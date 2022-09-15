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«Ніхто не може бути осторонь». Білий дім закликав Китай виступити проти війни Росії з Україною. Реакції
Білий дім закликав Китай виступити проти війни Росії з Україною, а не залишатися осторонь. Про це Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій у Білому домі, сказав в інтерв’ю CNN під час зустрічі президентів Китаю та Росії.
«Ми не вважаємо, що хтось має бути осторонь», — сказав Кірбі. – Увесь світ повинен виступити проти того, що робить пан Путін. Зараз не час для будь-яких звичних справ із паном Путіним», — додав він.
За словами Кірбі, Пекін не надає допомоги на ведення військових дій проти України та не порушив режим санкцій.
Сі та Путін зустрілися на полях саміту Шанхайської організації співробітництва в Самарканді, Узбекистані. Президент Росії Володимир Путін, повідомляє агентство Reuters, сказав у четвер, що Москва підтримує політику Пекіна «Єдиного Китаю» та цінує «збалансовану позицію» Китаю щодо України.
«Ми високо цінуємо збалансовану позицію наших китайських друзів, коли йдеться про кризу в Україні. Ми розуміємо ваші запитання та занепокоєння з цього приводу. Під час сьогоднішньої зустрічі ми, звичайно, пояснимо нашу позицію, детально пояснимо нашу позицію щодо цього питання, хоча ми говорили про це раніше», – сказав Путін.
Він додав, що Росія «засуджує провокації Сполучених Штатів та їхніх сателітів у Тайванській протоці», за припущенням Reuters, посилаючись на проходження військових кораблів ВМС США через міжнародні води в Тайванській протоці 27 серпня.
Сполучені Штати не мають офіційних дипломатичних відносин з Тайванем, але за законом, зобов’язані надавати військову підтримку острову для його захисту.
Під час їх першої зустрічі віч-на-віч після початку війни Сі сказав, повідомляє агентство, що він дуже радий знову зустрітися зі своїм «старим другом».
Але, як каже політолог зі Стенфордського університету і колишній посол у Росії Майкл Макфол, Путін у Китаї підтримки не отримав.
«Це чудово. Сі не підтримує Путіна. Ні зброї, ні боєприпасів, ні мікросхем, ні справжніх слів солідарності. Просто готовність купувати російські енергоносії за дуже пільговими цінами», – написав він у твітері.
Сі Цзіньпін, якого Комуністична партія наступного місяця має призначити на третій президентський термін, не згадав Україну у своїх публічних коментарях.
У прес-релізі за підсумками зустрічі, йдеться, що Китай готовий надати рішучу підтримку Росії в питаннях, пов’язаних з її основними інтересами, Україна також не згадується. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на китайську державну телекомпанію CCTV.
Сполучені Штати повинні продовжувати стояти рішуче проти цих зловмисників і підтримувати народ Тайваню та УкраїниСенаторка-республіканка Марша Блекберн
«Перед обличчям змін у світі, у наш час та в історії, Китай готовий співпрацювати з Росією, щоб відігравати провідну роль у демонстрації відповідальності великих держав, а також прищепити стабільність і позитивну енергію у світі у безладі», - сказав Сі Путіну.
«Президент Сі та Путін прагнуть нового глобального порядку, який безпосередньо загрожує міжнародній демократії та суверенітету. Сьогоднішня зустріч демонструє постійні зусилля Китаю та Росії зміцнити «нову вісь зла» за рахунок свободи в усьому світі. Сполучені Штати повинні продовжувати стояти рішуче проти цих зловмисників і підтримувати народ Тайваню та України», – мовиться у заяві сенаторки-республіканки Марші Блекберн, оприлюдненої у четвер.
Напередодні Комітет із закордонних справ Сенату США схвалив новий законопроект, який передбачає «підтримку безпеки Тайваню та його права на самовизначення», надаючи мільярди доларів на фінансування оборони острова, повідомляє ABC.
«Законопроект, який ми сьогодні затверджуємо, ясно показує, що Сполучені Штати не прагнуть війни чи посилення напруженості з Пекіном. Якраз навпаки – ми ретельно та стратегічно знижуємо екзистенційні загрози, з якими стикається Тайвань, підвищуючи вартість захоплення острова силою, щоб це стало занадто високим ризиком і недосяжним», – йдеться в заяві cенатора-демократа, співавтора законопроекту Боба Менендеса.
Міністерство закордонних справ Китаю висловило протест, звинувативши Сполучені Штати в порушенні принципу «Єдиного Китаю» та втручанні у внутрішні справи країни.
Участь у саміті Шанхайської організації співробітництва в узбецькому Самарканді, стала першою міжнародною поїздкою Сі Цзіньпіна за більш ніж два роки, від початку пандемії коронавірусу.
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Як раніше писав «Голос Америки», зустріч дасть Сі можливість підкреслити свій вплив, а Путіну – продемонструвати, що Росія тепер тяжіє в бік Азії після запровадження санкцій у Європі.
Оглядачі також зазначають, що Китай, як найбільший у світі споживач енергії та найбільший покупець сирої нафти, отримав вигоду з ситуації, в якій опинилася Росія, але, з іншого боку, російська агресія в Україні створила для Китаю геостратегічні проблеми.
«Пекін не може спокійно сидіти осторонь і спостерігати за поразкою Росії в Україні, тому що це призведе (як мінімум) до сильно ослабленої Росії, яка є менш корисним союзником і менш здатною відволікати Вашингтон, і (як максимум) може створити політичну нестабільність у Москві», – пише Гал Бранс, професор Університету Джонса Гопкінса та оглядач агентства Bloomberg у своєму твіті.
В інтерв’ю «Голосу Америки» президент Американської ради зовнішньої політики Герман Пірхнер звертає увагу на те, що слабкість Росії у довгостроковій перспективі відкриває перед Китаєм нові можливості, включно з територіальним розширенням за рахунок російського Сибіру.
«Ми ніколи не повинні забувати, що теперішній Східний Сибір і російський Далекий Схід були Китаєм до 1858 і 1860 років, коли Росія забрала цю землю у Китаю. І Китай не забув про це, і в якийсь момент вони спробують це повернути. А це означає, що вони завжди дивляться на те, наскільки слабкою стає Росія», – говорить Пірхнер у розмові з «Голосом Америки».
Деяка інформація надійшла від Reuters, ABC.
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- Голос Америки
США оголосили нові санкції - щодо Кадирова, «Русича», причетних до депортації українських дітей, тортур та фінансової підтримки Кремля
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до санкційного списку 23 фізичні та одну юридичну особу, які допомагали Росії під час вторгнення в Україну цього року.
За причетність до депортації українських дітей санкції застосували щодо уповноваженої президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.
У повідомленні мовиться, що ця особа “очолила спроби депортувати тисячі українських дітей до Росії. Зусилля Львової-Бєлової включають, зокрема, примусове усиновлення українських дітей до російських сімей, так зване “патріотичне виховання” українських дітей, зміни законодавства щодо прискорення надання українським дітям громадянства Російської Федерації та навмисне вивезення українських дітей російськими військами”.
Крім того, санкції стосуються тих, хто допомагав Кремлю обійти попередні фінансові санкційні обмеження.
Після того, як країни Заходу своїми санкціями “суттєво перекрили доступ Росії до світової фінансової інфраструктури, - мовиться у заяві міністерства фінансів США, - Росія у відповідь намагалася знайти нові способи проведення транзакцій і обробки платежів".
“Прямо чи опосередковано російські фінансові технократи підтримали неспровоковану війну Кремля. Сьогоднішні заходи стосуються саме їхніх зусиль”, - повідомляє прес-служба відомства.
Серед інших, до санкційного списку внесли таких осіб:
-Володимира Комлєва, головного виконавчого директора Національної системи платіжних карт Росії;
-Віктора Жидкова, голову правління “Небанківської кредитної організації “Національний розрахунковий депозитарій” (центральний депозитарій цінних паперів Росії);
-Едуарда Астаніна, голову правління “Небанківської кредитної організації “Центральний контрагент “ Національного розрахункового центру” (провайдер клірингових послуг Московської фондової біржі);
- Андрія Мельникова, гендиректора російського державного Агентства зі страхування вкладів. За даними Мінфіну США, цю організацію Кремль використовує для "доступу до іноземних активів”.
Серед тих, хто потрапив під нові санкції, - група “Русич”, яку американський Мінфін називає “неонацистським воєнізованим угрупованням”, і яка бере участь у війні в Україні у складі російських військ, та два її лідери.
За причетність до тортур та мобілізацію чеченців на війну в Україну санкції запроваджені щодо Рамзана Кадирова та кількох членів його сім'ї.
За ухвалення політично вмотивованих рішень, до санкційного списку внесені також низка прокурорів та суддів з Криму.
Крім того, Мінфін та Державний департамент заборонили експорт, продаж або постачання зі США в Росію (або росіянам) квантових обчислювальних послуг, які можуть використовуватись для підтримки російського війська.
“Сполучені Штати продовжуватимуть вживати рішучих заходів, щоб притягнути Росію до відповідальності за її військові злочини, звірства та агресію”, - заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен.
“В час, коли Україна просувається вперед, захищаючи свою свободу, сьогодні ми вживаємо заходи, щоб у подальшому погіршити спроможності Росії відновити свою армію, щоб притягнути до відповідальності винних у насильстві та ще більше фінансово ізолювати Путіна”, - додала очільника Міністерства фінансів США.
Санкції Мінфіну запровадили у координації із Міністерством торгівлі та Державним департаментом США.
Україна може отримати 1,4 млрд дол від МВФ "практично негайно"
МВФ готовий "практично негайно" надати Україні допомогу обсягом близько 1,4 млрд дол, а також розпочинає роботу над новою більш масштабною програмою підтримки України. Про це заявив речник МВФ Джеррі Райс під час брифінгу для преси в четвер.
Перший пакет допомоги буде виділено в рамках ініціативи "подолання продовольчого шоку", яку започаткував МВФ, щоб допомогти країнам, що постраждали від війни Росії проти України. Цей механізм має затвердити правління МВФ.
Про цю допомогу говорив у вівторок президент України Володимир Зеленський з диркеторкою розпорядницею Фонду Крісталіною Георгієвою, каже Райс.
"Я можу підтвердити, що вони говорили про можливе застосування цього нового механізму "подолання продовольчого шоку", який вступає в дію, звичайно за умови схавлення правлінням, - вказав Райс. - Якими можуть бути строки? Ми хочемо, щоб це відбулось якомога швидше, і це залежить від схвалення правлінням".
Вони також обговорили можливий обсяг і, як сказала Крісталіна, він буде співставний з попереднім - тобто 1,4 млрд доларів - це вона і мала на увазі. Це може бути надано практично негайно, в дуже короткостроковій перспективі. Знову ж таки, за умови схвалення Правлінням нового інструменту".
МВФ, нагадав Райс, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, надав Україні через механізм надзвичайного фінансування - 1,4 млрд доларів.
Фонд працює над новим пакетом більш довгострокової підтримки України. Райс не назвав обсяг цього пакету, але прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час брифінгу в четвер, що Україна сподівається отримати біля 12 мільярдів доларів від МВФ наступного року.
Райс відтвердив, що МВФ надішле місію робочого рівня, щоб працюваті над програмою з українськими партнерами у наступні тижні. Ймовірно, перемовини відбуватимуться у Відні, додав речник. "Тобто поза инструментом "подолання продовольчого шоку" йдеться про велику програму, але "ми лише починаємо будувати" шлях до неї, додав посадовець МВФ.
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«Це вражаюча статистика». Як українки знаходять роботу та розбудовують економіку Польщі
Вражаючими називає показники працевлаштування українців, які перетнули кордон з Польщею після 24 лютого, старша економістка Світового банку Ріна Бадіанні-Магнуссон, яка займається цим регіоном, в інтерв’ю «Голосу Америки». За даними польського уряду, на початок серпня 390 тисяч новоприбулих українців, що залишилися в Польщі, або близько половини прибулих працездатного віку, вже мали роботу. Експерти, з якими спілкувався «Голос Америки», називають три основні причини, чому ця «криза біженців» швидко наповнила ринок праці Польщі потрібними їй робочими руками.
По-перше, - це високі професійні якості та бажання українців працювати. По-друге, це швидкі дії польської влади, яка усунула бар’єри для працевлаштування українок. І останнє –велика українська діаспора, яка, як на рівні дружньої поради, так й громадських організацій допомагає новоприбулим українкам влаштуватися і знайти роботу. Усе це сприяє зростанню польської економіки. Втім, певні бар’єри до працевлаштування українок залишаються.
Українки готові працювати навіть нижче своєї кваліфікації
В Адміністрації із працевлаштування Малопольського Воєводства із центром у Кракові з «Голосом Америки» діляться результатами своїх досліджень. На основі даних анкет шукачів роботи можна скласти наступний портрет тимчасово переміщеної особи з України в місті Краків, які у квітні становили п’яту частину мешканців міста (потім ця кількість зменшилась).
Це жінка – 95% шукачів роботи складають жінки - у віці 35-44 років. Це найбільша вікова група - 40%. Ця жінка має дітей та вищу (73%) або технічну освіту (52%). І третина з них знає англійську мову.
І аж 93% усіх, хто заповнював анкети для пошуку праці, написали, що вони готові працювати не за фахом. «Більшість громадян України виконує просту роботу, з чого можна припустити, що вони працюють нижче свої кваліфікації», - робить висновок дослідження адміністрації.
«90% або й більше – це жінки, які виконують, так звану жіночу роботу – в установах харчування, в готелях, пошитті одягу, сфері послуг (перукарні, салони краси)», - говорить в інтерв’ю «Голосу Америки» Ян Гоншеніця-Волчак, директор Воєводської адміністрації праці в Кракові.
Втім, зазначає президент науково-дослідного інститут у Варшаві Wise-Europa Мачей Буковськи, якщо раніше українці здебільшого працювали в сільському господарстві, то тепер вони присутні в усіх професіях, включно із тими, що вимагають найвищої кваліфікації.
«(Вони присутні – ред.) більш-менш пропорційно до потреб ринку праці, і навіть серед професій, які вимагають найвищої кваліфікації, такі як лікарі та вчителі. За останні шість місяців кількість (тимчасово переміщених осіб – ред.) серед лікарів та вчителів значно зросла», - каже він.
Для багатьох новоприбулих українок, говорять в інформаційному пункті для іноземців у Кракові, низько кваліфікована праця - лише перший крок.
«Пояснюємо, що навіть якщо ви мали добру роботу і статус у себе на Батьківщині, то тут теж можете знайти, але почніть з того, що простіше, це не вирок. Добрий старт може початися по-різному, навіть з каси в магазині. Підтягнете мову, й життя дасть інші можливості», - говорить Людмила Димітров, координаторка пункту.
Саме так ставиться до своєї ситуації Олена Курта, яка викладала право та писала дисертацію в місті Горлівка, Донецької області, а пізніше, вже у Кривому Розі, відкрила дитячий садок і працювала у ньому директоркою. Сьогодні жінка заробляє на життя прибиранням в готелі.
«Хочу вивчити мову та знайти собі якусь іншу справу. Я ще не вирішила, ким я хочу стати. Починаю все з початку. Мені ще важко, тому що я в школі вивчала французьку, а всі хочуть англійську. Не розумію ні польської, ні англійської, але починаю вчити», - говорить жінка.
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Інша українка, із села Ліпці під Харковом, поки що шукає роботу. Тетяні Потаповій - за 60, вона - хімік за освітою та усе життя працювала в лабораторії. Але жінка практично з першого дня, як приїхала до Кракова, пішла на курси польської мови, та готова влаштуватися нянею чи консьєржкою.
«У мене немає захмарних мрій. Я так собі уявляю, що це може бути якийсь інститут, де я працюю консьєржкою на прохідній. Така в мене мрія. Погоджуюсь навіть у крамниці, але бажано не в продуктовій», - говорить жінка.
У Світовому банку звертають увагу на високу готовність українців працювати – за фахом чи ні.
«Ми побачили велику готовність працювати і шукати роботу серед тих, хто приїжджав до Європи. Близько 20% людей уже у квітні та травні повідомили, що вони працюють, а ще 50% - що хотіли б працювати та активно шукають роботу», - говорить Бадіанні-Магнуссон.
Польська влада зреагувала миттєво
Ще 12 березня 2022 року польський парламент ухвалив закон про допомогу громадянам України у зв’язку з триваючим вторгненням Росії в Україну. Цей закон надає тимчасово переміщеним особам з України право легально перебувати у Польщі протягом 18 місяців, доступ до системи охорони здоров’я, освіти та соціальних послуг, а також – до ринку праці. Для цього необхідно подати заявку на номер PESEL, щось на зразок ідентифікаційного коду в Україні.
«Якщо ви хочете працювати в сфері послуг, це дуже легко. Вам потрібно знайти роботу, а потім ваш роботодавець має заповнити документи. Лікарям, стоматологам, медсестрам потрібен диплом, щоб працювати. Це трохи складніше, але й тут перешкоди здебільшого знято. Це саме стосується вчителів», - говорить Буковськи.
Українцям допомагають знайти роботу в спеціальних інформаційних центрах. Один з них, спрямований на роботу із іноземцями, левова частка з яких – українки, - знаходиться у торговому центрі в Кракові.
«У нас є спеціальний консультант з воєводської адміністрації працевлаштування, з якою ми також співпрацюємо. Тож щоденно можна прийти до такого консультанта, зробити собі нове CV, отримати пояснення – як і де шукати роботу, на що звертати увагу, як розмовляти з працедавцями, як має виглядати правильний трудовий договір», - говорить координаторка пункту Людмила Дмитрів.
Допомагають зв'язати працедавців із шукачами роботи та підвищити кваліфікацію українок й у Воєводській адміністрації працевлаштування.
«Ми пристосовуємо наявні програми, які були виключно для поляків, для українців. Сплачуємо 85% за навчання. Це напрямок – «кар’єра», «кар’єра професійна», - говорить Гоншеніця-Волчак.
Бадіанні-Магнуссон вказує на комплексний підхід до полегшення доступу українок до ринку праці.
«Необхідно відзначити польський уряд і суспільство за їхню щедру підтримку населення, яке прибувало, і швидкість, з якою населення, яке хотіло працювати, могло отримати необхідну соціальну підтримку, включаючи освіту, охорону здоров'я, соціальну допомогу та послуги, необхідні для інтеграції на ринок праці», - говорить економістка.
Активна українська діаспора допомагає новоприбулим й з пошуком роботи
Буковськи звертає увагу на ще один аспект. До прибуття нової хвилі тимчасово переміщених осіб після повномасштабного російського вторгнення 24 квітня, до Польщі вже прибували українці, особливо після 2014 року, від початку анексії Криму та агресії на Донбасі.
«Ця ситуація триває не 6 місяців, а вісім років. Але мало хто звертав увагу, тому що мігранти прибували, всі працювали, платили податки. Це не було так раптово та помітно», - каже він. Присутні українці, зайнятість яких на ринку праці він оцінює в 80% від працездатного населення, допомогла абсорбувати раптову і велику хвилю біженців з України.
Фундація «Зустріч», організація українців у Каркові, визначає допомогу із працевлаштуванням в якості одного зі своїх пріоритетів. Її керівниця Александра Запольська розповідає, що вони надають консультації юристів, збирають анкети, які потім передають в Адміністрацію з працевлаштування воєводства, проводять спеціальні заходи.
«Ми робили з фірмою рекрутаційною таке робітниче волонтерство: тобто вони як працівники фірми проводили індивідуальні консультації, прийшло 30 осіб. Це було індивідуально для кожного польською, англійською мовами. І вони були здивовані, якої високої кваліфікації були працівники, які ще не знайшли роботу», - розповідає Запольська.
П’ять бар’єрів для українок на ринку праці
Перший бар’єр, який називають усі, - брак знання польської мови, на вивчення якої йде час.
«Роботодавці можуть побачити досвід і кваліфікацію людей, які перед ними, через CV. Але мовний бар’єр діє як сильне обмеження для їх працевлаштування на рівноцінні роботи в деяких секторах», - говорить Бадіанні-Магнуссон.
Курси польської мови – популярний напрямок допомоги українцям у Польщі. Їх, зокрема, проводить фундація «Зустріч» - окремо для різних вікових груп.
Другий бар’єр – необхідність догляду за дітьми. Майже половина тих, хто прибув з України після 24 лютого та залишився в Польщі, - діти.
«Це близько 600 тисяч дітей. Ці діти, звичайно, потребують піклування, освіти та навчання», - говорить Бадіанні-Магнуссон.
Також вона визначає, що шукачі праці потребують допомоги, аби знайти роботу, яка їм підходить. Запольська погоджується - незважаючи на усі заходи польської влади, досі залишаються невідпрацьованими певні ланцюги між шукачами праці та працедавцями.
«В медичній сфері є велика потреба в медсестрах чи в лікарях, наприклад, психіатрів бракує. І україномовні психіатри також могли б знайти роботу. З іншої сторони, лікарі не знають до кінця, де, куди звертатися, тому що не завжди кожна лікарня в той момент зацікавлена, тобто бракує такої стежки, щоб вони зустрілися. І для висококваліфікованих це одна з таких перешкод», - пояснює вона.
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Світовий банк також визначає, що українські підприємці потребують допомоги із адаптацією до польського законодавства та доступу до фінансів. «Ви можете мати дуже успішний бізнес в Україні і хотіли б перенести ці навички на польський ринок праці», - говорить Бадіанні-Магнуссон.
Запольська вказує на ще одну проблему – невпевненість українців щодо свого майбутнього.
«Велика кількість українців самі не знають, чи будуть повертатися, і в них рішення досить часто змінюється. Спочатку приїжджають з наміром, що будуть повертатися, потім змінюється їхня ситуація в Україні, і вирішують залишитися довше або на постійно», - говорить вона.
Українська праця йде на користь польській економіці
Ці кроки, кажуть економісти, сприяють зростанню польської економіки.
«Згідно із дослідженням Національного банку Польщі, між 2013 і 2018 роками присутність українських мігрантів вплинула на зростання на 0.5% щорічно, сприяючи зростанню приблизно на 13% цього періоду. Крім того, ми провели аналіз поточної кризи і виявили, якщо 500 тисяч українських переміщених осіб будуть успішно інтегровані в ринок праці, ми очікуємо середньострокового впливу на зростання у 1,5%», - говорить Бадіанні-Магнуссон.
Польська економіка «у виграші», говорить Буковськи, навіть враховуючи виплати на допомогу українцям, оскільки мігранти долучилися до ринку праці, де існував і досі існує попит на робочі руки, та сплачують податки.
Чи повернуться ці люди потім в Україну? За словами радника президента України Михайла Подоляка, українці повертатимуться зі звільненням українських територій, ключовим моментом тут стане звільнення Херсону. І саме тому, каже він, важливо закінчити війну правильно, аби Росія не продовжувала становити загрозу українським територіям.
«Якщо буде зрозуміло, що ми витискуємо російську армію до кордонів України, то безумовно люди будуть повертатись, тому що це буде перспективна країна, куди будуть інвестувати. В будь-яку країну, яка виграла війну, будуть багато інвестувати грошей, для того щоб промисловий потенціал був дуже ефективним і дуже перспективним», - сказав Подоляк в інтерв’ю Грузинській службі «Голосу Америки».
На середину вересня, за даними УВКБ ООН, понад 7 мільйонів тимчасово переміщених осіб перебувають в країнах Європи, 1,3 мільйона з них – в Польщі. Від початку повномасштабного наступу, кордон з України до Польщі перетнуло понад 6 мільйонів людей.
- Голос Америки
"Російським солдатам немає за що битись, крім як за рублі", - США в ОБСЄ
Росія програє в своїй імперській загарбницькій війні, заявив посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер у виступі на засіданні постійної Ради ОБСЄ у Відні 15 вересня.
"Російські сили зазнали поразки в битві за Київ в березні і тепер ми бачимо, як вони полишають свої танки та БМП і біжать - інколи буквально - назад до Росії, в той час, як українські захисники звільняють громади, які постраждали під репресивною російською окупацією", - наголосив Карпентер.
Він протиставив те, як тепер "зі слозами радості зустрічають українських визволителів" місцеві тому, як російські окупаційні сили зустріли "розлючені демонстрації", а також наголосив на різній мотівації українських та російських військових.
"Це зводиться до простої відмінності: російські сили, які знають, що їхній власний уряд ставиться до них як до гарматного м'яса, не мають за що битись, крім як, можливо, за рублі, пральну машинку або новий телевізор, забраний з української оселі, а народ України бореться захищаючи свої родини та свободу".
Карпентер закликав ОБСЄ у найближчі тижні подвоїти зусилля з пошуку свідчень воєнних злочинів та інших звірств, і вказав, що зі звільнених територій надходять повідомлення про "садистське ставлення і позасудові страти" та катування.
Навіть відступаючи, росіяни руйнують цивільну інфраструктуру, вказав Карпентер. Він назвав заклики російських парламентарів до ударів по цивільній інфраструктурі закликами до воєнних злочинів та злочинів проти людства.
Напередодні російські обстріли пошкодили греблю поблизу Кривого Рогу, що спричинило підтоплення десятків будівель та перебої зі струмом та водопостачанням, повідомила українська влада. "Негідники, втікши з поля бою, намагаються нашкодити звідкись здалеку", - заявив про обстріли український президент Володимир Зеленський. Росія заперечує навмисні обстріли цивільної інфраструктури.
Американський дипломат запевнив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну перед лицем російської агресії.
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