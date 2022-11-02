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Студія Вашингтон

США працюють над постачанням ППО Україні – Держдеп. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

  • Голос Америки
США працюють над постачанням ППО Україні – Держдеп. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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США працюють над постачанням ППО Україні – Держдеп. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. У Пентагоні занепокоєні, що Росія може придбати додаткове іранське озброєння для своєї війни в Україні.

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В Державному департаменті США запевняють: використають кожний доречний інструмент, щоб зашкодити можливому постачанню нової зброї з Ірану в Росію – зокрема безпілотників, і допомогти Україні захистити своє небо. Міжнародна команда журналістів, юристів та аналітиків Reckoning Project допомагає збирати докази воєнних злочинів Росії в Україні.

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