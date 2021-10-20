Уряд США заборонить експорт технологій спостереження до авторитарних країн

Міністерство торгівлі США вводить обмеження на експорт, реекспорт, або передачу технологій, які можуть бути використані з метою спостереження, або зловмисної кібердіяльності. Проект відповідної постанови опубліковано на офіційному сайті відомства для публічного обговорення, що триватиме 45 днів. Нові правила увійдуть в дію через 90 днів.

Експорт таких технологій буде заборонено до країн, що становлять занепокоєння для США в плані безпеки, або поширення зброї масового знищення, або проти яких діє ембарго на торгівлю зброєю. Серед країн, на які пошириться заборона оглядачі називать Росію та Китай.

В уряді США пов'язали запровадження заходів із захистом прав людини.

"Сполучені Штати віддані роботі з міжнародною спільнотою з метою обмеження поширення деяких технологій, які можуть бути використані для зловмисної діяльності, що загрожуватиме кібербезпеці та правам людини", - заявила міністр торгівлі США Джина Раймондо.

"Обіг таких товарів потрібно регулювати через те, що ці інструменти можуть використовувати для спостереження, шпигунської діяльності або інших дій, що перешкоджають роботі, блокують доступ, або шкодять мережі, чи приєднаному до неї обладнанню", - цитує Reuters опис рішення в Федеральному реєстрі.

В статті використано матеріали Reuters.

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