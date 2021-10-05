Білий дім підтвердив свою підтримку Тайваню та тлі "дестабілізуючих" дій Китаю

США підтвердили свою прихильність Тайваню, заявила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі на тлі повідомлень, що Китай спрямував понад 50 винищувачів в розпізнавальну зону протиповітряної оборони Тайваню.

Із п'ятниці, коли в Китаї відзначали головне державне свято, Пекін значно збільшив кількість польотів у південно-західній частині тайванської зони ППО поблизу підконтрольного Тайваню острова Пратас.

Як заявив Тайвань, до складу групи в понеділок входили 34 винищувача J-16 і 12 бомбардувальників Н-6, здатних нести ядерну зброю. В понеділок увечері влада Тайбея повідомила, що було помічено іще чотири китайських винищувача J-16 у їхньому повітряному просторі.

У відповідь Псакі заявила: "Ми закликаємо Пекін припинити військовий, дипломатичний і економічний тиск і примус щодо Тайваню, і ми незмінно зацікавлені в світі і стабільності в районі Тайванської протоки. Наша прихильність Тайваню непорушна і сприяє підтримці миру і стабільності в районі Тайванської протоки та в регіоні в цілому".

За словами представниці адміністрації Байдена, Білий дім "чітко висловлював свою стурбованість у приватному порядку і публічно".

При цьому у відповідь на запитання "Голосу Америки" вона сказала, що президент США останнім часом не розмовляв зі своїм китайським колегою, але чиновники "високого рівня" з Вашингтона контактували з Пекіном.

Пентагон також застеріг Китай від польотів в зону ППО Тайваню, заявивши в понеділок, що такі дії військових "носять дестабілізуючий характер і підвищують ризик прорахунків".

У відповідь представниця МЗС Китаю Хуа Чуньїн заявила: "Тайвань належить Китаю, і США не в тому положенні, щоб робити безвідповідальні зауваження. Заяви американської сторони серйозно порушують принцип "одного Китаю" і положення Трьох китайсько-американських спільних комюніке і надсилають вкрай неправильний і безвідповідальний сигнал".

Раніше Пекін заявляв, що такі польоти покликані захищати її суверенітет і спрямовані проти "змови" між Тайванем і США - найголовнішим іноземним прихильником острова і постачальником зброї для нього.

США підтримують міцні культурні, торговельні та неофіційні відносини з Тайванем після того, як в 1979 році Вашингтон розірвав дипломатичні відносини з островом і встановив їх із Китаєм. У минулому році США направили уряду в Тайбеї військову допомогу на суму 5,1 мільярда доларів.

У матеріалі використані джерела: сайт Білого дому

Дивіться також: Як Міжнародний Консорціум журналістських розслідувань проводив розслідування Документів Пандори? Відео