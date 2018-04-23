США можуть змінити санкції проти "Русалу", якщо Дерипаска віддасть контроль

Міністерство фінансів США заявляє, що полегшить санкції проти "Русалу", якщо Олег Дерипаска відмовиться від контролю, йдеться в повідомленні міністерства, виданому в понеділок, зазначає Bloomberg.

В роз'ясненні Міністерства фінансів США йдеться: "у випадку з "Русалом", якщо не буде іншої негативної інформації, і у відповідності до звернення про виключення з переліку, можливість для США послабити санкції виникає після виходу з інвестицій і відмови від контролю "Русалу" з боку Олега Дерипаски".

Міністерство також продовжило кінцевий строк для компаній зі згортання операцій з російським виробником алюмінію на близько п’яти місяців.

Ціна на алюміній знизились на 8,3% після цієї новини, що є найбільшим падінням за один день з 2005 року. "Русал" виробляє біля 6 відсотків світового алюмінію і має шахти, плавильні та збагачувальні комплекси у світі від Гвінеї до Ірландії, від Росії до Ямайки.

"Русал" відчув вплив американських санкцій через свій зв’язок з Олегом Дерипаскою, однак, уряд США не діє проти турдящих людей, які залежать від "Русалу" та його дочірніх структур

Послабленню позиції Вашингтона передували два тижні хаосу на світових ринках металів після того, як санкції спричинили до зростання цін на алюміній на фоні побоювань закриття заводів "Русалу". Німецька лобістська група минулого тижня заявила, що заводи в Європі можуть закритись і виробники машин можуть зіткнутись зі скороченням поставок.

В своєму коментарі міністр фінансів США Стівен Мнучин заявив, що США розглядає заяву "Русалу" про усунення компанії з санкційного переліку.

"Русал" відчув вплив американських санкцій через свій зв’язок з Олегом Дерипаскою, однак, уряд США не діє проти турдящих людей, які залежать від "Русалу" та його дочірніх структур", - додав він.

Заява США посилить тиск на алюмінієвого магната, який намагається знайти шлях для порятунку компанії, зберігаючи над нею контроль.

Хоча аналітики вказують на націоналізацію, як на єдиний вихід, міністр фінансів Росії Антон Сілуанов повідомив у п’ятницю, що компанію не планують націоналізувати.

Робітники одного з найбільших заводів "Русал", розташованого в Саяногорську, кажуть, що сибірське місто приречене, якщо Москва не зменшить вплив американських санкцій проти алюмінієвого гіганта "Русал", повідомляє Reuters.

Якщо уряд не врятує "Русал", робітники почнуть "грюкати касками", - сказало Reuters джерело в уряді Росії, нагадуючи про акції протесу 1990-х, коли сотні тисяч працівників виходили на страйки, включаючи в Саяногорську.

Такі масові протести були поширеними за часів президентства Єльцина в Росії, однак, їх практично неможливо уявити за часів Путіна і їх повернення буде складно заперечувати в Кремлі.

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