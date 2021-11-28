У Нью-Йорку вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-33. Фото

27 листопада, на щорічну панахиду в Соборі Святого Патріка у місті Нью-Йорк прийшла місцева громада та друзі України. Молитву за зморених голодом українців провели Митрополит Антонієм, Митрополит Борис Ґудзя́к, Архієпископ Даниїл та Єписком Павло Хомницький.
Від імені українскього президента Володимира Зеленського, посол України у США Оксана Маркарова висловила подяку усім присутнім, які прийшли попри пандемію, щоб згадати трагедію.
Також прозвучала спеціальна заява президент США Джо Байдена. "Цього місяця, згадуючи тих, чиї життя було забрано, давайте також знову візьмемося за невпинну роботу з попередження подібних трагедій у майбутньому та допомоги тим, хто сьогодні страждає в ярмі тиранії", - відзначається у заяві Білого дому.
Від імені українскього президента Володимира Зеленського, посол України у США Оксана Маркарова висловила подяку усім присутнім, які прийшли попри пандемію, щоб згадати трагедію.
Також прозвучала спеціальна заява президент США Джо Байдена. "Цього місяця, згадуючи тих, чиї життя було забрано, давайте також знову візьмемося за невпинну роботу з попередження подібних трагедій у майбутньому та допомоги тим, хто сьогодні страждає в ярмі тиранії", - відзначається у заяві Білого дому.