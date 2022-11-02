США працюють над постачанням ППО Україні – Держдеп. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

В Державному департаменті США запевняють: використають кожний доречний інструмент, щоб зашкодити можливому постачанню нової зброї з Ірану в Росію – зокрема безпілотників, і допомогти Україні захистити своє небо. Міжнародна команда журналістів, юристів та аналітиків Reckoning Project допомагає збирати докази воєнних злочинів Росії в Україні.
Випуски
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листопад 01, 2022
Удари Росії по українських містах – реакції Заходу. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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жовтень 29, 2022
Майбутнє підтримки України у Конгресі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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жовтень 28, 2022
Зараз понад усе українці потребують ППО - Остін. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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жовтень 27, 2022
В чому перевага систем NASAMS для України? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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жовтень 26, 2022
Освіта для українських дітей-переселенців в Польщі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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жовтень 25, 2022
Ріші Сунак та підтримка України – що відомо. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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