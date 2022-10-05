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Запуск ракети SpaceX на МКС із росіянкою на борті - черговий символ тривалої співпраці між США і Росією в космосі - медіа
Попри війну Росії в Україні та накладені на Кремль санкції з боку США та союзних країн, NASA і "Роскосмос" продовжують співпрацю у питанні польотів до та з Міжнародної космічної станції.
5 жовтня з платформи у Космічному центрі імені Кеннеді, що на мисі Канаверал у Флориді ракета SpaceX Falcon 9 відправила на МКС команду астронавтів Crew 5. На станції четверо астронавтів - американці Ніколь Манн та Джош Кассада, японець Коїчі Ваката й росіянка Анна Кікіна - проведуть півроку.
До цього космонавтів з Росії на борту SpaceX не було, пише The New York Times. Проте раніше, пояснює видання, для польотів на МКС шаттли NASA та ракети "Союз" використовувались як американськими, так і російськими астронавтами.
Відколи у 2020 році SpaceX Crew Dragon почав доправляти астронавтів на МКС, NASA більше не потребувало "Союзів", "але все одно прагнуло залишити можливість ним користуватися". "Роскосмос" також прагнув, щоб російські астронавти могли літати на Crew Dragon (і на другій американській ракеті Boeing Starliner, яка може почати експлуатацію наступного року).
"Це має допомогти забезпечити безперебійну роботу космічної станції, яка розділена на два сегменти: один очолює Росія, а другий – NASA та партнери", зазначає The New York Times.
Газета зауважує, що навіть попри війну Росії в Україні та накладені на Кремль санкції з боку США та союзних країн, NASA і "Роскосмос" продовжують співпрацю. І хоча в "Роскосмосі" погрожували вийти з угоди про експлуатацію МКС й заявляли про бажання збудувати власну космічну станцію, офіційних попереджень про це Росія поки не давала.
Урядове рішення Росії про використання станції закінчується у 2024 році, США прагнуть продовжити її експлуатацію до 2030 року.
The Washington Post пише, що цей політ - це "черговий символ", що США і Росія знаходять способи співпрацювати у космосі. За понад 20 років країни слугували одне одному провідними партнерами на станції - "підтримуючи крихкі стосунки співзалежності" (fragile, co-dependent relationship - ред.), які "добре слугували космічним програмам обох країн".
"Російські космонавти та американські астронавти дуже професійні, - заявив у червні керівник NASA Білл Нельсон. - Незважаючи на трагедії, які відбуваються в Україні, спричинені президентом Путіним, фактом залишається те, що міжнародне партнерство міцне, коли справа стосується цивільної космічної програми".
Тим часом, російські медіа повідомляють, що колишній голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін може очолити так званий "Кримський федеральний округ", куди можуть увійти незаконно анексовані окуповані українські території Донеччини, Луганщини, Херсонської та Запорізької областей.
У статті використано матеріали The New York Times, The Washington Post
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- Голос Америки
З ракетами, які надають США, Україна може вразити більшість цілей на полі бою, включаючи Крим - Міноборони США
Ракети GMLRS, які українці мають для HIMARS та додатково отримають у найновішому пакеті допомоги від США дозволяють досягти більшості цілей на полі бою, включно із Кримом. Про це заявила помічниця міністра оборони США Лора Купер під час брифінгу в Пентагоні 4 жовтня. «Щоб було зрозуміло, Крим – це Україна», - наголосила Лора Купер.
«Зараз Україна має на своєму боці не тільки власні спроможності, але й спроможності всіх своїх союзників і партнерів. США надають додаткові боєприпаси, але ми також інвестуємо у виробництво боєприпасів - і ми бачимо, як наші союзники та партнери інвестують у виробництво боєприпасів», - заявила помічниця міністра оборони США.
Зараз Україна має на своєму боці не тільки власні спроможності, але й спроможності всіх своїх союзників і партнерів. США надають додаткові боєприпаси, але ми також інвестуємо у виробництво боєприпасів - і ми бачимо, як наші союзники та партнери інвестують у виробництво боєприпасівпомічниця міністра оборони США Лора Купер
За словами Лори Купер, заступник міністра оборони США Ла Плант минулого тижня зустрівся з директорами з озброєнь союзників, вони обговорили шляхи підтримки промислової бази для продовження допомоги Україні. «В той час що робить Росія? Росія звертається за допомогою до Північної Кореї та Ірану. Вона не має такої глибокої підтримки», - говорить Купер.
Помічниця міністра оборони США зауважила, що зміна погоди в Україні значно ускладнять маневровість українських сил. За її словами, США розглядають потреби українців на зиму: «Ви бачили, як наші союзники взяли на себе провідну роль у забезпеченні українських військових зимовим спорядженням, переконавшись, що вони мають усе необхідне для власної підтримки протягом цієї зими. Раніше ми говорили і про боєприпаси. Але дуже, дуже важливим буде спорядження для холодної погоди. Я переконана, що ми з нашими союзниками справді задовольняємо ці потреби. Щодо російських військ - не впевнена».
Також Лора Купер наголосила на тому, що українським силам потрібні танки та США працюють з союзниками, щоб підтримати Україну тисячею броньованих танків з БТР-ами.
Нагадаємо, що ЗСУ продовжують отримувати значні здобутки в Херсонській області а також одночасно просуваються в Харківській і Луганській областях, пише в щоденному звіті американський Інститут вивчення війни (ISW). Російські сили змушені відходити до Херсона, зауважують оглядачі.
Дивіться також: Брифінг Голосу Америки. "Ми згодні, що Україні треба танки" - Пентагон
- Голос Америки
Путін оголошує ЗАЕС «федеральною власністю». «Енерогатом» каже, що станцією керує він і планує перезапустити два реактори
Запорізька АЕС, розташована на окупованій російськими військами території України, має перейти у «федеральну власність» Росії, повідомляють російські ЗМІ.
Відповідний указ, який підписав президент Росії Володимир Путін, також передбачає, що буде створено підприємство «Запорізька АЕС» «з метою забезпечення безпеки об'єктів використання атомної енергії Запорізької АЕС».
Тим часом Петро Котін, президент Української державної атомної компанії «Енергоатом», який перебрав на себе керівництво станцією, повідомив в інтерв’ю агентству Associated Press (АР), що Україна, можливо, заново запустить Запорізьку атомну електростанцію, після того, як її роботу було зупинено кілька тижнів тому через небезпеку радіаційної катастрофи на окупованому Росією об’єкті.
У відеозверненні, опублікованому в месенджері Telegram, Котін сказав, що після того, як генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова схопили російські військові у п’ятницю, надалі він керуватиме станцією і закликав її працівників не підписувати жодних документів з її російськими окупантами.
«Усі подальші рішення щодо роботи станції будуть прийматися безпосередньо в центральному офісі «Енергоатому», – сказав Котін. «Ми будемо продовжувати працювати за українським законодавством, в рамках української енергетичної системи, в рамках «Енергоатому», – цитує Котіна агентство Reuters.
Росія заявила, що планує контролювати роботу станції, яку російські війська захопили ще в березні. У п’ятницю президент Росії Володимир Путін оголосив про анексію Запорізької області та ще трьох областей України.
За словами Котіна, Мурашов, якого затримали, коли він повертався додому з роботи в п’ятницю, не зазнавав побоїв чи інших знущань, але перед звільненням його змушували дати неправдиві показання на камеру.
Мурашова зрештою відпустили через кілька годин, але залишили на блокпосту на краю території, яку контролює Росія, і йому довелося пройти близько 15 кілометрів до територій, контрольованих Україною. Нині він перебуває на підконтрольній території України.
«Я б сказав, що це були психічні тортури, – сказав Котін. – Він повинен був сказати, що всі обстріли Запорізької АЕС були здійснені українськими силами, і що він є українським розвідником і він контактує з українським спецназом».
Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив агентству Reuters, що після цього спілкувався з Мурашовим, який сказав, що «провів дві доби в одиночній камері в підвалі в наручниках і мішку на голові. Його стан важко назвати нормальним».
ЗАЕС може запустити реактори для обігріву самої станції – Котін
За словами Котіна, ЗАЕС може перезапустити два реактори протягом декількох днів, щоб захистити установки безпеки від заморозків. За його словами, багато залежить від погоди, і рішення може бути ухвалено протягом найближчих годин.
«Якщо у вас низька температура, ви просто заморозите все всередині. Буде пошкоджено техніку безпеки», – сказав він у розмові з з АР, яка відбувалася з його офісу в київській штаб-квартирі компанії. – Потрібне опалення, і єдине опалення буде надходити від працюючого реактора».
Російські війська залишаються на станції та поблизу неї, включаючи сусіднє місто Енергодар, де живуть тисячі українських ядерників, які продовжують обслуговувати завод. Завод також є єдиним джерелом тепла в місті.
Наглядова компанія «Енергоатом» 11 вересня зупинила останній із шести реакторів АЕС, оскільки російські військові дії призвели до відключення надійних зовнішніх джерел живлення для охолодження та інших систем безпеки, що загрожувало витоком радіації.
Голова МАГАТЕ їде до Києва і Москви
Як повідомляє Reuters, голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що постачання електроенергії на окуповану Росією Запорізьку атомну електростанцію є «крихким».
«На даний момент у нас є зовнішнє джерело живлення, але воно, я б сказав, крихке, є одна лінія, що живить станцію», – сказав Гроссі у розмові з Reuters.
Міжнародне агентство з атомної енергії, наглядовий орган з атомної енергетики в ООН, заявило у вівторок, що генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі планує цього тижня вирушити до Києва, а потім до Москви, щоб досягти угоди щодо «зони ядерної безпеки та безпеки» навколо Запорізької АЕС.
Українська влада закликає до створення «демілітаризованої зони» навколо станції, де зараз знаходяться два експерти з Міжнародного агентства з атомної енергії.
- Голос Америки
Байден "розчарований короткозорим" рішенням ОПЕК скоротити видобуток нафти, на тлі війни РФ в Україні
Президент США Джо Байден заявив про своє розчарування "короткозорим рішенням" ОПЕК+ скоротити видобуток нафти. До ОПЕК + входять 15 країн-нафтовиробників, включаючи країни Близького сходу, Росію, Венесуелу та інші.
Байден вказав на те, що доступність енергоресурсів є надзвичайно важливою в той час, коли світова економіка продовжує долати тривалий негативний вплив путінського вторгнення до України, йдеться в заяві, розміщеній на сайті Білого дому. Байден заявив про плани у співпраці з американським Конгресом вжити заходів, щоб зменшити контроль ОПЕК над світовими цінами на енергоресурси.
Для того, щоб стримати зростання цін всередині країни, США вивільнять в листопаді ще 10 мільйонів барелів нафти зі Стратегічного резерву. Байден також закликав американські компанії зменшити розрив між оптовими та роздрібними цінами на нафтопродукти, мовиться в заяві.
В середу ОПЕК+ вирішив скоротити продаж нафти на світовому ринку на 2 мільяони барелів щодня, починаючи з листопада.
Як повідомляв Голос Америки, ЄС та "Група семи" планують встановити цінові обмеження на російську нафту.
ЄС, G7 встановлюють "цінову стелю" на російську нафту, але рішення ОПЕК штовхає ціни вгору
Європейський Союз узгодив запровадження "цінової стелі" на російську нафту. Нові обмеження увійдуть до восьмого пакету санкції ЄС, повідомив головуючий ЄС від Чехії.
"Посли досягли політичної домовленості з нових санкцій проти Росії - потужна відповідь ЄС на незаконні анексії Путіним українських територій", - йдеться у твіті Чехії.
Санкції включають заборону транспортувати російську нафту до третіх країн за ціною вищу за "цінову стелю", а також заборону на пов'язані послуги, йдеться в твіті.
Країни "Групи Семи", ЄС та США з 5 грудня планують заборонити надавати послуги транспортування морських поставок російської нафти, якщо ціна на неї перевищуватиме певну межу. Відповідна заборона для російських нафтопродуктів вступить в силу 3 лютого. Про введення такої "цінової стелі" заявили міністри фінансів країн G7 на початку місяця. У вівторок помічник Міністра фінансів США Бен Гаррів заявив про три етапи санкцій G7 щодо російської нафти та нафтопродуктів.
За задумом союзників України на Заході, такий крок обмежить надходження Росії від продажу нафти, але дозволить зберегти обсяги поставок нафти на ринок і зменшить ціни на енергоресурси.
Серед факторів, які можуть не дозволити стримати ціни на нафти - позиція Китаю та Індії, які не надали своєї підтримки режимові "цінової стелі", а також оголошене в середу рішення країн-виробників нафти в ОПЕК та Росії скоротити продаж нафти на світовому ринку на два мільйони барелів щодня, починаючи з листопада.
Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив розчарування тим, що Саудівська Аравія, в рамках ОПЕК, погодилась на скорочення продажу нафти а також підкреслив, що США працюють над тим, щоб забезпечити поставки нафти на світові ринки і стримувати ціни.
"Ми щодня працюємо, докладаючи всіх зусиль аби забезпечити те, щоб енерогоставки з різних місць відповідали попиту, енергоресурси надходили на ринок, а ціни були низькими", - цитує Reuters слова Байдена під час прес-конференції в Чилі в середу.
ЄС узгодило новий пакет санкцій, після оголошення Росією про так звану анексію українських територій. США, Британія та Канада окремо оголосили про санкції у відповідь на такий крок Кремля.
США ввели"швидкі і жорсткі" санкції у відповідь на анексію, включаючи обмеження проти обмеження проти 14 міжнародних постачальників, які підтримують російське військо а також санкції щодо 109 членів російської Держдуми, які раніше не були під санкціями, а також 169 членів Федеральної Ради Росії. Голова російського центробанку Ельвіра Набіулліна, а також її перша заступниця Ольга Скоробогатова, родичі членів Ради національної безпеки Росії, дружина та дорослі діти російського прем'єр-міністра Мішустіна та міністр оборони Шойгу тепер у санкційному переліку США.
Канада ввела санкції проти колаборантів російського режиму, причетних до організації референдумів. Велика Британія також відповіла на дії Росії подальшими санкціями.
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