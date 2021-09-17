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США закликали Росію звільнити Джеляла та інших політв'язнів і висловили занепокоєння, через повідомлення про тортури

Наріман Джелял на засіданні контрольованого Росією суду в Симферополі, 6 вересня 2021 року. Фото Радіо Свобода

США закликали Росію негайно звільнити Нарімана Джеляла, Азіза та Асана Ахметових, Ельдара Одаманова, Шевкета Усеїнова та більше ніж 100 політичних в'язнів з Криму. З такою заявою виступила в.о. заступника голови Місії США в ОБСЄ Елізабет Розенсток-Сіллер.

Заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та ще чотирьох кримських татар російська влада затримала 3 та 4 вересня.

Звинувачення проти Джеляла в "саботажі" передбачають покарання до 15 років ув'язнення і "широко розглядаються як відплата за участь у саміті Кримської платформи 23 серпня", заявила посадовиця.

Розенсток-Сіллер відзначила повідомлення юриста Джеляла, що затриманому добу не давали їжі, води та доступу до адвоката, його тримали в наручниках з мішком на голові, намагаючись змусити давати зізнання. Вона висловила занепокоєння, через "повідомлення, що родичів Джеляла, Азіза та Асана Ахметових, катували струмом, били та інсценували їхню страту, очевидно, щоб примусити до зізнань".

На жаль, відзначила дипломат, ці повідомлення відповідають інформації від інших кримських татар та українців, яких з політичних міркувань затримує ФСБ в Криму.

Раніше "рішучий протест у зв'язку з обшуками і затриманнями жителів різних районів в Криму 3 і 4 вересня" висловило українське МЗС.

"Розглядаємо цей каральний рейд проти керівників Меджлісу як покарання за участь в установчому Саміті Кримської платформи 23 серпня, а також чергові репресії Російської Федерації, спрямовані на залякування представників кримськотатарського народу та витіснення його з тимчасово окупованого півострова", - йдеться в заяві міністерства.

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