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
Удар по Новоросійську може стати викликом для Чорноморського флоту РФ - ISW
Напад на нафтовий термінал у порту російського Новоросійська, поруч із яким розташована велика база Чорноморського флоту РФ, свідчить про новий виклик для російського ЧФ, заявила 22 листопада британська воєнна розвідка.
"ЧФ переніс багато своїх операцій на підводних човнах до Новоросійська після того, як влітку Україна завдала удару по їхній базі в Севастополі в окупованому Криму. Російське командування, швидше за все, буде стурбоване загрозами для флотилії десантних кораблів, що базується в Новоросійську. Ці судна є відносно вразливими без супроводу і відіграють більш важливу роль у постачанні російських сил в Україні після пошкодження Керченського мосту в жовтні", – йдеться в повідомленні Міноборони Великої Британії.
"Повні подробиці цього інциденту поки невідомі. Однак будь-яка демонстрація української здатності загрожувати Новоросійську, швидше за все, стане подальшим стратегічним викликом для ЧФ Росії. Це також ще більше підірве і без того знижений морський вплив Росії в Чорному морі", – наголосили у розвідці.
Раніше російські ЗМІ повідомляли, що вибух у терміналі стався, за різними даними, у ніч на 17 чи 18 листопада, і що його причиною був удар українського безпілотного морського апарата. Влада Росії це не коментувала, інформацію заперечував офіційний представник власника терміналу, компанії "Транснєфть".
Україна не коментувала вибух у Новоросійську. Спочатку Київ не підтверджував і атаки на севастопольський порт.
Тим часом, американський Інститут вивчення війни (ISW) у своїй щоденній оцінці розвитку подій на полі бою в Україні заявляє, що малоймовірно, щоб Білорусь вступила у війну проти України на боці Росії навіть після можливих провокацій російських спецслужб, про підготовку яких повідомляло Головне управління розвідки Міноборони України.
"Раніше ISW зазначав, що вступ Білорусі у війну залишається вкрай малоймовірним через значний внутрішній ризик у зв’язку з цим для виживання режиму Олександра Лукашенка, і що Росія та Білорусь підкреслюють свою двосторонню оборонну співпрацю з метою підтримки інформаційної операції... Потенційні атаки під чужим прапором навряд чи змінять внутрішні фактори, які, як продовжує вважати ISW, стримують готовність Лукашенка вступити у війну на боці Росії", – йдеться у звіті.
Масштаб злочинів сил РФ величезний порівняно зі звинуваченнями проти українських сил - Держдеп
«Коли ми дивимося на абсолютний масштаб злочинності, який демонструють російські сили, він величезний порівняно з тими звинуваченнями, які ми бачили проти українських сил», - так посолка Сполучених Штатів з глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак прокоментувала відео із розстріляними російськими військовими.
На брифінгу 21 листопада Ван Шаак спитали, чи США вважає, що події на відео є воєнним злочином. Російська сторона звинувачує Збройні сили України в розстрілі полонених, тоді як Київ стверджує, що російські військові відкрили вогонь під час удаваної здачі в полон.
«Очевидно, ми дуже уважно відстежуємо це. Важливо наголосити, що всі сторони повинні дотримуватися законів війни, як агресор, так і сторона, що захищається, рівною мірою», – підкреслила дипломатка.
Втім, додала вона, у випадку війни Росії проти України «на цьому рівність закінчується». По-перше, за словами Ван Шаак, обсяги злочинів російських військових «величезний» у порівнянні з кількістю злочинів, звинувачення в яких лунають на адресу ЗСУ.
«І так само ми бачимо дійсно величезну різницю, коли справа доходить до реакції на такі звинувачення. Росія неминуче відповідає пропагандою, запереченнями, неправдивою інформацією та дезінформацією, тоді як українська влада загалом визнає зловживання, засуджує їх і обіцяє їх розслідувати», – порівняла вона.
Відтак представниця Державного департаменту закликала Україну продовжувати дотримуватися міжнародних зобов’язань у цій війні, додавши, що всі сторони мають дотримуватися «міжнародного права або мати справу з наслідками».
Міністерство оборони Росії 18 листопада заявило про нібито розстріл українськими військовими російських солдат, які намагалися здатися в полон. Росія звернулася до міжнародних організацій щодо інциденту.
Натомість Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики заявив, що під час подій, частково зображених на відео, мала місце провокація з боку російської сторони. Згодом омбудсмен України Дмитро Лубінець заявив, що російські військові інсценували здачу в полон і відкрили вогонь.
Шольц: треба готуватись до ескалації війни Росії в Україні
Німеччина повинна бути готова до ескалації ситуації в Україні, заявив канцлер Олаф Шольц на конференції в Берліні. Він оголосив, що у відповідь на російську війну ФРН створює оборонний фонд у розмірі 100 мільярдів євро для збільшення запасів німецької армії.
Тим часом, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про надання Україні ще 2,5 мільярда євро макрофінансової допомоги.
"Єврокомісія виділяє Україні додаткові 2,5 мільярда євро. Ми плануємо виділити 18 мільярдів євро на 2023 рік із регулярним наданням коштів. Для термінової відбудови, яка приведе до швидкого та успішного відновлення країни. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", – написала вона у Twitter.
Водночас, нині Фінляндія повідомила про постачання в Україну десятої партії військової техніки, вартістю 55,6 мільйонів євро. Загальна вартість усіх пакетів військової техніки, наданих Фінляндією Україні, зараз становить 160,4 мільйонів євро.
А напередодні також стало відомо, що Велика Британія передала Україні вдосконалену модель високотехнологічної ракети із системою лазерного самонаведення Brimstone, дальність польоту якої вдвічі більша, ніж у попередньої версії. Як повідомляє Радіо Свобода, ракети Brimstone 2 зазвичай запускаються з винищувачів, проте українські війська використовують як пускову платформу модифіковані вантажівки.
Напередодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що через негоду кількість російських атак на Донеччині зменшилася. За її словами, минулого тижня на Донецькому напрямку – "це були сотні атак в день, які ЗСУ відбивали", а зараз через погоду ця кількість "трошки зменшилася". При цьому, за її словами, не зменшилася кількість обстрілів: по всьому східному фронту – приблизно 400 обстрілів за день.
У статті використано матеріали Reuters
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Форум