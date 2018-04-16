США та Британія звинувачують російських хакерів в світовому кібершпигунстві

Сполучені Штати та Великобританія в понеділок звинуватили хакерів, яких підтримує російський уряд, в тому, що вони заразили комп’ютерні роутери у світі в рамках своєї кампанії з кібершпигунства, спрямованої проти урядових установ, бізнесу та операторів критично важливої інфраструктури, повідомляє Reuters.

Посадовці США та Британії поінформували журналістів, що вони планують видати спільне повідомлення про напади проти роутерів, які є ключовою частиною інфраструктури Інтернету. В майбутньому цим можуть користуватись з метою проведення наступів.

К’яран Мартін, керівник Британського національного центру з кібербезпеки (NCSC) заявив: «Росія є найбільш здібним ворожим супротивником в кіберпросторі, тому протистояння її нападам є основним пріоритетом Національного центру з кібербезпеки та наших союзників у США».

Дивіться також: У США розробили новий метод ампутації кінцівок.