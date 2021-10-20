Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Уряд США заборонить експорт технологій спостереження до авторитарних країн

Міністерство торгівлі США вводить обмеження на експорт, реекспорт, або передачу технологій, які можуть бути використані з метою спостереження, або зловмисної кібердіяльності. Проект відповідної постанови опубліковано на офіційному сайті відомства для публічного обговорення, що триватиме 45 днів. Нові правила увійдуть в дію через 90 днів.

Експорт таких технологій буде заборонено до країн, що становлять занепокоєння для США в плані безпеки, або поширення зброї масового знищення, або проти яких діє ембарго на торгівлю зброєю. Серед країн, на які пошириться заборона оглядачі називать Росію та Китай.

В уряді США пов'язали запровадження заходів із захистом прав людини.

"Сполучені Штати віддані роботі з міжнародною спільнотою з метою обмеження поширення деяких технологій, які можуть бути використані для зловмисної діяльності, що загрожуватиме кібербезпеці та правам людини", - заявила міністр торгівлі США Джина Раймондо.

"Обіг таких товарів потрібно регулювати через те, що ці інструменти можуть використовувати для спостереження, шпигунської діяльності або інших дій, що перешкоджають роботі, блокують доступ, або шкодять мережі, чи приєднаному до неї обладнанню", - цитує Reuters опис рішення в Федеральному реєстрі.

В статті використано матеріали Reuters.

Дивіться також: «Підтримка суверенітету та територіальної цілісності України з боку США є непохитною», - міністр оборони США

«Підтримка суверенітету та територіальної цілісності України з боку США є непохитною», - міністр оборони США. Відео
Embed
«Підтримка суверенітету та територіальної цілісності України з боку США є непохитною», - міністр оборони США. Відео

No media source currently available

0:00 0:02:10 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG