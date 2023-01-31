США нададуть $250 млн на кредитування малого бізнесу

Два місяці з часу звільнення Снігурівського району на Миколаївщині піротехніки ДСНС і досі продовжують обслідувати населені пункти та розміновувати території, які перебували під контролем російських військ. Перед відступом вони замінували місцеві дороги й поля, розповіли піротехніки для Голосу Америки.

Місто Снігурівка та навколишні села на Миколаївщині 9 місяців перебували під російською окупацією. 10 листопада Збройні сили України звільнили місто. Відступаючи, російські війська залишили за собою боєприпаси різного типу.

"Це вони чекали наступу і робили пастки для сил наступу, тобто вони себе хотіли захистити, свої шляхи підступу до них, а потім вони втекли й покидали усе як є", - каже піротехнік Олександр Антко.

Його колега Андрій Шликов додає: "Це були різноманітні боєприпаси, артилерійські снаряди, гранатометні постріли, касетні боєприпаси, інженерні міни".

Сапери першими заходять і обстежують звільнену територію. Піротехнік Дмитро Кудін розповідає: "Ми отримуємо інформацію, ми не їдемо наосліп, тобто якщо нам кажуть, що там потенційно забруднено, ви туди їдьте, то ми поїдемо туди, де починається потенційне забруднення і починаємо обстеження звідти. Спочатку ми обстежуємо дорогу - це може бути дорога, тому що по цій дорозі нам треба проїхати перед цим. Потім коли ми вже закінчили огляд дороги, ми починаємо оглядати території".

Однією з перших сапери проходять територію під лініями електропередач, аби електрики могли розпочати поновлювати електропостачання.

"У нас було розпорядження, що треба обстежити лінію електропередач, а також наближену туди територію, [...] і там було знайдено доволі багато різних інженерних боєприпасів і це пов'язано саме з тим, що вони там жили, там в них було дуже багато ящиків зі зброєю, боєприпасами та іншими пастками навколо їхньої території", - каже Кудін.

Найбільше небезпечних боєприпасів сапери знаходять саме у місцях дислокації російських військових.

"Тут працює велика кількість груп і в цілому, не можу сказати, що вони знаходять. Тобто наша група, наше відділення, яке зараз працює, найчастіше всього ми зіштовхуємося з [протипіхотними] мінами ПОМ-2, їх було дуже багато, просто величезна кількість, це такі міни - як павук виглядають, так і називають "павуки". Вони викидають сіті. ВОГи [боєприпаси для гранатометів] після боїв чи ще щось, чи після того, як, наприклад, прилетіло в їхні бліндажі, є згорілі снаряди типу "ВОГ 17", - каже Кудін.

Російські снаряди сапери знаходять також на приватних подвір'ях, у полях та на об'єктах інфраструктури.

Сапер Микола Винничук каже: "Звернення громадян були й по населеному пункті, а також за межами населеного пункту були виявлені безпечні залишки з РСЗВ "Ураган" або "Град", і в людей були знайдені гранати, мінометні міни - не розірвані боєприпаси".

Знайдені боєприпаси сапери перевозять у спеціально обладнане місце для зберігання та подальшого знешкодження. З початку повномасштабного вторгнення Росії лише в Миколаївській області було виявлено та знищено шляхом контрольованого підриву більш як вісім тисяч російських боєприпасів.

"Страх - це показник здорового глузду, він повинен бути у всіх, якщо його немає, то це вже проблема, особливо для саперів, тобто страх повинен бути, повинна бути відповідальність, але з ним потрібно боротися, - каже Антко. - Це наганяє певні думки, але це наштовхує на якісніше виконання своєї роботи, тому що ти знаєш, що після тебе будуть йти люди по цій ділянці, наприклад, після нас будуть йти електрики, лагодити мережу".