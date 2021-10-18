У США за шпіонаж судять подружжя, яке хотіло продати таємні розробки американських атомних субмарин

У США судять 42-річного колишнього військовоморського інженера Джонатана Тоеббе та його 45-річну дружину Діану за звинуваченнями у спробі продати таємні розробки атомних субмарин за криптовалюту.

Історія їхнього викриття нагадує шпигунський серіал, пише The Guardian: "Він працював над двигуном атомної субмарини, включаючи секретну технологію, що має зменшити шум та вібрацію субмарин. Вона була соціально активною вихователькою дитсадка у приватній школі на узбережжі Аннаполіса, штат Мериленд".

Подружжя мешкало у звичайному будинку, має двох дітей 15 і 21 років й двох пітбулів. Сусіди описують їх як таких, що не були дуже відкритими й тримались осторонь.

Подружжя арештували тиждень тому, коли вони, як вважали, передавали "представнику іноземної країни" третю частину таємної інформації через зашифровані флешки, схованої в половину сендвічу з арахісовим маслом. Там була "секретна військова інформації про дизайн елементів, параметри роботи й характеристики реакторів підводних човнів класу Вірджинія". Як виявилось, вони передавали цю інформацію агентам ФБР під прикриттям.

За даними слідства минулої весни Тоеббе під псевдонімом "Еліс" відправив поштою іноземному урядові частину секретних документів з пропозицією встановити контакт і передати решту секретних даний. Цей лист було перехоплено ФБР, після чого за інженером і його дружиною, яку тепер звинувачують в пособництві, встановили стеження.

Як розповів колишній офіцер розвідки на умовах анонімності, вражає те, що хоча Тоеббе "описує себе як аматора" у питанні шпигунства, його методи були "дуже витонченими". Але водночас за цю інформацію колишній інженер хотів "лише 100 тисяч доларів у криптовалюті".

Що ж до питання про те, уряду якої країни він хотів продати дані, то The Guardian називає потенційні зацікавлені держави, що, окрім США, мають атомні субмарини: "Велика Британія, Китай, Росія, Індія та Франція", і враховуючи те, що технологія, яку пропонував Тоеббе, поліпшує і стишує роботу підводних човнів, то у ній не було б користі для держави, в якої зараз немає власних субмарин на атомному реакторі.

Враховуючи те, що лист Тоеббе перехопили, й що американська сторона вела слідство у співпраці із країною, що могла стати потенційним отримувачем технологій, то видання, цитуючи колишнього офіцера розвідки, вважає, що це могла бути Франція.

Подружжя звинувачують у змові та розголошенні таємної інформації, їм загрожує пожиттєвий строк у в'язниці, пише The New York Times.

У матеріалі використано джерела: The Guardian, Reuters, The New York Times

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