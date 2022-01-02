Попри "Омікрон" влада у США закликає школи не зачинятись на карантин

Попри поширення високозаразного штаму COVID-19 "Омікрон", американська влада закликає школи залишатись відкритими для продовження очного навчання дітей.

Як пише Politico, міністр освіти Мігель Кардона сказав, що очікує, що школи зроблять усе можливе для цього, адже пандемія засвідчила, наскільки дистанційне навчання важке для дітей і родин. Він сказав, що у порівнянні із минулим роком, коли більшість американських школярів навчались з дому онлайн, зараз вищі показники вакцинації населення, й закликав батьків щепити дітей, адже це - найкращий захист від коронавірусу.

Кардона визнав, що продовження очного навчання у школах може бути непростим з огляду на рекордні показники зараження в країні, але наголосив що те, щоб діти продовжували ходити до школи, - "критично важливо для них, для громад і для батьків".

Раніше "Голос Америки" повідомляв про те, що днями у США на 66% зросла кількість шпиталізацій із коронавірусом серед дітей - такі дані Центрів із контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США (CDC). При цьому, зараз у країні від коронавірусу щеплені лише менш ніж чверть американців, молодших за 18 років.

У матеріалі використано джерела: Politico

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