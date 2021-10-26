США включили Україну до переліку країн з найвищим ризиком для подорожей

Центри США з контролю над захворюваннями (CDC) включили Україну до переліку країн з найвищим ризиком подорожей з огляду на COVID-19. Рішення включити Україну до 4-го "дуже високого" рівня ризику COVID-19 було прийняте 25 жовтня. Раніше американські епідеміологи відносили Україну до 3-го "високого" рівня ризику COVID-19.

CDC радить уникати подорожей до країн 4-го рівня ризику навіть тим, хто пройшов повну вакцинацію. За необхідності подорожей, CDC рекомендує пройти повну вакцинацію, дотримуватись маскового режиму, уникати зібрань людей та часто мити руки.

Згідно з правилами CDC, категорія "Дуже високий рівень поширення COVID-19" означає, що в країні за минулі 28 днів виявлено більше 500 випадків заражень на 100 000 мешканців.

Перелік країн з найвищим епідемічним ризиком постійно змінюється у відповідності до ситуації. Минулого тижня CDC внесло до переліку Сінгапур, а за тиждень перед цим - Білорусь, Молдову, Румунію, Боснію та Герцеговину, Сент-Вінсент і Гренадини.

В Україні за добу 25 жовтня зафіксовано 19120 нових випадків коронавірусної хвороби, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

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