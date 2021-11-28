У Нью-Йорку вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-33. Фото

Продюсерка, репортерка. Займається діджиталізацією української служби «Голосу Америки» з 2016 року. Здобула диплом бакалавра журналістики та англійської мови університету Бернарда Барука (CUNY), паралельно отримуючи професійний досвід у провідних медіа-платформах нового покоління, таких як Elite Daily, POPSUGAR, журнал Dujour та інші.

Ньюйоркиня львівського походження. Не уявляє життя без музики, друзів і журналістики.