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США і ЄС припинили взаємні мита, введені через Boeing та Airbus, щоб краще протистояти Китаю

  • Голос Америки

США і Європейський Союз оголосили про припинення дії взаємних мит, введених у зв'язку із суперечкою між авіавиробниками Boeing і Airbus, що триває вже шістнадцять років.

Раніше США звинуватили Airbus в отриманні прихованих субсидій від ЄС і підвищили тарифи на європейський імпорт на суму в 7,5 мільярдів доларів щорічно. В ЄС також ввели мита на низку американських товарів.

Рішення про замороження мит відбулося після телефонної розмови між президентом США Джо Байденом і главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйен. Мита будуть заморожені на чотири місяці, і стосуватимуться як податку на імпорт з ЄС в США на суму в 7,5 млрд доларів, так і мит, накладених на експорт з Америки до Європи, на суму в 4 млрд доларів.

У спільній заяві Брюссель і Вашингтон підкреслили, що це рішення охоплюватиме всі мита, які виникли в результаті тривалих судових розглядів в рамках Світової організації торгівлі з приводу субсидій для Airbus і Boeing.

У заяві підкреслюється, що це дозволить зосередити зусилля на вирішенні спору та усуненні недобросовісної конкуренції з боку країн з неринковою економікою, зокрема, Китаю.

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