Росія затягує переговори з Україною щодо Донбасу, бо, серед іншого, чекає на завершення виборів у США, припустив Резніков

Росія штучно затягує переговорний процес щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це під час дискусії американського Інституту Миру заявив Олексій Резніков, Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Можливо, Росія, серед іншого, чекає на завершення виборів президента США, припустив посадовець.

Прагматично їм треба виходити з Донбасу, але питання: що вони хочуть виторгувати за це

"Я переконаний, що росіяни дуже прагматичні. Особливо їхній уряд. Тому сьогодні Донбас стає дуже великим тягарем для економіки РФ. За нашою інформацією, 1,3 мільярда доларів США вони витрачають тільки на підтримку бюджетів двох окупований територій на Донбасі. І плюс, за нашими оцінками, близько 3,7 мільярда в рік вони витрачають на війну. Тобто 5 мільярдів за 6 років – це вже складає 30 мільярдів. А ситуація економічна їм не дає сьогодні позитиву і пояснення своєму власному суспільстві, чому їм потрібно продовжувати війну на Донбасі, тому що проект «Новоросія» не спрацював”.

Резніков припустив, що Росія захоче отримати поступки з питання Криму в обмін на вихід з Донбасу.

“Прагматично, їм треба виходити з Донбасу, але питання: що вони хочуть виторгувати за це? Звісно, перше, що приходить в голову, їх інтерес – переконати керівників і очільників інших країн: США, Британії, Канади, ЄС: «Давайте ми вийдемо з Донбасу, а ви переконаєте українців, щоб вони відмовились від Криму і на цьому питання вирішене». Україна ніколи в житті не погодиться на таку пропозицію. Крим – окупований, український, Севастополь – український, тому питання повної деокупації, повного відновлення територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах.

росіянам треба щось іще, щоб зберегти обличчя, щоб вони не вийшли переможеними з цієї війни

Тому росіянам треба щось іще, щоб зберегти обличчя, щоб вони не вийшли переможеними з цієї війни – вони ж себе демонструють як потужну державу, бавляться у гру, що вони нібито посередники, тому треба шукати варіант, який дасть їм змогу нібито зберегти обличчя і продемонструвати своєму власному суспільству, що вони є переможцями. От питання пошуку для цього торгу, інше слово тут важко визначити”.

Резніков виступив за ​збільшення потужності міжнародного альянсу на боці України і підвищення санкційного тиску, щоб збільшити втрати Росії від перебування на Донбасі.

Можливо, ще є якісь речі на геополітичній мапі світу, де присутніми є такі світові гравці, як США, країни НАТО... які вони чекають для розмови за столом

Можливо, ще є якісь речі на геополітичній мапі світу, де присутніми є такі світові гравці, як США, країни НАТО, можливо, якісь ще речі, які вони чекають для розмови за столом. Тому в тому числі для нас не секрет, що вони чекають результатів виборів президента у США.

Тому що я відчуваю за тим, як відбуваються перемовини, в тому числі в Мінську, вони через будь-які ідеї затягують переговорний процес, процес на рівні консультацій. І на рівні політичних радників Нормандського формату, і на рівні Мінську.

Але я дійсно дякую і мав честь спілкуватись із паном Стівеном Біґеном (заступник Держсекретаря відвідав Україну у серпні - ГА), і він мені дуже чітко дав зрозуміти, що політика Сполучених Штатів не зміниться, що філософія deep state працює, і підтримка України не зміниться з боку США.

Тож треба проводити політичні консультації і шукати, що ж саме росіяни готові виторгувати, тому що це суто прагматична ситуація. У них немає інтересу на Донбасі ні геополітичного суттєвого, ні етнічного, ні релігійного".

США продовжують підтримувати Україну, її територіальну цілісність і процес реформ, - підкреслив Джордж Кент, заступник помічника Держсекретаря з питань Європи та Євразії під час свого виступу на події.

"Чи успішне вирішення можливе? Воно можливе завжди, якщо є політична воля сторін. Базові домовленості, яких було досягнуто у Мінську у вересні 2014 року і лютому 2015, повинні були бути виконані до кінця 2015-го. Очевидно, пройшло вже понад 5 років.

Києву ніколи не бракувало політичної волі – її немає з боку Росії та Кремля

Зараз ми бачимо гарний сигнал, що вперше за майже 6 років значне збройне протистояння більш-менш припинилося, але якщо ми дивимось на відновлення українського суверенітету, відновлення регіону - не можна мати безпечний виборчий процес без убезпечення кордонів.

США рішуче підтримують Україну і наполягають на відновленні її суверенітету й територіальної цілісності. Міжнародні стандарти для виборів включають певні умови. Тож думаю, спершу треба виконати ці умови. І ми підтримуємо українських посадовців, зокрема, віце-прем’єра Резнікова у їхній політиці руху України вперед”.

​Києву ніколи не бракувало політичної волі – її немає з боку Росії та Кремля у питанні виконання обіцянок, на які погодився президент Путін у Мінську після 17 годин перемовин із канцлеркою Меркель, президентам Олландом і Порошенко, заявив Кент.

“Не ми маємо спонукати росіян – вони самі повинні виконувати свої обіцянки. Думаю, міжнародна спільнота повинна виконувати роль нагадування всім, що сталось, які були обіцянки і міцно триматись очікувань.

Пам’ятаю, у 2015 були сумніви, чи вистачить Заходу – ЄС і США – спільної політичної волі продовжувати санкції проти Росії. Були зловісні прогнози, що їх продовжать максимум до середини 2016 року – та й по всьому. Але їх і далі продовжують кожні 6 місяців.

якщо Росія захоче зробити кроки для відновлення територіальної цілісності на Донбасі та у Криму, ми можемо зняти санкції і рухатись до відновлення відносин. Але ми цього не побачили

Те, про що ми переживали у питанні зобов’язань певних країн, - вкорінилось у процес і стало відправною точкою (у мирному процесі – ред.). Лише нещодавно ЄС ввели додаткові санкції проти компаній, причетних до зведення Керченського мосту.

Важливо не створювати додаткові стимули, щоб подивитись, чи змінять росіяни свою поведінку, а ми повинні міцно дотримуватись нашої позиції, чітко окреслювати очікування. Іще з 2014 року ми казали: якщо Росія захоче зробити кроки для відновлення територіальної цілісності на Донбасі та у Криму, ми можемо зняти санкції і рухатись до відновлення відносин. Але ми цього не побачили.

Рік тому український уряд під керівництвом тоді новообраного президента Зеленського пішов на дуже суперечливий крок: погодився на «формулу Штайнмаєра» про те, що станеться на наступний день після проведення чесних і прозорих виборів.

якщо Україні вдасться стати досягти успіху й рухатись уперед, це посилить її позиції і чинитиме тиск на Росію

І росіяни «поклали це у свою кишеню», але не зробили кроку у відповідь у питанні безпеки або не показали, що готові до інших дій.

Тож важливо підтримувати Україну у відновленні територіальної цілісності, її реформи. І якщо Україні вдасться досягти успіху й рухатись уперед, це посилить її позиції і створить тиск на Росію, щоб та виконувала свої обіцянки".

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