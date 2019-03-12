США відкликають усіх дипломатів з Венесуели

Цього тижня Сполучені Штати відкличуть весь персонал, який залишився в посольстві США в Каракасі, столиці Венесуели.

Про це державий секретар США Майк Помпео повідомив у заяві, розміщеній на сайті державного департаменту США.

"Це рішення пов'язане з погіршенням ситуації у Венесуелі, а також з тим, що присутність дипломатичного персоналу в посольстві є обмежуючим фактором для політики США", - йдеться в заяві.

Помпео також нагадав про рішення 24 січня про скорочення штату посольства до мінімуму.

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