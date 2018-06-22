США практично не помітили розпродаж Росією американських держоблігацій - Bloomberg

Через протистояння зі США, Росія переосмислює, що вважати безпечним активом, пише Bloomberg.

Хоча інвестори, як правило, вважають боргові цінні папери США безпечним активом, Росія зменшила свій портфель майже на половину в квітні, після того, як Вашингтон запровадив жорсткі санкції проти ряду російських компаній та осіб.

На думку Danske Bank A/S, купувати золото замість державних паперів США Росію спонукало «геополітичне протистояння».

«Дехто питає мене, чи пов’язаний продаж з намаганнями центрального банку Росії підтримати курс рубля в квітні, або з перерозподілом резервів, що зростають», - говорить Володимир Миклашевський, головний економіст Danske Bank в Гельсінкі.

Росія продала держоблігацій США на 47,4 мільярда доларів в квітні - більше, ніж будь-який інший іноземний інвестор американських державних паперів. Продаж відбувся незважаючи на те, що резерви РФ збільшились через зростання цін на нафту.

На тепер, портфель боргових паперів США в портфелі центрального банку Росії знизився до 48,7 мільярда доларів, з пікових значень у 176 мільярдів доларів, що поставило Росію на 22-ге місце серед світових інвесторів до американських держоблігацій.

Водночас, центральний банк продовжує закуповувати золото. В травні голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що золото допомагає диверсифікувати резерви.

Можливо, Росію менше турбують питання доходності, аніж геополітики, але цього року золото було менш вигідною інвестицією, ніж боргові зобов’язання США.

Після інавгурації на четвертий термін, Путін заявив, що Росія прагне «відійти» від долара і диверсифікувати резерви, зміцнюючи економічний суверенітет. Однак, згідно з останніми даними Центробанку Росії, частка долара в резервах Росії збільшилась до 46% в 2017 з 40% попереднього року.

Через невеликий розмір портфелю боргових облігацій США, які тримає Росія, розпродаж не відчули у США, наголошує видання.

Важливим для США може стати можливий продаж американських держоблігацій Китаєм, який утримував 1,18 трильйона американських боргових зобов’язань станом на 30 квітня.

«Китай може зробити так само, якщо торговельна війна погіршиться, - говорить Міклашевський. – Цей інструмент вже використовувався. В Росії йдеться більше про збереження грошей від санкцій, тому, що вони потребують їх «на чорний день».

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