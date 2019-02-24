США готують додаткові заходи тиску на режим Мадуро - Державний секретар США Майк Помпео

Державний секретар США Майк Помпео в інтерв'ю телеканалу CNN заявив, що США вживатимуть подальші заходи для тиску на офіційного президента Венесуели Ніколаса Мадуро, після того, як кілька людей загинули в сутичках з військовими, що блокують постачання гуманітарної допомоги в країну.

США та низка інших країн не визнали поновлення Мадуро на посаді президента під час останніх вборів і підтримали лідера опозиції Хуана Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом країни.

"Має бути більше санкцій. Я думаю, що ми можемо надати більше гуманітарної допомоги", - заявив Помпео в інтерв'ю Джейку Тепперу в програмі "Стан держави" у неділю.

Напередодні Державний секретар опублікував заяву, у якій засудив напади на мирних жителів Венесуели, які призвели до смертей і травм. "Ми висловлюємо найглибші співчуття родинам загиблих через ці злочинні дії, і ми приєднуємося до вимог до правосуддя", - йдеться у заяві.

Кривавими сутичками завершилися спроби венесуельських активістів доставити гуманітарний вантаж із сусідніх Колумбії та Бразилії. Підтверджено смерть принаймні двох людей, понад 300 отримали поранення. Урядові війська Президента Мадуро заблокували мости та дороги, стріляли з травматичної зброї та розпилювали сльозогінний газ аби зупинити спроби перетину кордонів.

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