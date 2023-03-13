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Американські митники повернули Україні незаконно вивезені артефакти
Американські митники повернули Україні три старовинні мечі та сокиру, які зловмисники хотіли продати у приватну колекцію у США. Мечі, за даними Прикордонно-митної служби США, незаконно прибули до Нью-Йорка.
У п'ятницю, 10 травня, три старовинні мечі та сокиру у приміщення посольства України у Вашингтоні привезли працівники американської митниці. Директор служби безпеки кордонів в Нью-Йорку Франк Руссо розповів, що артефакти виявили влітку в аеропорту Нью-Йорка. "Ми змогли виявити ці відправлення у липні 2022 року, вони були перехоплені у поштовому відділенні аеропорту імені Джона Кеннеді. Щодня туди надходить мільйон поштових відправлень, тож знайти голку в копиці сіна, знайти ці речі було нелегко", - зазначив Руссо.
Американські фахівці встановили, що артефакти мають стародавнє українське походження. У США зловмисники хотіли продати мечі та сокиру у приватну колекцію. "Вони безцінні, бо належать владі України. Вони є частиною історії та спадщини. Визначено, що камінь датується періодом приблизно 3 500 років до нашої ери. Це дуже старий камінь. Мечі належать до 11-13 століття. Особа, яка намагалася імпортувати ці речі, відома владі як така, що намагається робити це на регулярній основі", - зазначив Руссо.
Інформацію про знахідку американські митники швидко передали посольству України у США. Завдяки співпраці з Міністерством культури вдалося підтвердити, що мечі та сокира справді належать Україні, тож зрештою їх офіційно повернули державі-власнику, кажуть посадовці. Посольство України у США вже незабаром відправить артефакти додому дипломатичними каналами.
Посол України у США Оксана Маркарова подякувала американським митникам за оперативну співпрацю та повернення артефактів: "Дуже велика подяка і американському Департаменту внутрішньої безпеки, і безпосередньо прикордонно-митній службі, що вони не просто звертають увагу на такі речі, а що саме зараз, коли ми боремося за нашу незалежність, за нашу культурну ідентичність, звертають увагу і на такі дуже важливі аспекти, і не дають росіянам вкрасти нашу спадщину".
Після того, як артефакти повернуться додому, фахівці мають з'ясувати, звідки саме та яким чином цінності вивезли з України. Поки невідомо, чи належали вони якомусь із музеїв. Між тим, за останніми даними Міністерства культури України, від початку повномасштабної війни росіяни викрали артефакти з майже 40 українських музеїв. А збитки від пограбувань та руйнувань культурних об’єктів оцінюються у сотні мільйонів доларів.
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- Голос Америки
5 уроків з війни в Україні, які допомогли Пентагону формувати бюджет на наступний рік
У Пентагоні презентували основні напрямки витрат оборонного бюджету на наступний рік. Заступниця Міністра оборони США Кейтлин Гікс, серед іншого, заявила, що головний кошторис відомства на 2024 рік формували, серед іншого, на основі вивчених уроків з війни в Україні.
“Бюджет відображає те, як ми продовжуємо вчитися на війні в Україні та застосовуємо ці уроки на Індійсько-Тихоокеанському та інших напрямках”, - сказала у вступному слові заступниця міністра оборони США.
За її словами, війна в Україні показала, наскільки важливою є підготовка військових заздалегідь. Те, що українці так ефективно протистоять росіянам, вона пов'язала з тим, що українських військових почали тренувати за кордоном ще з 2014 року.
“По-перше, як я вже зазначила, це готовність. Надзвичайно цінною є наявність добре підготовлених бойових сил. Українці довели це Сполученим Штатам та іншим партнерам України, які навчають їх з 2014 року. Ці сім років навчання показали свою ефективність, і прийняття українцями західних підходів до ведення війни та їхню здатність ефективно використовувати свої сили були неймовірно цінними. Ми вважаємо, що це урок для нас, щоб посилити наші інвестиції в людей і нашу готовність, це є попередження для інших”, - зазначила Кетлин Гікс, заступниця міністра оборони США
Другим уроком, які США взяли на озброєння з війни в Україні, це необхідність інвестувати у виробництво зброї.
“Лише у боєприпаси ми інвестуємо 30,6 мільярда доларів у 2024 фінансовому році, це майже на 12% більше, ніж попереднього року. Порівняно із запитом на оборонний бюджет лише п’ять років тому, ми вкладаємо майже на 50% більше грошей у боєприпаси. І майже третина цих коштів призначена саме для стрільби на великі відстані: щоб збільшити закупівлю та покращити можливості не лише гіперзвукових ракет, але й нашої найбільш смертоносної та живучої дозвукової зброї, зокрема й тієї, яку ми закуповували на максимальному рівні останні кілька років”, - зазначила заступниця глави Пентагону.
Третій урок, за словами посадовиці, це забезпечення логістики та інвестицій в розвідку.
Кетлин Гікс: “Україна, Сполучені Штати та інші виграли від розвідки вищої якості. Разом із покращенням логістики ми виконали неймовірну роботу, зокрема, мова йде про командування US Transcom, я відзначу командування EUCOM та неймовірну роботу щодо логістики та постачання. Все це пов’язане з промисловою базою та частиною каналу постачань. Це важливий урок, отриманий від часу COVID до того шляху, яким йде Україна сьогодні. Ось чому ви бачите такі значні для нас інвестиції”.
Крім того, заступниця Міноборони США наголосила, що війна в Україні довела: для успіху важлива не кількість, а якість. На питання журналістів, чому збільшення оборонного бюджету США є меншим, ніж у Китаю, Гікс наголосила, мовляв, багато танків не обов'язково передбачає успіх в бою.
“Порівнювати, хто на що витрачає, не є найкращим визначенням успіху на полі бою. Подивіться на російський досвід, який ми спостерігали в останній рік, багато танків, багато людей, але не так багато хороших результатів на полі бою. Ми не є військом паперових тигрів. Ми дуже боєздатні... Крім того, ми зосереджені на майбутній боротьбі та регулярно тренуємося проти цих викликів”, - зазначила Гікс.
Крім іншого, Кейтлин Гікс наголосила на важливості інвестувати у кібергалузь та засоби радіоелектронної боротьби. За її словами, проект бюджету передбачає "67,4 мільярда доларів на кіберзасоби, інформаційні технології та радіоелектронну боротьбу".
На початку березня Білий дім оприлюднив Національну кіберстратегію США, яка передбачає запровадження федеральних норм, які мають захистити онлайн-сферу від хакерів. За цим документом, хакерські атаки у США будуть розглядати як загрозу національній безпеці. У Стратегії звучать закиди на адресу Китаю, Росії, Ірану, Північної Кореї та "інших авторитарних держав" в "агресивному використанні передових кіберможливостей", щоб досягнути цілей, що суперечать інтересам США та міжнародним нормам.
Починаючи з 2014 року, Україна зазнавала одних із найбільших у світі кібератак. Серед них був перший в історії кібернапад, коли електростанцію дистанційно вимкнули серед зими.
Проект бюджету США на 2024 рік, який напередодні запропонував на розгляд Конгресу президент США Джо Байден, складає майже 7 трильйонів доларів.
В разі ухвалення, витрати на оборону країни наступного року будуть одними з найбільших в історії мирного часу країни. Загальна сума оборонного бюджету перевищить 842 мільярди доларів.
На подальшу військову підтримку України, європейських союзників і партнерів у боротьбі з російською агресією бюджет передбачає виділення понад 6 мільярдів доларів. Ще 753 мільйони планується для підтримки України у протистоянні впливу Росії у сфері дезінформації, кібербезпеки та підтримки українського громадянського суспільства.
- Голос Америки
Просування РФ в районі Бахмута немає - ISW. «Вагнер» намагається вербувати московських школярів – аналітики
В районі Бахмута тривають жорстокі бої, але підтверджених просувань російських сил протягом останніх днів немає, вважають аналітики американського аналітичного центру ISW.
Просування Росії, здається, зупинилося, бо не було підтверджених даних про успішний наступ російських військ у Бахмуті, заявив вашингтонський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму суботньому звіті.
Як повідомляє ISW, російські збройні сили та підрозділи підконтрольної Кремлю воєнізованої «Групи Вагнера» продовжували атакувати місто, але не було жодних доказів того, що вони змогли досягти будь-якого поступу.
Як наголошують аналітики, Москва протягом місяців намагалася захопити це східне українське місто, яке могло наблизити Росію до її мети – захопити контроль над всією Донецькою областю України. Цю область і ще три інші на сході та півдні України Росія проголосила анексованими ще півроку тому, у вересні 2022 року, після фіктивних референдумів, але так і не отримала контролю над територією жодної з них.
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Як повідомляє британський телеканал ВВС, сторони повідомляють про високу кількість загиблих. Британські журналісти цитують президента України Володимира Зеленського, який заявив, що за останні кілька днів загинуло понад 1100 російських військових і ще багато людей отримали серйозні поранення.
Тим часом, Росія заявила, що за останню добу вбила понад 220 українських військовослужбовців. Жодні з цих цифр не є підтвердженими, наголошує ВВС.
Західні ЗМІ та аналітики звертають увагу на те, що засновник «Групи Вагнера» Євген Пригожин у неділю в месенджері Telegram заявив, що ситуація в Бахмуті «складна, дуже важка, ворог б’ється за кожен метр».
Аналітики ISW кажуть у своєму недільному аналізі, що найімовірніше, на їхню думку, що російське Міністерство оборони використовує сили Вагнера в Бахмуті в розрахунку на те, що вони закінчаться, а з ними зменшиться і вплив Пригожина на президента Росії Володимира Путіна. Цього висновку аналітики доходять, вивчаючи взаємодію між російським військом і силами "Групі Вагнера",– чи її відсутність, – на полі бою навколо Бахмута.
«Швидкість просування російських військ у Бахмуті сповільнилася після того, як українці відступили зі східного Бахмута приблизно 7 березня. 6 березня ISW оцінила, що «Вагнеру» довелося залучити свої елітні сили для підтримки наступальної сили в Бахмуті, але ці сили можуть закінчитися під час прямих штурмів східної, південної та північної частин Бахмута», – мовиться у звіті.
Аналітики вважають, що з боку російського військового командування, це – свідома тактика. «Російське військове керівництво, можливо, дозволяє «Групі Вагнера» нести значні втрати в Бахмуті, щоб одночасно послабити вплив Пригожина та захопити місто за рахунок військ Вагнера», – вважають аналітики ISW.
Як повідомляв «Голос Америки», за даними Білого дому, загальні втрати «Групи Вагнера» складають понад 30 тисяч, з них 9 тисяч вбитими. Як повідомив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі всередині лютого, практично половина вбитих загинули з в боях середини грудня. Він додав, що майже 90% «вагнерівців», які загинули в боях в грудні, були з числа в'язнів.
Британська розвідка у своєму аналізі додає, що суперечки з керівництвом російського Міністерства оборони призвели до того, що останніми тижнями Пригожин, ймовірно, втратив доступ до вербування в російських в'язницях і тепер він буде змушений повернутися до вербування вільних громадян Росії.
За даними британських аналітиків, з початку березня 2023 року «Вагнер» проводить набір у спортивних центрах щонайменше в 40 місцях по всій Росії. А останніми днями вербувальників «Вагнера» бачили і в російських школах. Люди в масках розповідали про кар’єру в складі приватної військової компанії у московських середніх школах, вони розповсюджували анкети та збирали контактні дані зацікавлених учнів, мовиться у повідомленні британської військової розвідки.
Британські аналітики додають, що близько половини в’язнів, яких «Вагнер» уже відправив в Україну, ймовірно, вже загинули, або зазнали поранень, які не дозволять їм повернутися на поле бою. На їхню думку, замінити їх поповненням з числа вільних громадян навряд чи вдасться.
- Голос Америки
Байден намагається заспокоїти американців та ринки, після падіння банку Кремнієвої долини
"Американці можуть бути певні, що банківська система в безпеці... Ваші депозити будуть наявні, коли вони будуть вам потрібні". З такими словами звернувся до американців президент США Джо Байден в Білому домі в понеділок.
Байден наголосив, що платники податків "не зазнають збитків", а повернення депозитів фінансуватиме Федеральна корпорація зі страхування депозитів США, за рахунок внесків банків-учасників.
Минулого тижня один із 20 найбільших банків США Silicon Valley Bank, активи якого на кінець 2022 року перевищували 200 млрд дол, зіткнувся з масштабним відтоком депозитів і перейшов під управління Федеральної корпорації із страхування депозитів. Це найбільше падіння банку з часів кризи 2008 року.
Діяльність банку SVB здебільшого зосереджувалась в Каліфорнії, а серед клієнтів було багато високотехнологічних компаній, стартапів, компаній з венчурним капіталом.
У вихідні влада штату Нью-Йорк оголосила, що перебирає управління Signature Bank of New York, який, згідно з висновком влади, являє собою ризик для банківської системи.
Вони свідомо взяли на себе ризик і, коли ризик себе не виправдав, інвестори втрачають кошти. Так працює капіталізмпрезидент США Джо Байден
Керівництво банків буде звільнено, а інвестори не отримають бюджетної компенсації. "Вони свідомо взяли на себе ризик і, коли ризик себе не виправдав, інвестори втрачають кошти. Так працює капіталізм", - додав Байден.
В понеділок, фондові індекси впали, через падіння акцій банків. Так акції JPMorgan Chase впали на 2%, Citigroup - на 3.4%, повідомляє CNN. Регіональні банки зафіксували ще більше падіння акцій.
В Великій Британії вживають кроків, щоб запобігти поширенню нестабільності. Для того, щоб запобігти поширенню впливу кризи, дочірній банк SVB у Великій Британії придбав місцевий HSBC, повідомив канцлер Казначейства Великої Британії Джеремі Гант у Twitter.
Банк було придбано за 1 фунт за допомогою Банку Англії, повідомляє BQ. Депозити SVB у Великій Британії перевищували 8 млрд дол, згідно з інформацією центробанку країни.
В Європейському центробанку вважають, що падіння банків SVB та Signature не матиме прямого впливу на банківську систему в Європі, адже банки єврозони мають добре фінансування, однак якщо криза пошириться на великі банки, ризики зростуть, пише Reuters з посиланням на джерела в центробанку ЄС.
В статті використано матеріал Reuters.
Сі Цзіньпін може відвідати Путіна, поговорити з Зеленським вже наступного тижня
КИЇВ, 13 березня (Reuters) – Голова Китаю Сі Цзіньпін може більше ніж раніше приділити увагу дипломатії з питання України наступного тижня. Він може відвідати Росію і провести перші переговори з президентом України Володимиром Зеленським вперше з початку повномасштабного вторгнення Москви.
Кілька джерел, знайомих із планами, повідомили Reuters, що Сі може відвідати Москву наступного тижня, раніше, ніж очікувалося, у відповідь на давнє запрошення президента Росії Володимира Путіна. Про його плани також провести відеоконференцію із Зеленським повідомила Wall Street Journal з посиланням на джерела, які Reuters не вдалося підтвердити незалежно.
Міністерство закордонних справ Китаю не відразу відповіло на запити про коментарі. У Кремлі заявили, що поки не мають про що повідомляти. В Офісі президента України не відразу прокоментували це.
Джерела, які розповіли Reuters про план візиту Сі до Москви, говорили на умовах анонімності через чутливість питання.
"Як правило, анонси офіційних закордонних візитів узгоджуються синхронно за взаємною згодою сторін, - сказав журналістам прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков. - Коли буде така готовність, ми вам повідомимо".
Візит Сі до Росії був би важливою подією для Путіна, який зображує війну в Україні як конфлікт із Заходом та часто говорить про плани прийняти Сі найближчими місяцями. Росія покладається на Китай, щоб купувати нафту та газ, який він більше не може продавати в Європі.
Але якщо візит Сі збігається з відеозустріччю із Зеленським, це може стати ще більшою зміною для українців, які хочуть, щоб Пекін залишався нейтралітетом, а не зміцнював свою підтримку Москви. Зеленський закликав Сі поговорити з ним.
Китай відмовляється казати, хто винний у війні, водночас виступаючи проти санкцій Заходу проти Росії. У лютому він оприлюднив пропозицію щодо мирного плану, яку скептично сприйняли на Заході, але похвалили в Москві та обережно привітав Зеленський.
З минулого місяця Сполучені Штати неодноразово заявляли, що вони вважають, що Китай розглядає можливість озброїти Росію, але Пекін це заперечує. Зеленський сказав, що це спровокує Третю світову війну, але також вважає, що Пекін усвідомлює ці ризики, маючи на увазі, що сумнівається в такій ймовірності.
Китай і Росія уклали «безмежне» партнерство в лютому 2022 року, за кілька тижнів до того, як Росія вторглася в Україну, і обидві сторони неодноразово публічно підтверджували міцність своїх зв’язків. Головний дипломат Китаю відвідав Москву в лютому на тижні першої річниці війни, коли президент США Джо Байден відвідав Київ.
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