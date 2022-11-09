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Білий дім і Кремль домовились відновити переговори щодо відновлення інспекцій ядерних об'єктів - Держдеп
США та Росія домовилися про переговори щодо відновлення інспекцій ядерних об'єктів відповідно до підписаного у 2011 році договору New START, повідомив прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс. Такі дискусії відбудуться вперше від початку російської війни в Україні 24 лютого.
"Ми домовилися, що двостороння консультативна комісія збереться найближчим часом, відповідно до умов New START. Відомості про роботу комісії є конфіденційними, проте ми сподіваємось на конструктивне засідання", - заявив Прайс.
Посадовець додав: "Ми глибоко переконані у трансформаційній силі та важливості дипломатії та діалогу в усьому світі. Коли йдеться про Росію, звісно, ми не маємо ілюзій, ми маємо реалістичний погляд на те, який може бути діалог між США та Росією та що він може досягти [...] Це демонструє нашу відданість зменшенню ризиків, стратегічній стабільності, в інтересах обох сторін".
Переговори можуть відбутися на Близькому Сході, повідомила раніше російська газета "КоммерсантЪ" , зазначивши, що Москва більше не вважає Швейцарію, де такі зустрічі проводилися раніше, достатньо нейтральною після того, як країна ввела санкції проти Росії через війну в Україні.
Раніше агенція Reuters повідомила, що радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван провів конфіденційні переговори з російськими високопосадовцями, спрямовані на зниження ризику масштабнішої війни через повномасштабне російське вторгнення в Україну.
В статті використано матеріал Reuters.
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Як допомогти України впоратись з енергокризою, обговорюють США та партнери. В Європі готуються до нового напливу біженців
США та партнери обговорюють те, як допомогти Україні впоратись з енергокризою, заявили в Пентагоні.
Допомога може включати генератори, очищувачі води, опалювальні пристрої, тощо, сказав речник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу для преси у вівторок. Райдер відмовився надавати детальну інформацію щодо можливої допомоги і утримався від оголошення конкретних рішень щодо цього.
"Російські ракетні удари, - заявив Райдер, - зруйнували значну частину української енергомережі. Вплинули на потужності гідроенергетики. Тому, хоча я не маю, що оголосити сьогодні, можу сказати, що ми обговорюємо те, як США, союзники та партнери можуть допомогти. Знову, не забігаючи наперед, ми розглядаємо такі речі, як забезпечення генераторами, очищувачами води, опалювальними пристроями, тощо".
ЄС заявляв, що Європа та союзники допоможуть Україні "відремонтувати за замінити" об'єкти інфраструктури, пошкоджені нападами Росії. Про це сказала Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон під час перебування в Києві минулого тижня.
Водночас, у Східній Європі, країни готуються до можливої нової хвилі українських емігрантів взимку.
В Словаччині говорять про збільшення напливу біженців з України. "Збільшення кількості відчутне і очікуване. Кількість наразі зросла на 15%", - каже координатор допомоги словацького міста Кошице Роман Догович.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 4 мільйони українців без електроенергії, після російських обстрілів.
Висока конкуренція на виборах у США поки не дозволяє оголосити партію більшості в Конгресі
Доля політичної програми президента США Джо Байдена під час решти його першого президентського терміну - у підвішеному стані, поки країна очікує на результати виборів, які визначать, яка політична партія матиме більшість в Конгресі у наступні два роки.
Декілька ключових вбиорів за місця у Сенаті надто конкурентні, що не дозволяє оголосити переможця. В інших округах гарні результаті показали діючі сенатори. Представники виборчої комісії по всій країні попереджають, що для підрахунку остаточних результатів можуть знадобитись дні.
Загалом, очікувана “червона хвиля” республіканців, схоже, виявилась “струмочком”, бо опозиційна партія отримує менше, ніж очікувалося, місць у Палаті представників. Все ж цих перемог може бути достатньо, щоб отримати більшість в Палаті представників.
На кону - усі 435 місць у Палаті представників і 35 із 100 місць у Сенаті . Наразі Сенат порівну поділено між демократами та республіканцями, а голос віце-президентки Камали Гарріс стає вирішальним, якщо голоси розподіляються порівну.
Як правило, партії, які контролюють як виконавчу, так і законодавчу гілки влади, втрачають місця під час проміжних виборів.Межі багатьох виборчих округів проведені, щоб надати неправомірну перевагу республіканцям або демократам, що ускладнює партіям-суперникам можливість замінити діючих кандидатів.
Понад 45 мільйонів людей проголосували достроково, особисто, або поштою до офіційного дня виборів у вівторок. Деякі аналітики припускають, що загальна кількість голосів на виборах по всій країні може перевищити рекордні 115 мільйонів, встановлені на проміжних виборах 2018 року.
Виборці в багатьох штатах також голосували щодо правового статусу абортів, ставок на спорт і марихуани. Виборці в Каліфорнії, Мічигані та Вермонті схвалили ініціативи щодо закріплення прав на аборти в конституціях штатів. Виборці штату Меріленд вирішили зробити марихуану легальною, але в кількох інших штатах схожі пропозиції зазнають поразки.
Історія творилася в двох штатах. Меріленд обрав свого першого чорношкірого губернатора Веса Мура, демократа. Массачусетс обрав першу жінку-губернатора та першу в країні відкриту лесбійку, голову виконавчої влади штату Мауру Хілі, також демократку.
В Арканзасі колишню речницю Білого дому часів президентства Дональда Трампа Сару Хакабі Сандерс, республіканку, очікувано обрали губернаторкою. Її батько, Майк Хакабі, десять років був губернатором штату.
В одному з ключових змагань на посаду губернатора штату Рон ДеСантіс із Флориди легко переобрався. Деякі республіканці підштовхують ДеСантіса до протистояння колишньому президенту Дональду Трампу щодо висунення в президенти від Республіканської партії у 2024 році, і він не виключає можливості балотуватися в Білий дім.
Трамп, житель Флориди, сказав, що голосував за ДеСантіса у вівторок на виборах губернатора штату, але публічно зневажливо ставився до можливої кандидатури ДеСантіса в Білий дім. Напередодні виборів, на мітингу в Огайо, Трамп заявив, що 15 листопада зробить гучну заяву, яка, на думку політичних аналітиків, стане початком його кандидатури в президенти 2024 року.
Офіційні особи в двох контрольованих республіканцями штатах, Міссурі та Флориді, відмовилися впустити представників федерального міністерства юстиції на виборчі дільниці для моніторингу голосування на предмет можливих порушень виборчих прав. Керівники виборів двох штатів поставили під сумнів повноваження Міністерства юстиції мати спостерігачів на дільницях.
Як Республіканська, так і Демократична партії спостерігали за виборами, фактичні фальсифікації на виборах у США є незначними. Міністерство юстиції також стежить за дотриманням федеральних законів про виборчі права в 24 штатах, крім Міссурі та Флориди.
Економіка, аборти - питання що турбують виборців
У нещодавньому опитуванні Pew Research Center понад три чверті американських виборців сказали, що на цих виборах економіка є їх головною проблемою.
"Процентні ставки, ринок житла, ціна на бензин, помітно, що в продуктових магазинах їжа дуже, дуже дорога, а є товари, які навіть не можна знайти. Це велике занепокоєння", - сказала Голосу Америки Аманда Дуглас, виборець у південно-східному штаті Джорджія.
Після рішення Верховного суду США в червні про припинення федерального права на аборти соціальні проблеми також турбують виборців.
«Я вважаю, що кожен повинен мати доступ до медичної допомоги [незалежно від] ваших особистих поглядів на справу «Роу проти Вейда» чи аборти», — сказала Голосу Америки Тереза Алменд, виборець із Джорджії.
У Джорджії дуже напружена боротьба між чинним сенатором-демократом Рафаелем Уорноком і конкурентом від республіканців Гершелем Вокером може вирішитись у другому турі, якщо жоден з кандидатів не набере 50 відсотків голосів. Перегони до Сенату вранці в середу також залишаються конкурентними в Арізоні та Неваді.
Контроль за більшістю
Прогнозуючи перемогу республіканців у Палаті представників, лідер меншості Кевін Маккарті, найбільший фаворит на посаду спікера Палати представників, якщо республіканці отримають більшість, пообіцяв спробувати скоротити витрати на державні програми, які підтримує Байден.
Він сказав CNN, що законодавці-республіканці також уважніше вивчатимуть продовження постачання зброї та фінансової допомоги США Україні для боротьби з вторгненням Росії, яка триває вже дев’ятий місяць.
З початку війни Байден надіслав київському уряду боєприпаси та гуманітарну допомогу на понад 27 мільярдів доларів. Але Маккарті сказав, республіканці не бажають підписувати «необмежений чек» без додаткового аналізу того, що саме Україні найбільше потрібно.
Інші законодавці-республіканці пообіцяли розпочати розслідування діяльності адміністрації Байдена протягом перших двох років його повноважень, особливо припливу тисяч мігрантів без документів через південний кордон із Мексикою, який Байден, як і колишній президент Дональд Трамп, має не вдалося зупинити.
Деякі законодавці-республіканці закликають до слухань щодо бізнес-діяльності сина президента Хантера Байдена в Україні та Китаї. Прокуратура США вже проводила розслідування бізнес-операцій молодшого Байдена, але не висунула жодних звинувачень.
Тим часом демократи звинуватили республіканців у планах скоротити популярні медичні та пенсійні виплати для літніх американців, якщо вони візьмуть під свій контроль Конгрес.
Останніми тижнями Байден і Трамп проводили агітацію відповідно за кандидатів від Демократичної та Республіканської партій. Трамп, який пішов з посади у 2020 році, досі неправдиво стверджує, що його обдурили на переобранні через порушення підрахунку голосів.
Міністерство юстиції США та прокурор штату Джорджія проводять широкомасштабні кримінальні розслідування його дій, пов’язаних з виборами, до відходу з посади та після його президентства.
Байден, який назвав вибори у вівторок "точкою перелому" в демократії США, також заявив, що планує балотуватися на переобрання через два роки, але ще не зробив офіційної заяви.
Президент критикував кандидатів-республіканців, які «заперечують вибори», які, повторюючи Трампа, відмовилися визнати легітимність перемоги Байдена два роки тому.
Президент також стверджував, що економіка залишається сильною, додавши, що за останній рік було створено сотні тисяч робочих місць, незважаючи на зростання споживчих цін найшвидшими темпами за чотири десятиліття. Він рекламував схвалення Конгресом запропонованого ним масштабного заходу з будівництва інфраструктури, хоча це не виявилося проблемою, яка дуже хвилює виборців.
До роботи над статтею також долучилися Кетрін Гіпсон, Масуд Фарівар і Кен Бредемейер. Деякі відомості для матеріалу надійшли від Associated Press і Reuters.
«Кримський міст не стане повністю до ладу принаймні до вересня 2023 р.», вважають британці
Згідно з оприлюдненими оцінками британського міністерства оборони ремонт пошкодженого вибухом мосту, що поєднує Росію з окупованим українським Кримським півостровом, триватиме можливо до осені 2023 року.
...Все це разом заважає російському уряду малювати картину військових успіхів.
19-кілометровий міст став важливим шляхом для російських військових перевезень і зокрема для забезпечення вторгнення Росії на півдні і сході України.
Міст зазнав пошкодження від великого вибуху 8 жовтня, внаслідок якого обвалилися кілька секцій автомобільної нитки і була вражена залізнична нитка, на якій горіли цистерни з пальним.
У Москві заявили, що це був наслідок дій українців, а тим часом Київ, хоч офіційно не визнав причетності до вибуху, знову нагадав, що міст був споруджений незаконно в умовах російської окупації півострова.
Тепер згідно з повідомленням британського міністерства оборони у Твіттері, «одна нитка мосту відкрита, але залізничне перевезення обмежене».
«Російські намагання відремонтувати Кримський міст тривають, але він навряд чи буде повністю використовуватися принаймні до вересня 2023 року», - стверджують британці, вказуючи, що «ремонтні роботи дуже залежатимуть від погодних умов упродовж зими».
В британському повідомленні підкреслено, що окрім практичних проблем для росіян зокрема з перевезеннями мостом важкої військової техніки, «пошкодження мосту, нещодавня атака на Чорноморський флот у Севастополі і можливий відступ з Херсона, все це разом заважає російському уряду малювати картину військових успіхів».
Москва оприлюднила окремі звинувачення на адресу Лондона, закинувши Великій Британії пряму причетність до дій українців проти російського флоту у Чорному морі.
Британська зимова допомога
Велика Британія, яка стала другою після США державою - найбільшим надавачем військової підтримки Україні, 9 листопада оголосила про чергову партію допомоги.
Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак 9 листопада повідомив, що в Україну надішлють додаткових 12 000 спальних наборів і 150 наметів з обігрівом «щоб допомогти українським солдатам воювати взимку».
«До середини грудня Британія готується забезпечити понад 25 000 наборів одягу для холодної погоди», - додають британці.
В урядовому повідомленні також йдеться, що спеціальним зимовим одягом були забезпечені і 7 000 українських військових, які проходили навчання на базах у Великій Британії в межах операції Інтерфлекс.
Чи стане українське питання ключовим на цих проміжних виборах? Відео
У США проживає більше мільйона українців.
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