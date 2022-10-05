Запуск ракети SpaceX на МКС із росіянкою на борті - черговий символ тривалої співпраці між США і Росією в космосі - медіа

Попри війну Росії в Україні та накладені на Кремль санкції з боку США та союзних країн, NASA і "Роскосмос" продовжують співпрацю у питанні польотів до та з Міжнародної космічної станції.

5 жовтня з платформи у Космічному центрі імені Кеннеді, що на мисі Канаверал у Флориді ракета SpaceX Falcon 9 відправила на МКС команду астронавтів Crew 5. На станції четверо астронавтів - американці Ніколь Манн та Джош Кассада, японець Коїчі Ваката й росіянка Анна Кікіна - проведуть півроку.

До цього космонавтів з Росії на борту SpaceX не було, пише The New York Times. Проте раніше, пояснює видання, для польотів на МКС шаттли NASA та ракети "Союз" використовувались як американськими, так і російськими астронавтами.

Відколи у 2020 році SpaceX Crew Dragon почав доправляти астронавтів на МКС, NASA більше не потребувало "Союзів", "але все одно прагнуло залишити можливість ним користуватися". "Роскосмос" також прагнув, щоб російські астронавти могли літати на Crew Dragon (і на другій американській ракеті Boeing Starliner, яка може почати експлуатацію наступного року).

"Це має допомогти забезпечити безперебійну роботу космічної станції, яка розділена на два сегменти: один очолює Росія, а другий – NASA та партнери", зазначає The New York Times.

Газета зауважує, що навіть попри війну Росії в Україні та накладені на Кремль санкції з боку США та союзних країн, NASA і "Роскосмос" продовжують співпрацю. І хоча в "Роскосмосі" погрожували вийти з угоди про експлуатацію МКС й заявляли про бажання збудувати власну космічну станцію, офіційних попереджень про це Росія поки не давала.

Урядове рішення Росії про використання станції закінчується у 2024 році, США прагнуть продовжити її експлуатацію до 2030 року.

The Washington Post пише, що цей політ - це "черговий символ", що США і Росія знаходять способи співпрацювати у космосі. За понад 20 років країни слугували одне одному провідними партнерами на станції - "підтримуючи крихкі стосунки співзалежності" (fragile, co-dependent relationship - ред.), які "добре слугували космічним програмам обох країн".

"Російські космонавти та американські астронавти дуже професійні, - заявив у червні керівник NASA Білл Нельсон. - Незважаючи на трагедії, які відбуваються в Україні, спричинені президентом Путіним, фактом залишається те, що міжнародне партнерство міцне, коли справа стосується цивільної космічної програми".

Тим часом, російські медіа повідомляють, що колишній голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін може очолити так званий "Кримський федеральний округ", куди можуть увійти незаконно анексовані окуповані українські території Донеччини, Луганщини, Херсонської та Запорізької областей.

У статті використано матеріали The New York Times, The Washington Post