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Білий дім підтвердив свою підтримку Тайваню та тлі "дестабілізуючих" дій Китаю

  • Голос Америки

США підтвердили свою прихильність Тайваню, заявила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі на тлі повідомлень, що Китай спрямував понад 50 винищувачів в розпізнавальну зону протиповітряної оборони Тайваню.

Із п'ятниці, коли в Китаї відзначали головне державне свято, Пекін значно збільшив кількість польотів у південно-західній частині тайванської зони ППО поблизу підконтрольного Тайваню острова Пратас.

Як заявив Тайвань, до складу групи в понеділок входили 34 винищувача J-16 і 12 бомбардувальників Н-6, здатних нести ядерну зброю. В понеділок увечері влада Тайбея повідомила, що було помічено іще чотири китайських винищувача J-16 у їхньому повітряному просторі.

У відповідь Псакі заявила: "Ми закликаємо Пекін припинити військовий, дипломатичний і економічний тиск і примус щодо Тайваню, і ми незмінно зацікавлені в світі і стабільності в районі Тайванської протоки. Наша прихильність Тайваню непорушна і сприяє підтримці миру і стабільності в районі Тайванської протоки та в регіоні в цілому".

За словами представниці адміністрації Байдена, Білий дім "чітко висловлював свою стурбованість у приватному порядку і публічно".

При цьому у відповідь на запитання "Голосу Америки" вона сказала, що президент США останнім часом не розмовляв зі своїм китайським колегою, але чиновники "високого рівня" з Вашингтона контактували з Пекіном.

Пентагон також застеріг Китай від польотів в зону ППО Тайваню, заявивши в понеділок, що такі дії військових "носять дестабілізуючий характер і підвищують ризик прорахунків".

У відповідь представниця МЗС Китаю Хуа Чуньїн заявила: "Тайвань належить Китаю, і США не в тому положенні, щоб робити безвідповідальні зауваження. Заяви американської сторони серйозно порушують принцип "одного Китаю" і положення Трьох китайсько-американських спільних комюніке і надсилають вкрай неправильний і безвідповідальний сигнал".

Раніше Пекін заявляв, що такі польоти покликані захищати її суверенітет і спрямовані проти "змови" між Тайванем і США - найголовнішим іноземним прихильником острова і постачальником зброї для нього.

США підтримують міцні культурні, торговельні та неофіційні відносини з Тайванем після того, як в 1979 році Вашингтон розірвав дипломатичні відносини з островом і встановив їх із Китаєм. У минулому році США направили уряду в Тайбеї військову допомогу на суму 5,1 мільярда доларів.

У матеріалі використані джерела: сайт Білого дому

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