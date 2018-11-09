США закликають Росію припинити окупацію регіонів Грузії

Встановлення огорож позбавляє засобів до існування і обмежує вільне пересування людей по обидві сторони адміністративної лінії розмежування. Росія повинна припинити окупацію регіонів Грузії - Абхазії і Південної Осетії

Сполучені Штати засуджують процес спорудження російськими прикордонниками штучних загороджень в селі Атоці і закликають Москву припинити окупацію грузинських регіонів Абхазії і Південної Осетії. Про це сказано в заяві посольства США в Грузії.

"Встановлення огорож позбавляє засобів до існування і обмежує вільне пересування людей по обидві сторони адміністративної лінії розмежування. Росія повинна припинити окупацію регіонів Грузії - Абхазії і Південної Осетії", - заявило 9 листопада Посольство США.

Раніше із заявою з цього приводу виступив грузинський МЗС. Відповідно до грузинського зовнішньополітичного відомства, Російська Федерація продовжує дестабілізувати ситуацію в Цхінвальському регіоні, обмежує вільне пересування людей, які проживають в зоні окупації і ізолює потерпіле від конфлікту населення від решти Грузії.

Російська сторона у відповідь на звинувачення заявляла, що вважає "неправомірними" спроби "перевести стрілки" в зв'язку з перенесенням демаркаційної лінії адміністративного кордону між Грузією і Цхінвальським регіоном. Російське зовнішньополітичне відомство пояснює свою позицію тим, що Південна Осетія як "незалежна держава" вживає заходів з "облаштування свого державного кордону".

Нагадаємо, що в результаті російсько-грузинської війни, Росія в 2008 році визнала незалежність двох грузинських регіонів - Абхазії і Південної Осетії - і перекинула додаткові війська і озброєння на свої військові бази на цих територіях. Всі держави світу - за винятком Венесуели, Нікарагуа, Науру і Сирії - розглядають ці регіони як територію Грузії, що знаходиться під російською окупацією.

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