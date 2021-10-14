США повертаються до Ради ООН з прав людини, діяльність якої викликала критику

Сполучені Штати готові повернутися до складу Ради ООН з прав людини після того, як за рішенням колишньої адміністрації президента Дональда Трампа вийшла з неї у 2018 році.

У четвер Генеральна Асамблея ООН проголосує за 18 нових кандидатів, які приєднаються до ради з 47 членів. США - серед кандидатів, яким потрібна проста більшість голосів, щоб отримати місце. Проте жодна із країн-кандидаток не має конкуренції у своїй регіональній групі, тож результати фактично є наперед передвизначеними.

Серед країн, що хочуть отримати місце у цьому правозахисному органі - Аргентина, Індія, Литва, Катар та Сомалі. Захист прав людини у деяких з цих країн викликає критику.

"Відсутність конкуренції на голосуванні цього року в Раді з прав людини висміює слово "вибори", - вважає Луї Шарбонно, директор з роботи із ООН у міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch. "Обрання серйозних порушників прав людини, таких як Камерун, Еритрея та Об'єднані Арабські Емірати, посилає жахливий сигнал про те, що країни ООН не серйозно ставляться до основної місії ради із захисту прав людини".

Очікується, що країни, які приєднаються до ради, "дотримуватимуться найвищих стандартів у галузі заохочення та захисту прав людини" як вдома, так і за кордоном. Шарбонно закликав штати не голосувати за кандидатів, що не відповідають цим вимогам.

Рада має неоднозначну репутацію. Дипломати кажуть, що серед її досягнень - вагомі доповіді про військові злочини в Сирії і висвітлення порушень прав людини в Північній Кореї, Ірані та М’янмі. Але також цей орган часто критикують за зосередженість на Ізраїлі та включення до складу ради кількох країн із сумнівною репутацією у питанні дотримання прав людини, таких як Китай, Росія та Пакистан.

Рада з прав людини була створена в 2006 році для заміни непрацюючої Комісії ООН з прав людини. Адміністрація колишнього президента США Джорджа Буша вирішила не претендувати на членство, і Сполучені Штати приєдналися у 2009 році, коли адміністрація тодішнього президента Барака Обами заявила, що прагне зсередини покращити роботу ради. Вашингтон вийшов зі складу у 2018 році за адміністрації Трампа.

У матеріалі використано статтю англомовної редакції "Голосу Америки"

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