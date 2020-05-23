США запровадили санкції проти Китаю, в Сенаті хочуть ввести додаткові обмеження через Гонконг

Міністерство торгівлі США ввело санкції проти 33 компаній та організацій з Китаю. Причиною стало зокрема порушення прав людини та переслідування уйгурів у китайському регіоні Сіньцзян.

Згідно із заявою міністерства, 24 компанії додали в чорний список “за участь у діях, які суперечать національній безпеці чи зовнішньополітичним інтересам США. Ці структури … становлять серйозний ризик, підтримуючи закупівлю предметів, які Китай використовує з воєнною метою”.

Дві державні структури та вісім компаній потрапили в список за порушення прав людини “внаслідок репресивної кампанії Китаю, масових незаконних ув'язнень, примусової праці та високотехнологічного стеження за уйгурами, етнічними казахами та іншими представниками мусульманських меншин у автономному окрузі Сіньзцян”.

Внесення у “чорний список” забороняє фізичним та юридичним особам у США експортувати чи передавати будь-яким іншим способом цим компаніям та структурам товари і технології без окремого дозволу Міністерства торгівлі.

Крім того, сенатори США оголосили про подання законопроекту, який передбачає введення додаткових санкції проти китайських чиновників через тиск на Гонконг. Законопроект є спільною ініціативою двох сенаторів від Республіканської та Демократичної партій США.

“Цей двопартійний законопроект введе серйозні покарання для тих, хто працює над позбавленням Гонконгу його автономії”, - заявив співавтор законопроекту сенатор Кріс ван Голлен.

Такий намір з’явився після того, як в КНР оголосили про запровадження нового закону, який має на меті посилити контроль материкового Китаю над автономією Гонконгу. Законопроект “Про національну безпеку” передбачає жорсткішу відповідальність за за протестну діяльність, непокору та суттєво обмежує діяльність міжнародних та іноземних організацій.

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