Китайського шпигуна вперше в історії засудили до 20 років ув'язнення у США

Офіцера китайської розвідки, вперше в історії екстрадованого до США, засудили до 20 років ув'язнення за спробу викрасти технології високотехнологічної авіації в американської компанії General Electric, ​повідомляє NPR.

42-річного громадянина Китаю та офіцера Міністерства державної безпеки Китаю Яньцзюнь Сю визнали винним, зокрема у змові з метою економічного шпигунства та викрадення комерційної таємниці.

Як пише The Washington Post, у 2017 році працівника GE Aviation у Цинциннаті запросили виступити в китайському університеті. Під час поїздки із ним познайомився і почав переписуватись Сю. Але замість працівника авіарозробника, кореспонденцію із Сю почали вести агенти ФБР.

У 2018 Сю в обмін на гроші попросив надіслати йому інформацію, деталі композитного вентилятора авіадвигуна, розробленого лише GE. Агентам ФБР вдалось домогтись того, аби Сю виїхав до Бельгії для передачі цих грошей, де його й арештували й зрештою депортували до США.

Як виявило слідство, Сю також був посередником для іншого китайського громадянина, який зміг вступити в лави американської армії та зробити фотографії американських військових літаків для китайської розвідки, а також Сю брав участь у шпигунській схемі щодо французького авіавиробника.

Як каже американська влада, таких випадків шпіонажу чимало, однак часто люди, яких визнають винними у злочинних діях, перебувають у Китаї, звідки їх не екстрадують, а отже вони уникають правосуддя.

"Цей випадок є лише останнім прикладом триваючих атак китайського уряду на економічну безпеку США і, відповідно, нашу національну безпеку, – сказав директор ФБР Крістофер Рей. - Поки китайський уряд продовжує порушувати наші закони та погрожувати американській промисловості та установам, ФБР працюватиме зі своїми партнерами по всьому світу, щоб притягнути винних до відповідальності".

"Вирок демонструє серйозність цих злочинів і рішучість Міністерства юстиції розслідувати та переслідувати зусилля китайського уряду або будь-якої іноземної держави, спрямовані на загрозу нашій економічній та національній безпеці", - заявив генеральний прокурор Меррік Гарленд.